Sıra metal sektörüne geldi: 127 bin işçi için pazarlık zamanı

Türk Metal Sendikası, Metal Sanayicileri İşveren Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde, ilk yılın ilk 6 ayı yüzde 29.57, ikinci 6 ayı enflasyon oranı, ikinci yılın ilk 6 ayı enflasyon oranı artı saatlik 1 lira, ikinci 6 ayı enflasyon oranında zam artışı istedi. Sosyal yardımlara ise ilk yıl yüzde 35, ikinci yıl enflasyon artı yüzde 4 zam talep edildi.

Sendika Genel Başkanı Pevrul Kavlak, sözleşmenin 2021 Eylül ile 2023 Eylül dönemini kapsadığını söyledi. Sözleşmenin MESS'e bağlı 179 işletmedeki 210 işyerinde çalışan toplam 127 bin Türk Metal Sendikası üyesi işçiyi kapsadığını vurgulayan Kavlak, şöyle konuştu: "Sözleşme Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarını kapsıyor. Tofaş, Renault, Ford, Mercedes, Man, Arçelik, Bosch ve Siemens gibi markalar var. Sözleşme kapsamında bizim dışımızda DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş ve Hakİş'e bağlı Öz Çelik-İş sendikalarının üyeleri de var."