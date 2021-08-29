Parası olanlar dikkat! Faizler yükseldi, 25.000 TL'nin 8 günlük, 32 günlük ve 90 günlük getiri tablosu tavan yaptı!

Mevduat Nedir?

Banka sistemlerinde tanınan esas hesap çeşitlerinden biri olan mevduat hesabı, bankaya faiz karşılığında bir vakitliğine paranızı yatırdığınız hesap türüdür. Bu sistemde faiz karşılığında paranızı belirli bir vakitliğine tutma şartı koyarak, bu şart sona erdiğinde ise dilerseniz şayet geri alınmak şartıyla çekebileceğiniz bir yatırımlardan biridir.

Hem bireysel hem de kurumsal olarak bu hesap çeşitleri açılabilmektedir. Bankacılık işlemleri amacıyla vadeli hesaplarla birlikte vadeli seçenekleri hem yatırımları değerlendirmiş olursunuz hem de daha çok kar elde etmeyi başarabilirsiniz. Mevduat hesabının amacı, bir vakit yatırılan paranın banka faizi ile daha da yüksek getirisi vasıtası ile artmasıdır. Bu vakitler bankadan bankaya göre değişkenlik gösterse de1 ay, 3 ay, 6 ay ya da 1 senelik şeklinde mevduat hesabı olarak tanımlanır.