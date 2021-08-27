Piyasalar bu açıklamaya kilitlenmişti! Fed Başkanı Powell konuştu! Piyasaların yönü belli oldu

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonominin beklendiği gibi gelişmesi halinde varlık alımlarını azaltmaya bu yıl başlamanın uygun olabileceğini, varlık alımlarını azaltmanın zamanlaması ve hızının faiz oranlarındaki artışın zamanlamasına ilişkin doğrudan bir sinyal amacı taşımayacağını ifade etti.
Powell, Kansas City Fed'in ev sahipliğinde her yıl Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında düzenlenen ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl planlananın aksine dijital ortamda gerçekleşen Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda "Kovid-19 Zamanında Para Politikası" başlıklı bir konuşma yaptı.
Bu yılki teması "Düzensiz Bir Ekonomide Makroekonomik Politika" olan sempozyumdaki konuşmasında Powell, ABD ekonomisinin Kovid-19 salgının etkileriyle karşı karşıya kalmasının üzerinden 17 ay geçtiğini, salgının neden olduğu şokun ekonominin büyük bir kısmında ani ve benzeri görülmemiş bir düşüşe yol açtığını söyledi.
Powell, toparlanma yolunun zorlu olduğuna işaret ederek, güçlü politika desteğinin güçlü ancak düzensiz bir toparlanmayı ateşlediğini aktardı.
"SALGIN EKONOMİK FAALİYETİ TEHDİT ETMEYE DEVAM EDİYOR"
İş gücü piyasası koşullarının iyileştiğini ancak "türbülanslı" olduğunu belirten Jerome Powell, "Salgın sadece sağlığı ve yaşamı değil, ekonomik faaliyeti de tehdit etmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
Powell, toparlanmanın hızının beklentileri aştığına dikkati çekerek, ekonomide devam eden çalkantı göz önüne alındığında, bazı güçlükler ve sürprizlerin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.
İş gücü piyasasının görünümünün son aylarda önemli ölçüde iyileştiğini belirten Powell, işsizlik oranının yüzde 5,4'e gerilediğini ancak yine de çok yüksek olduğunu, uzun vadeli işsizliğin yüksek kalmaya devam ettiğini kaydetti.
Powell, "Delta varyantı kısa vadeli bir risk oluştururken, maksimum istihdama doğrultusunda ilerlemenin devam etmesi için beklentiler iyi." dedi.