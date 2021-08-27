30 Ağustos Pazartesi (Zafer Bayramı) bankalar açık mı? Resmi tatilde EFT yapılır mı?

Örneğin; 19 Mayıs ve 23 Nisan günü EFT yapıldığında para, ancak bu tarihten sonraki ilk işlem günü, EFT saati başladıktan sonra transfer olur ve karşı tarafın hesabına aktarılır.

TATİLDE PARA NASIL GÖNDERİLİR?

Resmi tatil olduğundan dolayı bugün EFT yapmak mümkün değil ancak yeni uygulanmaya başlanan FAST sistemi aracılığıyla bayramda 1000 TL'ye kadar EFT yapmak mümkün olabilmektedir. 1000 TL üzerindeki EFT işlemi normal şartlarda bankalar arası 10-20 dakika arasında gerçekleşmektedir. Bazı günler bankalardaki yoğunluk durumuna göre bu süre 1 saate kadar çıkabilir. FAST ile EFT bugün yapılabilir ancak gönderen hesabın ve alıcı hesabın FAST sistemini kullanıyor olması gerekiyor.