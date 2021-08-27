Ve sonunda belli oldu! TC kimlik numaranızla paranızı alabilirsiniz: Ödeme 3 ay sonra başlayacak!

Bankalardan kredi atağı! Tek tek duyurdular. Kredi kullanacaklar amacıyla büyük fırsat... 3 ay ödeme yok. Nakit gereksinimler anında karşılanıyor, ödemeler ise 3 ay sonra başlıyor. Bankalar resmen yarışta. 3 ay ödemesiz kredi fırsatı avantajlı koşullar ile eş güdümlü müşterilerin tüketimine sunuldu. Kredi fırsatının detayları belli oldu. Her banka değişik faiz seviyesi uyguluyor. İşte kredi kullanmayı fikir edinenler amacıyla 3 ay geri ödemesiz kredi tüketimi gerçekleştiren bankalar ve kredi detayları....
3 AY ERTELEMELİ KREDİ KAMPANYASINA İLİŞKİN DETAYLAR;
Faiz oranları Kredi Koşulları ve Yıllık Maliyet oranları tablosunda belirtilmiştir.
3 ay Ertelemeli kredilerimizi Şubelerimizden, Akbank Telefon Şubesi'nden ve Akbank Direkt İnternet ya da Mobil'den kullanabilirsiniz.
Erteleme dahil kredi vadesi en çok 36 ay olabilir. İlk ödeme en çok 92 gün ertelenebilir. 3 ay ertelemeli kredinin vadesi en çok 33 ay olabilir. Ödemesiz devre sonucunda ilk ödeme olarak erteleme faizi tahsil edilir. Bir ileri aydan itibaren taksit ödemeleri başlar.
Kredimakbankta.com sayfasından T.C. vatandaşlık numarası ve güncel cep telefonu bilgi kapasitesi girilerek lüzumsinim kredisi müracaatsunda bulunanların müracaat neticeleri sms ile iletilecektir. Akbank müşterisi olmayanların kredi kullanım prosedürü şubede tamamlanır.
Şubeden Kredi kullandırımında istenilen belgeler:
Nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi aslı ve fotokopisi
Gerekli görülmesi halinde adres teyidi hedefli belge talep edilebilecektir.
Gelir Belgesi – Maaş bordrosu (Maaş müşterimizin getirmesine lüzum yoktur)
Özel sektör çalışanlarından SGK Hizmet Döküm Belgesi **(Maaş müşterimizin getirmesine lüzum yoktur)