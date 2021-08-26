SON DAKİKA: SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) Başkanı İsmail Yılmaz: Borç yapılandırması için 600 bin başvuru geldi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz, 600 bin mükellefin borç yapılandırmasına başvurduğunu belirtti. Uygulama ile; 30 milyar TL'lik borç yapılandırıldı.
SGK Başkanı İsmail Yılmaz, "Borcu olan vatandaşlarımıza, yapılandırmanın son müraacat tarihinin 31 Ağustos olduğunu hatırlatıyor, sağlanan avantajlardan yararlanmalarını öneriyoruz" dedi.
Vatandaşların kamuya olan borçlarına ilişkin yapılandırma başvuruları sürüyor. Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu çerçevesindeki borçlar için vatandaşların, 31 Ağustos'a kadar başvurması ve borcunun ilk taksitini de 1 Kasım'a kadar ödemesi gerekiyor.