Tarımsal faaliyete prim desteği (Ekonomi haberleri)

Hükümet binlerce çiftçi tarım sigortası için prim desteği sağlarken yeni bir uygulama daha devreye girdi. Tarımsal faaliyette bulunanlar için dönemsel prim ödeme imkânı getirildi. 4B'li olarak tarımsal faaliyette bulunanların ait olduğu yılın Ocak-Haziran dönemi primlerini Temmuz ayı sonuna, Temmuz- Aralık dönemi primlerini takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar ödenmesi yönünde düzenleme yapıldı.
AKARYAKITA EPDK GÖZETİMİ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) kararına göre, Ar-Ge ve test amaçlı, referans test yakıtı veya araç ilk dolum yakıtı olarak kullanılmak üzere talep edilen akaryakıta denetim uygulanacak. Bu kapsamda akaryakıt türünden yıllık 500 litre ve altındaki talepleri Petrol Piyasası Daire Başkanlığının iznine tabi olacak. 500 litrenin üzerindeki talepler ise Kurulun iznine tabi olacak.
YENİLENEBİLİR ENERJİ ATAĞI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını sonlandırmak amacıyla başlattığı yenilenebilir enerji atağı kapsamında, toplam kurulu güç 100 bin megavata ulaştı. Elektrikte toplam kurulu gücün yüzde 53'ünü yenilenebilir enerji kaynakları oluştururken, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarında en fazla paya 32 bin megavat kurulu güç ile hidroelektrik santraller sahip.