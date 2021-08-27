Başkan Erdoğan 4 Eylül'de açacak! YHT ile (Yüksek Hızlı Tren) Ankara-Sivas arası 12 saatten 2 saate düşecek

Başkan Erdoğan'ın "Yol medeniyettir" şiarıyla hareket eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Ankara-Sivas, Konya-Karaman hızlı tren hatlarının açılışını 4 Eylül cumartesi günü yapacağı öğrenildi.
Başkan Erdoğan'ın da katılmasının beklendiği açılış töreni kapsamında temeli 2008'de atılan Ankara-Sivas ile temeli 2012 yılında atılan Konya-Karaman hızlı tren hatlarının açılışının aynı gün yapılmasının planlandığı öğrenildi.
SİVAS-ANKARA ARASI 2 SAATE DÜŞECEK
Sivas Kongresi'nin yıl dönümü olan 4 eylülde hizmete girmesi planlanan Ankara-Sivas hattı ile kara yoluyla ortalama 4, tren yoluyla 12 saat süren Sivas-Ankara seyahat süresi 2 saate düşecek.
Uzunluğu 393 kilometre olan Ankara-Sivas YHT Projesi'nde tren saatte 250 kilometre hızla elektrikli ve sinyalli olarak işletilecek. YHT'nin güzergâhında Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmağdeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunacak. Çalışmalar kapsamında Yozgat'a yeni bir YHT garı da yapılıyor.