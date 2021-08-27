30 Ağustos Pazartesi (Zafer Bayramı) bankalar açık mı? Resmi tatilde EFT yapılır mı?

30 Ağustos Pazartesi bankalar açık mı? Resmi tatilde EFT yapılır mı? Cuma akşamından itibaren bankalar tatil düzenine girdi. Hafta sonu tatiline girilmesiyle birlikte, 30 Ağustos Pazartesi Zafer Bayramı'nda bankaların açık olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. Peki; 30 Ağustos bankalar açık mı? Resmi tatilde EFT yapılır mı? İşte merak edilen soruların yanıtları!
30 AĞUSTOS PAZARTESİ BANKALAR AÇIK MI?
30 Ağustos Pazartesi güni Zafer Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla bankalar kapalı olacak.
RESMİ TATİLDE EFT YAPILIR MI?
EFT işlemleri hafta içi mesai saatleri içerisinde gerçekleştiğinden hafta sonu EFT yapılmaz. Bankanız sizden EFT için emir kaydı alır ve haftanın ilk günü mesai saat başlangıcında EFT işlemini tamamlar. Bazı bankaların EFT iptal seçeneği olmadığından eğer banka transferinden vazgeçerseniz bu yöntemi kullanabilirsiniz.
Örneğin; 19 Mayıs ve 23 Nisan günü EFT yapıldığında para, ancak bu tarihten sonraki ilk işlem günü, EFT saati başladıktan sonra transfer olur ve karşı tarafın hesabına aktarılır.
TATİLDE PARA NASIL GÖNDERİLİR?
Resmi tatil olduğundan dolayı bugün EFT yapmak mümkün değil ancak yeni uygulanmaya başlanan FAST sistemi aracılığıyla bayramda 1000 TL'ye kadar EFT yapmak mümkün olabilmektedir. 1000 TL üzerindeki EFT işlemi normal şartlarda bankalar arası 10-20 dakika arasında gerçekleşmektedir. Bazı günler bankalardaki yoğunluk durumuna göre bu süre 1 saate kadar çıkabilir. FAST ile EFT bugün yapılabilir ancak gönderen hesabın ve alıcı hesabın FAST sistemini kullanıyor olması gerekiyor.