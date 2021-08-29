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    Tarımsal faaliyete prim desteği (Ekonomi haberleri)

    Hükümet binlerce çiftçi tarım sigortası için prim desteği sağlarken yeni bir uygulama daha devreye girdi. Tarımsal faaliyette bulunanlar için dönemsel prim ödeme imkânı getirildi. 4B'li olarak tarımsal faaliyette bulunanların ait olduğu yılın Ocak-Haziran dönemi primlerini Temmuz ayı sonuna, Temmuz- Aralık dönemi primlerini takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar ödenmesi yönünde düzenleme yapıldı.

    Tarımsal faaliyete prim desteği

    Hükümet binlerce çiftçi tarım sigortası için prim desteği sağlarken yeni bir uygulama daha devreye girdi. Tarımsal faaliyette bulunanlar için dönemsel prim ödeme imkânı getirildi. 4B'li olarak tarımsal faaliyette bulunanların ait olduğu yılın Ocak-Haziran dönemi primlerini Temmuz ayı sonuna, Temmuz- Aralık dönemi primlerini takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar ödenmesi yönünde düzenleme yapıldı.

    AKARYAKITA EPDK GÖZETİMİ
    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) kararına göre, Ar-Ge ve test amaçlı, referans test yakıtı veya araç ilk dolum yakıtı olarak kullanılmak üzere talep edilen akaryakıta denetim uygulanacak. Bu kapsamda akaryakıt türünden yıllık 500 litre ve altındaki talepleri Petrol Piyasası Daire Başkanlığının iznine tabi olacak. 500 litrenin üzerindeki talepler ise Kurulun iznine tabi olacak.

    YENİLENEBİLİR ENERJİ ATAĞI
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını sonlandırmak amacıyla başlattığı yenilenebilir enerji atağı kapsamında, toplam kurulu güç 100 bin megavata ulaştı. Elektrikte toplam kurulu gücün yüzde 53'ünü yenilenebilir enerji kaynakları oluştururken, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarında en fazla paya 32 bin megavat kurulu güç ile hidroelektrik santraller sahip.

        MARMARA MUZU GELİYOR
        Balıkesir'de jeotermal seralarda Muz yetiştiriciliği için çalışmalara başlandı. Gönen'deki jeotermal kaynaklar, tarım için de kullanılacak. Antalya ve Mersin bölgesinin en ünlü ürünlerinden biri olan muz, artık Marmara bölgesinde de yetiştirilmeye başlanacak. Balıkesir Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan Gönen'in muz yetiştiriciliğine uygun toprak ve enerji kaynağına sahip olduğunu söyledi.

        ANTALYA 5 MİLYONU GEÇTİ
        Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, ağırladığı yabancı turist sayısında 5 milyonu geçti. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "2020 yılı 1 Ocak-27 Ağustos döneminde yurt dışından 1 milyon 428 bin 943 kişinin ziyaret ettiği Antalya'ya, bu yılın aynı döneminde hava yoluyla gelen turist sayısı yüzde 253 artış kaydederek 5 milyon 50 bin 701'e ulaştı. Turist sayısında ilk sırada yüzde 34,61 ile Rusya yer aldı. Rusya'yı yüzde 20,59 ile Ukrayna, yüzde 11,95 ile Almanya izledi.
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        Haberler Ekonomi Tarımsal faaliyete prim desteği (Ekonomi haberleri)
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