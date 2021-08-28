65 yaşını geçene aylık bağlanır! 828 lira ödeniyor...

Devlet herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan, çalışma gücü azalan 65 yaş ve üstü, maddi durumu kötü olan vatandaşlara aylık bağlıyor. Yaklaşık 800 bin kişi bu aylığı alıyor.
İşte bu aylıkla ilgili merak edilen soruların yanıtları:
● 65 yaş aylığını kimler alabilir?
Hiçbir geliri, sosyal güvencesi olmayan, ekonomik durumu yetersiz, 65 yaşına dolduran vatandaşlara veriliyor.
● Nasıl bağlanıyor?
Bu aylık için ilk adımda ikamet adresinin bağlı olduğu kaymakamlığın sosyal yardımlaşma vakfına başvuruda bulunulması gerekiyor. Başvuru formları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet sitesinden alınabiliyor.