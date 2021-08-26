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    Mobilyacılardan 100 bin ek istihdam (Ekonomi haberleri)

    Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, sektörün, 2022'nin sonuna kadar 100 bin kişiye daha ek istihdam sağlayacağını belirterek, "Sektör olarak bugün sadece mobilya imalatında çalışanlara değil, elektrikçi, mühendis, tasarımcı, e-ticaret uzmanı, yazılımcı, dijital uzman ve bilgisayar mühendislerine kadar geniş bir meslek grubuna ihtiyaç duyuyoruz" diye konuştu.

    Mobilyacılardan 100 bin ek istihdam

    Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, sektörün, 2022'nin sonuna kadar 100 bin kişiye daha ek istihdam sağlayacağını belirterek, "Sektör olarak bugün sadece mobilya imalatında çalışanlara değil, elektrikçi, mühendis, tasarımcı, e-ticaret uzmanı, yazılımcı, dijital uzman ve bilgisayar mühendislerine kadar geniş bir meslek grubuna ihtiyaç duyuyoruz" diye konuştu. Sektör olarak doğrudan 250 bin, dolaylı olarak ise 500 bini aşkın kişiye istihdam sağladıklarını anlatan Güleç, "Nitelikli ve yetişmiş insan kaynağı mobilya sektörünün de en önemli sorunları arasında yer alıyor" dedi.

    EMLAK KATILIM'IN KÂRI % 104 ARTTI
    Emlak Katılım, ikinci çeyrekte de büyümesini sürdürdü. Genel Müdür Nevzat Bayraktar, "Bankamız 30 Haziran itibarıyla 24.3 milyar lira aktif büyüklüğe ulaşmıştır. İkinci çeyrek sonunda toplam gayrinakdi kredilerimiz 4.5 milyar lira olurken, dönem kârımız da bir önceki yıla göre yüzde 104 artış sağlayarak 19.6 milyon lira olmuştur" dedi. Emlak Katılım ilk 6 ayda 15 şube daha açarak 65 şube olurken, personel sayısını da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 artırarak bin 22 kişiye ulaştırdı.

    ÖĞRENCİLERE 10 BİN TABLET
    Milli Eğitim Bakanlığı ve Turkcell, yangın ve sel bölgelerinde bulunan öğrenci ve öğretmenler için yeni bir projeyi hayata geçirdi. Afetlerden zarar gören bölgelerdeki okullarda eğitim gören öğrenci ve öğretmenlere 10 bin adet tablet dağıtılacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Çocuklarımızın yüz yüze eğitime ve okullarına 6 Eylül'de kavuşabilmeleri için ne gerekiyorsa yapacağımız konusunda kimsenin şüphesi olmasın" dedi. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu da "Afet bölgelerinde eğitim görecek geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimlerine bir nebze de olsa destek olmak istedik" şeklinde konuştu.

        KAPASİTE KULLANIMI 21 AYIN ZİRVESİNDE
        Kapasite kullanım oranı Ağustos'ta, Temmuz'a göre 0.4 puan artarak yüzde 77.1 ile Kasım 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Merkez Bankası verilerine göre, kapasite kullanım oranı yatırım mallarında yüzde 74.8, ara mallarda yüzde 78.9, tüketim mallarında yüzde 74 olarak gerçekleşti. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi de Ağustos'ta bir önceki aya göre 0.1 puan artarak 112.2 oldu.

        8 İL ÜRETİYOR, 192 ÜLKE KULLANIYOR
        Güneydoğu Anadolu Bölgesi,         Ocak-Temmuz döneminde 6.3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, "Bölgenin 8 ihracatçı şehrinin ürünleri 192 ülkeye ulaştı. Gaziantep bölge ihracatının yüzde 80'e yakınını karşıladı" diye konuştu.

        2050'YE KADAR SIFIR EMİSYON
        İstanbul         Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin başlattığı ve 238 havalimanının yer aldığı 2050'ye kadar 'Net Sıfır CO2 Emisyonu' taahhüdüne katıldı. İGA Havalimanı İşletmesi İcra kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, "Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı'nda 2050 yılına kadar 'Net Sıfır CO2 Emisyonu' yol haritamızı hazırladık ve bu doğrultuda agresif bir planlama yaparak karbon salım azaltım stratejimizi oluşturduk" dedi.

            KAYA PARÇASINA 1.3 MİLYON DOLAR
            Bir kaya parçasına en çok ne kadar ödenir bilinmez ama NFT kaya parçasına 1.3 milyon dolar ödendi. Bu rakam kaya parçasının satışını rekora taşımış oldu. 2017'de başlayan ilk NFT projelerinden olan, EtherRock kapsamında satışta kaya görseli için 400 etherlik bir ödeme yapıldı.

            DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ
            Dubai'de inşa edilen dünyanın en büyük dönme dolabı, aynı anda bin 750 kişiye hizmet verecek. Ekim ayında açılışının yapılması planlanan Ain Dubai (Dubai'nin gözü) adlı dönme dolap, kapsül şeklinde 48 adet kabinden oluşuyor. Bir turunu 38 dakikada tamamlayan Ain Dubai, ziyaretçilerine 360 derecelik kesintisiz şehir görüntüsü sunacak.
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            Haberler Ekonomi Mobilyacılardan 100 bin ek istihdam (Ekonomi haberleri)
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