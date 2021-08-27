Ve sonunda belli oldu! TC kimlik numaranızla paranızı alabilirsiniz: Ödeme 3 ay sonra başlayacak!

3 AY ERTELEMELİ KREDİ KAMPANYASINA İLİŞKİN DETAYLAR;

Faiz oranları Kredi Koşulları ve Yıllık Maliyet oranları tablosunda belirtilmiştir.

3 ay Ertelemeli kredilerimizi Şubelerimizden, Akbank Telefon Şubesi'nden ve Akbank Direkt İnternet ya da Mobil'den kullanabilirsiniz.

Erteleme dahil kredi vadesi en çok 36 ay olabilir. İlk ödeme en çok 92 gün ertelenebilir. 3 ay ertelemeli kredinin vadesi en çok 33 ay olabilir. Ödemesiz devre sonucunda ilk ödeme olarak erteleme faizi tahsil edilir. Bir ileri aydan itibaren taksit ödemeleri başlar.

Kredimakbankta.com sayfasından T.C. vatandaşlık numarası ve güncel cep telefonu bilgi kapasitesi girilerek lüzumsinim kredisi müracaatsunda bulunanların müracaat neticeleri sms ile iletilecektir. Akbank müşterisi olmayanların kredi kullanım prosedürü şubede tamamlanır.