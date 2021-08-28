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    65 yaşını geçene aylık bağlanır! 828 lira ödeniyor...

    Çalışma gücü azalan 65 yaş ve üstü, maddi durumu kötü olan vatandaşlara aylık bağlanıyor. Peki, 65 yaş aylığı nasıl bağlanıyor? Bu aylığı kimler alabilir? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar...

    Hazal Ateş
    65 yaşını geçene aylık bağlanır

    Devlet herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan, çalışma gücü azalan 65 yaş ve üstü, maddi durumu kötü olan vatandaşlara aylık bağlıyor. Yaklaşık 800 bin kişi bu aylığı alıyor.



    İşte bu aylıkla ilgili merak edilen soruların yanıtları:

    65 yaş aylığını kimler alabilir?
    Hiçbir geliri, sosyal güvencesi olmayan, ekonomik durumu yetersiz, 65 yaşına dolduran vatandaşlara veriliyor.



    Nasıl bağlanıyor?
    Bu aylık için ilk adımda ikamet adresinin bağlı olduğu kaymakamlığın sosyal yardımlaşma vakfına başvuruda bulunulması gerekiyor. Başvuru formları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet sitesinden alınabiliyor.



        Aylık bağlanmada evdeki bütün bireylerin geliri mi dikkate alınıyor?
        Kendisinin ve eşinin geliri asgari ücretin net tutarının 3'te 1'inden düşük olanlara bağlanıyor. Evde yaşayan torunun işe girmesi aylık bağlanmasını engellemiyor. Eskiden hanede yaşayan herkesin gelirine bakılıyordu.



        Aylık tutarı ne kadar?
        Kapsamdaki kişilere aylık 828,21 lira ödeniyor. Her 6 ayda bir memur maaş katsayısındaki artışla 65 yaş aylığı zamlanıyor.



        TOPLU PRİM İADESİ VAR

        Yaşlılık toptan ödemesi nedir?
        Sigortalıların emeklilik için gerekli yaş şartını doldurduğu halde prim ödeme gün sayısı veya sigortalılık süresini tamamlayamadığı için aylık bağlanamaması durumunda prim ödemesinin toplu olarak iadesi anlamına geliyor. Bu işlem sigortalının talebi üzerine gerçekleşiyor. SGK bu primleri toplu olarak sigortalıya geri ödüyor.



            Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de toptan alınabilir mi?
            Kısa vadeli sigorta kolları ile GSS primleri toptan ödeme yoluyla ödenmez. Sigortalının, varsa hizmet borçlanmaları ile isteğe bağlı primleri de toptan ödemelerine dahil edilir. İşçi, memurlar kendi adlarına yatırılan, Bağ-Kur'lular da kendi adlarına ödedikleri malullük, yaşlılık, ölüm sigorta primlerini iade alabilir.

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            Haberler Ekonomi 65 yaşını geçene aylık bağlanır! 828 lira ödeniyor...
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