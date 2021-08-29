Bugün borsa açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Borsa İstanbul (BİST) kapalı mı, çalışmıyor mu?

30 Ağustos Pazartesi bugün borsa açık mı, kapalı mı? Sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olduğundan kamu kurum ve kuruluşları ile bazı sektörler hizmetlerine ara verdi. Bu bağlamda Borsa İstanbul'un açık olup olmayacağı en merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Borsa pazartesi günü çalışıyor mu? İşte, konu hakkında detaylı bilgiler!
BORSA 30 AĞUSTOS'TA AÇIK MI?
Borsa İstanbul, yayımladığı resmi tatiller takvimine göre 30 Ağustos Pazartesi günü kapalı olacak. Borsa, 31 Ağustos Salı günü işlem görmeye devam edecek. Borsa İstanbul bu süreçte özel bankalar ile aynı sınıfta yer aldığı için aynı zaman diliminde çalışmalarına devam edecek.
BORSA İSTANBUL HAKKINDA
Bir ülkede fon talep edenler ile fon arz edenler arasındaki akımı düzenleyen kurumlar, bu amaçla kullanılan araçlar ile bu ilişkileri düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan yapının bütününe mali piyasa denir.