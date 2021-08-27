‘BES’teki değişim dikkat çekiyor’

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Son zamanlarda gerçekleşen önemli hamlelerle Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) gelişip daha avantajlı ve fırsatlar, alternatifler dolu bir sisteme dönüştü" dedi. 18 yaş altına yapılan BES düzenlemesinin de bu hamlelerden biri olduğunu belirten Sincek, "18 yaş altı için hazırladığımız Erken BES'e yoğun ilgi var. Önümüzdeki günlerde bu ilginin kayda değer bir seviyeye yükseleceği görülüyor" diye konuştu. Sincek, yeni ürünleri hakkında şu bilgileri verdi:

ÖZEL KAMPANYA

"Bireysel emeklilikle tanışacak genç katılımcılar için sunduğumuz Erken BES'te pek çok avantajı bir araya getirdik. Herkes yararlanabilsin diye minimum 100 lira katkı payıyla plana dahil olunabiliyor. Giriş aidatını başlangıçta almıyor, sistemden çıkışa erteliyoruz. 5 yıl sistemde kalanlardan giriş aidatını hiç almıyoruz. Katkı payını düzenli yatıranlardan yönetim gider kesintisi yapılmıyor. 3 aylık özel kampanya dönemimizde Erken BES'e katılanlara yüzde 25 devlet katkısına ek olarak bir de yüzde 25 Katılım Emeklilik katkısı sunuyoruz. 300 liraya kadar alınabilecek bu tutar ile Erken BES'e ilk etapta giren gençlerimiz kazançlı çıkıyor."

GÜMÜŞ FONU DEVREDE

Ayhan Sincek, "Geleneksel olarak değerli madenleri en güçlü yatırım aracı olarak gören katılımcılara sektörde hem konvansiyonel hem de faizsiz tarafta bir ilk olan Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kıymetli Madenler Katılım Fonu ile önemli bir alternatif sunuyoruz. Özellikle pandemi döneminde tasarruflarını klasik değerli madenlere yatırmak ve aynı zamanda değer artışlarından yararlanmak isteyenlere cazip fırsat sunuyoruz. BES'teki yüzde 25'lik devlet katkısından da faydalanabiliyorlar" dedi. 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren BEFAS sayesinde tüm BES'lilerin de Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu adıyla ağırlıklı altın ve gümüşe yatırım yapabileceğine dikkat çeken Sincek, "BEFAS ile oluşacak rekabetten yatırımcılar kârlı çıkacak" diye konuştu.