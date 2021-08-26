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    • Ekonomi
    • 26.08.2021 09:43
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    • 26.08.2021 09:43
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    CANLI Döviz kuru: Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? 26 Ağustos dolar alış satış fiyatları ne kadar? Dolar ne zaman yükselecek?

    26 Ağustos Perşembe dolar ve euro fiyatları ne kadar oldu? Sorusu ekonomi gündemini takip edenler tarafından sorgulanmaya başladı. Dolar kuru geçtiğimiz haftra boyu anlık olarak değişimler göstererek inişli çıkışlı bir grafik izlemişti. Dolar/TL, dün güne 8,41 seviyelerinde başlamasının ardından benzer fiyatlarda işlem gördü. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatı kaç TL? 26 Ağustos Perşembe döviz kurlarında son durum!

    takvim.com.tr
    CANLI Dolar kuru: Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL?

    26 Ağustos dolar ve euro ne kadar? Yatırımcılar sabah saatlerinden itibaren dolar ve euro kurunda yaşanan son gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Haftanın dördüncü işlem gününde döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Peki, 26 Ağustos dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    26 AĞUSTOS GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,4107

    Dolar satış: 8,4146

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 9,8867

    Euro Satış: 9,9009
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        Haberler Ekonomi CANLI Döviz kuru: Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? 26 Ağustos dolar alış satış fiyatları ne kadar? Dolar ne zaman yükselecek?
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