BİM - A101 hediye kartı nasıl alınır? 50 TL, 100 TL BİM A101 hediye çeki, sanal çek nereden alınabilir?

BİM ve A101 hediye kartı nasıl alınır? Sorusu merak edilip araştırılan konular arasında yer aldı. A101 ve BİM market zincileri tarafından satışa sunulan hediye çekleri vatandaşların alışveriş sırasında tercih ettikleri şeylerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda hediye çekini alabilmek için pek çok kişi bazı araştırmalar yapabiliyor. Peki, BİM hediye kartı nasıl alınır? A101 50 TL, 100 TL hediye çeki nereden alıyor? İşte konu hakkında tüm detaylar!
BİM HEDİYE KARTI NEDİR? NASIL ALINIR?
BİM Hediye Kartı nereden alınır?
Bölge merkezlerimiz ve tüm mağazalarımızdan Hediye Kartınızı temin edebilirsiniz.
Hediye Kartı Kullanım Şekli
•BİM Hediye Kartı yüklenebilir bakiyeli olup tüm mağazalarımızda geçerlidir.
•Yüklenebilir bakiyeli kartlara en az 100 TL olmak üzere istenilen miktarda yükleme yapılabilir.
•Kartlar, bakiyesi bitene kadar birden fazla kullanıma açıktır.
•Kart bakiyesi nakde çevrilmez.
Ödeme ve Teslim Koşulları
•Ödeme, hediye kartlarının teslimi öncesinde yapılır.
•Kart için yapılan ödemeler avans niteliğinde olup, alışveriş sonrasında yazar kasa fişi veya fatura tüketiciye verilir.
•BİM Hediye Kartları, yapılan ödeme ve sipariş sonrasında en geç bir hafta içinde teslim edilmektedir.
•BİM Hediye Kartı, teslim tarihinden itibaren 1 yıl süre ile geçerlidir.
Fiziki olarak Hediye çeki gönderimi olmayacaktır.