Mobilyacılardan 100 bin ek istihdam (Ekonomi haberleri)

Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, sektörün, 2022'nin sonuna kadar 100 bin kişiye daha ek istihdam sağlayacağını belirterek, "Sektör olarak bugün sadece mobilya imalatında çalışanlara değil, elektrikçi, mühendis, tasarımcı, e-ticaret uzmanı, yazılımcı, dijital uzman ve bilgisayar mühendislerine kadar geniş bir meslek grubuna ihtiyaç duyuyoruz" diye konuştu. Sektör olarak doğrudan 250 bin, dolaylı olarak ise 500 bini aşkın kişiye istihdam sağladıklarını anlatan Güleç, "Nitelikli ve yetişmiş insan kaynağı mobilya sektörünün de en önemli sorunları arasında yer alıyor" dedi.
EMLAK KATILIM'IN KÂRI % 104 ARTTI
Emlak Katılım, ikinci çeyrekte de büyümesini sürdürdü. Genel Müdür Nevzat Bayraktar, "Bankamız 30 Haziran itibarıyla 24.3 milyar lira aktif büyüklüğe ulaşmıştır. İkinci çeyrek sonunda toplam gayrinakdi kredilerimiz 4.5 milyar lira olurken, dönem kârımız da bir önceki yıla göre yüzde 104 artış sağlayarak 19.6 milyon lira olmuştur" dedi. Emlak Katılım ilk 6 ayda 15 şube daha açarak 65 şube olurken, personel sayısını da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 artırarak bin 22 kişiye ulaştırdı.
ÖĞRENCİLERE 10 BİN TABLET
Milli Eğitim Bakanlığı ve Turkcell, yangın ve sel bölgelerinde bulunan öğrenci ve öğretmenler için yeni bir projeyi hayata geçirdi. Afetlerden zarar gören bölgelerdeki okullarda eğitim gören öğrenci ve öğretmenlere 10 bin adet tablet dağıtılacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Çocuklarımızın yüz yüze eğitime ve okullarına 6 Eylül'de kavuşabilmeleri için ne gerekiyorsa yapacağımız konusunda kimsenin şüphesi olmasın" dedi. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu da "Afet bölgelerinde eğitim görecek geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimlerine bir nebze de olsa destek olmak istedik" şeklinde konuştu.