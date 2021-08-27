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    • Ekonomi
    • 27.08.2021 10:08
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    • 27.08.2021 10:11
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    Son dakika: Ekonomik güven endeksi Ağustos'ta 100,8 puana yükseldi

    Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Ekonomik güven endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 0,7 artarak 39 ayın en yüksek değeri olan 100,8'e yükseldi.

    Sevindiren haber! 39 ayın en yüksek değeri

    Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 100,1 iken, Ağustos ayında %0,7 oranında artarak 100,8 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.



    Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Ağustos ayında %0,1 oranında artarak 112,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,2 oranında artarak 116,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,6 oranında artarak 110,3 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %7,1 oranında artarak 92,4 değerini aldı. Tüketici güven endeksi %1,6 oranında azalarak 78,2 değerini aldı.

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    Yapılandırma bir ay daha uzatıldı
    Haberler Ekonomi Son dakika: Ekonomik güven endeksi Ağustos'ta 100,8 puana yükseldi
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