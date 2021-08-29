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    • Ekonomi
    • 30.08.2021 07:21
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    • 30.08.2021 07:21
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    Bugün borsa açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Borsa İstanbul (BİST) kapalı mı, çalışmıyor mu?

    30 Ağustos borsa açık mı? Sorusu borsa takibi ve yatırım yapanlar tarafından sorgulanmaya başlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil sayıldığından kamu kurum ve kuruluşları ile bazı sektörler hizmetlerine ara verecek. Bu bağlamda Borsa İstanbul'un açık olup olmayacağı da merak edilen konular arasında yer aldı. Bugün borsada işlem yapacak vatandaşlar 'Bugün borsa açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Borsa İstanbul (BİST) kapalı mı, çalışmıyor mu?" Sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Borsa İstanbul BİST kapalı mı, çalışmıyor mu?

    30 Ağustos Pazartesi bugün borsa açık mı, kapalı mı? Sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olduğundan kamu kurum ve kuruluşları ile bazı sektörler hizmetlerine ara verdi. Bu bağlamda Borsa İstanbul'un açık olup olmayacağı en merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Borsa pazartesi günü çalışıyor mu? İşte, konu hakkında detaylı bilgiler!

    BORSA 30 AĞUSTOS'TA AÇIK MI?

    Borsa İstanbul, yayımladığı resmi tatiller takvimine göre 30 Ağustos Pazartesi günü kapalı olacak. Borsa, 31 Ağustos Salı günü işlem görmeye devam edecek. Borsa İstanbul bu süreçte özel bankalar ile aynı sınıfta yer aldığı için aynı zaman diliminde çalışmalarına devam edecek.

    BORSA İSTANBUL HAKKINDA

    Bir ülkede fon talep edenler ile fon arz edenler arasındaki akımı düzenleyen kurumlar, bu amaçla kullanılan araçlar ile bu ilişkileri düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan yapının bütününe mali piyasa denir.

        Mali piyasa; esas itibariyle para piyasası ile sermaye piyasasını kapsar. Bu kapsamda sermaye piyasası kurumları olan menkul değerler borsalarının asli fonksiyonları; yatırımcılar arasında etkin bir risk paylaşımını sağlamak, pay fiyatlarını etkileyen bilgilerin tek elde toplanmasını ve şeffaf bir şekilde yatırımcılarla paylaşılması ile sermayenin etkin bir şekilde tabana yayılması şeklinde özetlenebilir.
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