Parası olanlar dikkat! Faizler yükseldi, 25.000 TL'nin 8 günlük, 32 günlük ve 90 günlük getiri tablosu tavan yaptı!

Bankaların mevduat faiz oranları 2021 senesinde yükselişini sürdürüyor! En yüksek vadeli mevduat faizleri çift hanelere yükselirken, birikimlerini mevduat faiz getirisi ile değerlendirmek isteyen tasarruf sahiplerine 32 günlük vadede yüzde 15 ile yüzde 19,50 oranında mevduat faizi fırsatı sunuluyor. En yüksek faiz veren banka hangisi? 25 Bin TL aylık ne kadar faiz getirir? Banka banka son dakika güncel 8, 32 ve 90 günlük vadeli mevduat faiz oranları ile 25 bin TL mevduat faiz getirisi hesaplaması haberimizde…
25.000 TL 8 GÜNLÜK MEVDUAT FAİZİ
25.000 TL 32 GÜNLÜK MEVDUAT FAİZİ