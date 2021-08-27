Piyasalar bu açıklamaya kilitlenmişti! Fed Başkanı Powell konuştu! Piyasaların yönü belli oldu

"SALGIN EKONOMİK FAALİYETİ TEHDİT ETMEYE DEVAM EDİYOR"

İş gücü piyasası koşullarının iyileştiğini ancak "türbülanslı" olduğunu belirten Jerome Powell, "Salgın sadece sağlığı ve yaşamı değil, ekonomik faaliyeti de tehdit etmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Powell, toparlanmanın hızının beklentileri aştığına dikkati çekerek, ekonomide devam eden çalkantı göz önüne alındığında, bazı güçlükler ve sürprizlerin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

İş gücü piyasasının görünümünün son aylarda önemli ölçüde iyileştiğini belirten Powell, işsizlik oranının yüzde 5,4'e gerilediğini ancak yine de çok yüksek olduğunu, uzun vadeli işsizliğin yüksek kalmaya devam ettiğini kaydetti.

Powell, "Delta varyantı kısa vadeli bir risk oluştururken, maksimum istihdama doğrultusunda ilerlemenin devam etmesi için beklentiler iyi." dedi.