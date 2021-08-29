Bugün borsa açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Borsa İstanbul (BİST) kapalı mı, çalışmıyor mu?

30 Ağustos Pazartesi bugün borsa açık mı, kapalı mı? Sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olduğundan kamu kurum ve kuruluşları ile bazı sektörler hizmetlerine ara verdi. Bu bağlamda Borsa İstanbul'un açık olup olmayacağı en merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Borsa pazartesi günü çalışıyor mu? İşte, konu hakkında detaylı bilgiler!