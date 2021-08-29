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    • Ekonomi
    • 29.08.2021 10:48
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    • 29.08.2021 10:48
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    Parası olanlar dikkat! Faizler yükseldi, 25.000 TL'nin 8 günlük, 32 günlük ve 90 günlük getiri tablosu tavan yaptı!

    Bankaları vadeli mevduat faiz seviyesi yarışı sürüyor! Çift hanelere artan en yüksek mevduat faiz oranlarında yüzde 19,50 görüldü! Hoş geldin faizi kampanyaları ile vadeli mevduat yatırımcısı parasına yüksek faiz getirisi alabilirken, özel bankalarda mevduat faizleri kamu bankalarına göre yüksek seyrediyor. Takvim olarak 25 bin TL tasarruf amacıyla mevduat faiz hesaplama ayrıntılarını 8, 32 ve 90 günlük vadeli mevduat faiz oranları kullanarak sizler amacıyla derledik. Banka sistemlerinde bilinen temel hesap türlerinden biri olan mevduat hesabı, bankaya faiz değerleri karşılığında bir süreliğine paranızı yatırdığınız hesap türüdür.

    takvim.com.tr
    Faizler yükseldi, 25.000 TL’nin 8 günlük, 32 günlük ve 90 günlük getiri tablosu tavan yaptı!

    Bankaların mevduat faiz oranları 2021 senesinde yükselişini sürdürüyor! En yüksek vadeli mevduat faizleri çift hanelere yükselirken, birikimlerini mevduat faiz getirisi ile değerlendirmek isteyen tasarruf sahiplerine 32 günlük vadede yüzde 15 ile yüzde 19,50 oranında mevduat faizi fırsatı sunuluyor. En yüksek faiz veren banka hangisi? 25 Bin TL aylık ne kadar faiz getirir? Banka banka son dakika güncel 8, 32 ve 90 günlük vadeli mevduat faiz oranları ile 25 bin TL mevduat faiz getirisi hesaplaması haberimizde…

    25.000 TL 8 GÜNLÜK MEVDUAT FAİZİ

    25.000 TL 32 GÜNLÜK MEVDUAT FAİZİ

        25.000 TL 90 GÜNLÜK MEVDUAT FAİZİ

        Mevduat Nedir?

        Banka sistemlerinde tanınan esas hesap çeşitlerinden biri olan mevduat hesabı, bankaya faiz karşılığında bir vakitliğine paranızı yatırdığınız hesap türüdür. Bu sistemde faiz karşılığında paranızı belirli bir vakitliğine tutma şartı koyarak, bu şart sona erdiğinde ise dilerseniz şayet geri alınmak şartıyla çekebileceğiniz bir yatırımlardan biridir.

        Hem bireysel hem de kurumsal olarak bu hesap çeşitleri açılabilmektedir. Bankacılık işlemleri amacıyla vadeli hesaplarla birlikte vadeli seçenekleri hem yatırımları değerlendirmiş olursunuz hem de daha çok kar elde etmeyi başarabilirsiniz. Mevduat hesabının amacı, bir vakit yatırılan paranın banka faizi ile daha da yüksek getirisi vasıtası ile artmasıdır. Bu vakitler bankadan bankaya göre değişkenlik gösterse de1 ay, 3 ay, 6 ay ya da 1 senelik şeklinde mevduat hesabı olarak tanımlanır.

        Vadeli Mevduat Hesabı Açmak

        Günümüzde aktif bütün banka sistemlerinde vadeli mevduat hesabı bulunmaktadır. Çok özel bir şey olmadığı gibi bugünkü şartlarında her vatandaş, bankaya giderek mevduat faiz oranlarını sorup sizler amacıyla şayet yatırımlarınıza ideal şekilde vadeli mevduat hesapları oluşturabilirsiniz.

        Tercih ettiğiniz banka ile görüşerek, direkt olarak vadeli hesap açma işlemlerinizi yapabilirsiniz. Eğer şubeye gitmeden de gerçekleştirmeyi tercih ederseniz, çalıştığınız bankanın internet bankacılığı, mobil bankacılığı ya da davetiye merkezini arayarak da vadeli hesap açma vakitlerinizi başlatabilirsiniz.

            Vadeli Mevduat Hesabı Çeşitleri

            Yatırım tavsiyesi olarak göreceğiniz hesap çeşitlerinden biri olan vadeli mevduat hesaplarıyla birlikte, faiz oranlarının yüksek olması vasıtası ile müşterilerine kazanç sağlamak isteyen bankalar, vadeli mevduat hesaplarında da kullanımlara detaylı imkanlar sunarlar. Vadeli TL tutarlarıyla birlikte hem dilerseniz döviz, altın hesabı ya da e-vadeli hesap gibi hesap çeşitleriyle birtakım dönemlere ait ödemeli şekilde mevduat hesaplarını da seçebilirsiniz.

            Bankaların kendi kampanyalarına göre hesap açma noktasında çeyiz hesapları, hoş geldin vadeli hesapları, birikim hesabı ya da benzer çoğu mevduat hesabı ile birlikte müşterilerinin yatırımlarını kendileri üzerinden tamamlamak isterler.

            Vadeli TL, altın ya da döviz türü hesaplar, bankaların vadeli mevduat hesap çeşitleri arasında en çok tercih edilen hesap çeşitleridir. Vadeli TL'de yatırımlarınızı TL üzerinden yapabilmektesiniz. Vadeli dolar ya da euro ise direkt olarak döviz hesaplarınızda tespit edilen nakit paralar üzerinden hesaplama yapılır.
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            Haberler Ekonomi Parası olanlar dikkat! Faizler yükseldi, 25.000 TL'nin 8 günlük, 32 günlük ve 90 günlük getiri tablosu tavan yaptı!
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