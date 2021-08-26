Mobilyacılardan 100 bin ek istihdam (Ekonomi haberleri)

Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, sektörün, 2022'nin sonuna kadar 100 bin kişiye daha ek istihdam sağlayacağını belirterek, "Sektör olarak bugün sadece mobilya imalatında çalışanlara değil, elektrikçi, mühendis, tasarımcı, e-ticaret uzmanı, yazılımcı, dijital uzman ve bilgisayar mühendislerine kadar geniş bir meslek grubuna ihtiyaç duyuyoruz" diye konuştu. Sektör olarak doğrudan 250 bin, dolaylı olarak ise 500 bini aşkın kişiye istihdam sağladıklarını anlatan Güleç, "Nitelikli ve yetişmiş insan kaynağı mobilya sektörünün de en önemli sorunları arasında yer alıyor" dedi.