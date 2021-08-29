Tarımsal faaliyete prim desteği (Ekonomi haberleri)

ANTALYA 5 MİLYONU GEÇTİ

Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, ağırladığı yabancı turist sayısında 5 milyonu geçti. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "2020 yılı 1 Ocak-27 Ağustos döneminde yurt dışından 1 milyon 428 bin 943 kişinin ziyaret ettiği Antalya'ya, bu yılın aynı döneminde hava yoluyla gelen turist sayısı yüzde 253 artış kaydederek 5 milyon 50 bin 701'e ulaştı. Turist sayısında ilk sırada yüzde 34,61 ile Rusya yer aldı. Rusya'yı yüzde 20,59 ile Ukrayna, yüzde 11,95 ile Almanya izledi.