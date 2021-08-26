Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: Güven artışı var

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ekonomik sıkıntıların aşılmasında, öngörülebilirliği sağlamanın, serbest piyasa dinamiklerine güvenmenin, kararlı ve sabırlı duruşun anahtar olduğunu belirterek, "Ben bir güven artışı olduğunu ve ilk adımının gerçekleşmeye başladığını görüyorum" dedi.

'FIRSATI KAÇIRMAYALIM'

Bankanın 97. kuruluş yıldönümü dolayısıyla açıklama yapan Aran, "Sürdürülebilir ve dengeli büyüme ile istihdam yaratılması, faiz oranlarının gerilemesi, üreticinin desteklenmesi, finansman yükünün hafifletilmesi, yeni yatırımların önünün açılması ve olumlu bir iklime dönülmesi konusunda bir fırsat görüyorum. Umarım bu fırsatı bu kez kaçırmayız, iyi değerlendiririz. Fırsatı kaçırmamak, heba etmemek gerekiyor" ifadesini kullandı. Kripto para piyasasına da değinerek buraya önemli miktarda para akışı olduğuna dikkati çeken Aran, bunları yok sayıp, insanları kaderiyle baş başa bırakmakla ya da yasaklamakla mesafe katedilemeyeceğini söyledi. Aran, bu alana çok hızlı şekilde düzenlemeler getirilmesi, fiyat oynaklıklarının azaltılması gerektiğini belirtti.

'BANKA OLMANIN ÖTESİNDEYİZ'

İş Bankası'nın, 26 Ağustos 2024'te 100'üncü yılını kutlayacağını hatırlatan Aran, şöyle konuştu: "İş Bankası, ülkemiz için öncelikle iktisadi bağımsızlığı ifade eder. Bir banka olmanın çok ötesinde, ülkemiz için çok özel anlamlar taşıyan bir Cumhuriyet kurumudur. 97 yıl önce 2 şube, 37 çalışanla çıkılan yolculukta bugün ulaştığımız teknoloji seviyesi ile geleceğe hazır; hizmet sunma anlayışımız ile sadece Türkiye ölçeğinde değil, dünya ölçeğinde de önemli bir noktada olduğumuzu düşünüyorum."

100'ÜNCÜ YILA YAKIŞIR BİLANÇO

Aran, '100. yılda İş Bankası'nı nasıl hayal ettiğine' ilişkin şunları söyledi: "Bankanın iştirakleriyle birlikte 50 bin çalışanı, bir o kadar emeklisi, 12 milyon aktif müşterisi, 150 binin üzerinde yatırımcısı var. Büyük bir aileyiz. Özel bankalar arasındaki liderliğimizi, bilanço gücümüzü koruyarak gelinecek 100. yılda, buna yakışır bir 100. yıl bilançosu açıkladığımız, 'Türkiye'nin Bankası' olmaya devam ettiğimiz, tüm paydaşlarımızın 'Benim Bankam' diye sahip çıktığı bir İş Bankası... 100. yıldaki hayalim bu."