Son dakika: Markette 100 TL, özel okulda 1200... Okul alışverişli bu sene zamlı olacak

Son dakika haberi...Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimin yeniden başlayacağı 6 Eylül öncesi velileri okul hazırlığı telaşı sardı.
Aşılanmanın sağladığı güvenli ortam sayesinde çocuklarını yeniden okula göndermenin heyecanını yaşayan veliler, özel okulların ücretlerinden kırtasiye malzemelerine, servisten yemek ücretine kadar birçok kalemde zamlı rakamlarla karşılaştı.
SABAH'ta yer alan habere göre, Okul, servis, kantin ücretleri yaklaşık yüzde 25-30 artarken, geçen yıl 20 bin TL seviyelerinde olan bir özel okulun fiyatı bu yıl 40 bin TL'den başlıyor. Hatta 129 bin TL'ye kadar çıkıyor. Servis ve yemek ücretiyle birlikte velilerin cebinden çıkan para 150 bin TL'yi aşıyor.