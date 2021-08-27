Son dakika: Markette 100 TL, özel okulda 1200... Okul alışverişli bu sene zamlı olacak

SABAH'ta yer alan habere göre, Okul, servis, kantin ücretleri yaklaşık yüzde 25-30 artarken, geçen yıl 20 bin TL seviyelerinde olan bir özel okulun fiyatı bu yıl 40 bin TL'den başlıyor. Hatta 129 bin TL'ye kadar çıkıyor. Servis ve yemek ücretiyle birlikte velilerin cebinden çıkan para 150 bin TL'yi aşıyor.