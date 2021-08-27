Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 27.08.2021 15:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.08.2021 15:52
    ABONE OL

    Ve sonunda belli oldu! TC kimlik numaranızla paranızı alabilirsiniz: Ödeme 3 ay sonra başlayacak!

    Bankalar adeta yarışta. 3 ay ödemesiz kredi fırsatı avantajlı koşullar ile birlikte müşterilerin kullanımına sunuldu. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptı. Banka, 3 ay ertelemeli lüzum kredisi kampanyasını duyurdu. Buna göre, lüzumsinim kredisi çekenler 3 ay sonra ödemeye başlıyor. 3 ay ertelemeli krediye TC kimlik numarası ve cep telefonu bilgi kapasitesiyle müracaat yapılıyor. Banka bütün detayları açıkladı.

    takvim.com.tr
    TC kimlik numaranızla paranızı alabilirsiniz: Ödeme 3 ay sonra başlayacak!

    Bankalardan kredi atağı! Tek tek duyurdular. Kredi kullanacaklar amacıyla büyük fırsat... 3 ay ödeme yok. Nakit gereksinimler anında karşılanıyor, ödemeler ise 3 ay sonra başlıyor. Bankalar resmen yarışta. 3 ay ödemesiz kredi fırsatı avantajlı koşullar ile eş güdümlü müşterilerin tüketimine sunuldu. Kredi fırsatının detayları belli oldu. Her banka değişik faiz seviyesi uyguluyor. İşte kredi kullanmayı fikir edinenler amacıyla 3 ay geri ödemesiz kredi tüketimi gerçekleştiren bankalar ve kredi detayları....

    3 AY ERTELEMELİ KREDİ KAMPANYASINA İLİŞKİN DETAYLAR;

    Faiz oranları Kredi Koşulları ve Yıllık Maliyet oranları tablosunda belirtilmiştir.

    3 ay Ertelemeli kredilerimizi Şubelerimizden, Akbank Telefon Şubesi'nden ve Akbank Direkt İnternet ya da Mobil'den kullanabilirsiniz.

    Erteleme dahil kredi vadesi en çok 36 ay olabilir. İlk ödeme en çok 92 gün ertelenebilir. 3 ay ertelemeli kredinin vadesi en çok 33 ay olabilir. Ödemesiz devre sonucunda ilk ödeme olarak erteleme faizi tahsil edilir. Bir ileri aydan itibaren taksit ödemeleri başlar.

    Kredimakbankta.com sayfasından T.C. vatandaşlık numarası ve güncel cep telefonu bilgi kapasitesi girilerek lüzumsinim kredisi müracaatsunda bulunanların müracaat neticeleri sms ile iletilecektir. Akbank müşterisi olmayanların kredi kullanım prosedürü şubede tamamlanır.

    Şubeden Kredi kullandırımında istenilen belgeler:

    Nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi aslı ve fotokopisi

    Gerekli görülmesi halinde adres teyidi hedefli belge talep edilebilecektir.

    Gelir Belgesi – Maaş bordrosu (Maaş müşterimizin getirmesine lüzum yoktur)

    Özel sektör çalışanlarından SGK Hizmet Döküm Belgesi **(Maaş müşterimizin getirmesine lüzum yoktur)

        FİNANSBANK 3 AY ÖDEMESİZ İHTİYAÇ KREDİSİ

        Kolay Ödemeli Kredi: İhtiyaç anında taksitleriniz düşük tutarla başlasın.

        Tanışma Kredisi: Hangi banka müşterisi olursanız olun QNB Finansbank'tan son 1 yıl içerisinde ihtiyaç kredisi ya da hazır kredi kullanmadıysanız ve mevcutta açık ihtiyaç krediniz ya da hazır krediniz bulunmuyorsa tanışmamıza özel oranlardan yararlanabilirsiniz.

        Doğum Günü Kredisi: Doğum gününüzün denk geldiği ay süresince yararlanabileceğiniz özel faiz oranı teklifimizi kaçırmayın.

        Borç Transferi Kredisi: Diğer tüm banka borçlarınızı QNB Finansbank'ta tek çatı altında toplayarak ödemelerinizi düzenleyin.

        Kamu Çalışanına Özel Kredi: Kamu çalışanlarına özel fırsat! Avantajlı faiz oranları ve 3 ay erteleme seçeneği ile kamu çalışanlarına özel ihtiyaç kredisi QNB Finansbank'ta.

        Finansmaaş Kredisi: Maaşını QNB Finansbank'tan alan müşterilerimize özel ihtiyaç kredisi faiz oranı avantajımızdan faydalanın.
        3 Ay Ödemesiz İhtiyaç Kredisi: İhtiyaçlarınızı şimdi karşılayın, ödemeye 3 ay sonra başlayın.

        YAPI KREDİ 3 AY ÖDEMESİZ İHTİYAÇ KREDİSİ

        Yapı Kredi Bireysel Bankacılık Krediler Bireysel İhtiyaç Kredisi 3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi

        3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi ile ihtiyaçlarınızı ertelemeyin, ödemelerinizi erteleyin.

        Başvuru ve Kullanımla İlgili Önemli Bilgiler

        3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi başvurunuzu Yapı Kredi Mobil veya Bireysel İnternet Şubesi üzerinden hemen gerçekleştirebilirsiniz.

        Yapı Kredi Mobil veya İnternet Şube kanallarından kullandırım yapmak için, kampanya giriş ekranında "3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi" kampanyası seçilmelidir.

        Kampanya seçildikten sonra, ilk taksit tarihi; değiştirilmedikçe kredi açılış gününden azami 120 gün sonrası olacak şekilde gelecektir.

            Kampanyanın azami vadesi ödemesiz dönem dahil 36 ay olup, en fazla 90 gün öteleme seçeneği sunulmaktadır.

            Ödemesiz dönemlere ait faiz tutarı ilk taksite yansıtılır.

            Bankamız tarafından tanımlanan ön onaylı limitiniz olması durumunda, limit tutarınıza kadar kredi kullanabilirsiniz. Ön onaylı limitler sonrası tekrar değerlendirme yapılabilir, bankamızca limitleriniz kredi kullanımından önce düşürülebilir veya tamamen iptal edilebilir.

            Kredi başvurunuz bankamız politikaları çerçevesinde değerlendirilir ve uygun olması durumunda kullandırım yapılabilir. Banka değerlendirmesi sonrasında başvurunuz olumsuz sonuçlanabilir ya da talep ettiğiniz tutarın altında bir tutarda onaylanabilir.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Aygün’den’den YKS tercih sonuçları açıklaması
            Haberler Ekonomi Ve sonunda belli oldu! TC kimlik numaranızla paranızı alabilirsiniz: Ödeme 3 ay sonra başlayacak!
                SON DAKİKA