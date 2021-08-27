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    • Ekonomi
    • 27.08.2021 08:47
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    • 27.08.2021 08:47
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    27 Ağustos canlı dolar alış satış fiyatları! Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? Dolar ve euro ne zaman yükselecek?

    27 Ağustos Cuma dolar ve euro fiyatları ne kadar oldu? Sorusu ekonomi gündemini takip edenler tarafından sorgulanmaya başladı. Dolar kuru geçtiğimiz hafta boyu anlık olarak değişimler göstererek inişli çıkışlı bir grafik izlemişti. .Dolar kurunda 8.30’un aşağı kırılması ile 50 baz puanlık geri çekilme marjı gündeme gelebilir. Bu da 7.80’lere tekabül ediyor. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatı kaç TL? 27 Ağustos Cuma döviz kurlarında son durum!

    takvim.com.tr
    27 Ağustos canlı dolar alış satış fiyatları!

    27 Ağustos dolar ve euro ne kadar? Yatırımcılar sabah saatlerinden itibaren dolar ve euro kurunda yaşanan son gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Haftanın son işlem gününde döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Peki, 27 Ağustos dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    27 AĞUSTOS GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,3827

    Dolar satış: 8,3862

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 11,4809

    Euro Satış: 11,5128

        POUND (STERLİN) NE KADAR?

        Pound alış: 11,5420

        Pound satış: 11,5728

        Pandemiyle ilgili gelişmeler ve likidite koşulları hisse senetlerine ilgiyi canlı tutuyor. Döviz kurunda kritik destekler izleniyor. Merkez Bankası'nın (TCMB) adımlarını rahatlatacak gelişmeler olabilir.

        Altındaki seyir nasıl?

        Milliyet'ten Zeynep Aktaş'ın ilgili yazısı şöyle; Altının onsu 1.785 dolar seviyesinde. 200 günlük uzun vadeli ortalamaya yakın bir seyir izliyor.

        Güçlenebilmesi için 1.797'deki 200 günlük ortalamanın üzerine çıkması önemli. Altının onsunda 1.800 - 1.850 seviyesinin üzerindeki kalıcı hareketler alıcıları güçlendirecektir. Kıymetli madenlere bir yönelim olsa da ağırlıklı olarak paranın riskli varlıklara yöneldiğini görüyoruz.
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        Haberler Ekonomi 27 Ağustos canlı dolar alış satış fiyatları! Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? Dolar ve euro ne zaman yükselecek?
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