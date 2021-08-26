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    • Ekonomi
    • 26.08.2021 10:00
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    • 26.08.2021 10:32
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    SON DAKİKA: SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) Başkanı İsmail Yılmaz: Borç yapılandırması için 600 bin başvuru geldi

    Son dakika haberleri... SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) Başkanı İsmail Yılmaz, borç yapılandırmak için 600 bin mükellefin başvuru yaptığını belirtti. Yılmaz, 30 milyar TL'lik borcun yapılandırıldığını söyledi. SGK Başkanı Yılmaz, vatandaşlara uygulamadan yararlanma çağrısında bulundu.

    600 bin başvuru geldi

    Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz, 600 bin mükellefin borç yapılandırmasına başvurduğunu belirtti. Uygulama ile; 30 milyar TL'lik borç yapılandırıldı.

    SGK Başkanı İsmail Yılmaz, "Borcu olan vatandaşlarımıza, yapılandırmanın son müraacat tarihinin 31 Ağustos olduğunu hatırlatıyor, sağlanan avantajlardan yararlanmalarını öneriyoruz" dedi.

    Vatandaşların kamuya olan borçlarına ilişkin yapılandırma başvuruları sürüyor. Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu çerçevesindeki borçlar için vatandaşların, 31 Ağustos'a kadar başvurması ve borcunun ilk taksitini de 1 Kasım'a kadar ödemesi gerekiyor.

        Yapılandırma kapsamında vatandaşın borçlarından faizden taksite birçok avantaj ile kurtulmasına olanak tanıyan düzenlemeyle ilgili belirlenen başvuru süresi tükeniyor. İşte son başvuru tarihi, yapılandırma kapsamına alınan borçlar ve ilk taksit gününe dair detaylar...

        Yapılandırma kanunu düzenlemesi Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş borçları kapsıyor.

        Yapılandırmadan faydalananlara; borçlarını ikişer aylık periyotlarla ve 6, 9, 12, 18 taksit seçeneği ile ödeyebilme imkânı sunuluyor. Vatandaşlar, vade farkını ödemek suretiyle bu seçeneklerinden birini tercih edebiliyor. 18 ay taksit seçeneğini tercih eden bir vatandaş, borcunu 36 ayda ödüyor.

        Yapılandırma çerçevesinde değerlendirilen birçok borç kalemi var. Bunlar şu şekilde sıralandı:

        Sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, İşsizlik Sigortası primleri,
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            Haberler Ekonomi SON DAKİKA: SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) Başkanı İsmail Yılmaz: Borç yapılandırması için 600 bin başvuru geldi
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