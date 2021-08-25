25 Ağustos Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Net Holding
|4,38
|4,10
|6,83
|Erbosan
|142,40
|136,60
|4,25
|Esenboğa Elektrik
|33,48
|32,66
|2,51
|İhlas Holding
|0,57
|0,56
|1,79
|Gözde Girişim
|5,72
|5,64
|1,42
|Odaş Elektrik
|1,45
|1,43
|1,40
|Galatasaray Sportif
|3,71
|3,66
|1,37
|Aksa
|18,96
|18,74
|1,17
|Kervan Gıda
|16,89
|16,70
|1,14
|İş GMYO
|1,89
|1,87
|1,07
|Brisa
|21,90
|21,68
|1,01
|Vestel Beyaz Eşya
|50,45
|50,00
|0,90
|Netaş Telekomünikasyon
|17,47
|17,33
|0,81
|Fenerbahçe Futbol
|34,42
|34,18
|0,70
|Petkim
|6,08
|6,04
|0,66
|RTA Laboratuvarları
|21,74
|21,60
|0,65
|Ereğli Demir Çelik
|18,73
|18,63
|0,54
|Kardemir (D)
|7,73
|7,69
|0,52
|ASELSAN
|15,73
|15,66
|0,45
|Garanti Bankası
|9,58
|9,55
|
0,31
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Hektaş
|8,30
|8,51
|-2,47
|Koza Madencilik
|15,18
|15,51
|-2,13
|Gübre Fabrikaları
|52,10
|53,10
|-1,88
|Turkcell
|16,02
|16,32
|-1,84
|İndeks Bilgisayar
|6,15
|6,26
|-1,76
|Ege Endüstri
|1.231,00
|1.252,10
|-1,69
|Çemaş Döküm
|1,20
|1,22
|-1,64
|Enka İnşaat
|10,33
|10,50
|-1,62
|Emlak Konut GMYO
|1,84
|1,87
|-1,60
|Arçelik
|32,20
|32,72
|-1,59
|Koç Holding
|23,72
|24,10
|-1,58
|Oyak Çimento
|6,79
|6,89
|-1,45
|Doğuş Otomotiv
|25,98
|26,36
|-1,44
|Selçuk Ecza Deposu
|8,90
|9,03
|-1,44
|Parsan
|26,90
|27,28
|-1,39
|MLP Sağlık
|24,80
|25,14
|-1,35
|Türk Telekom
|7,32
|7,42
|-1,35
|Albaraka Türk
|1,48
|1,50
|-1,33
|Global Yatırım Holding
|2,28
|2,31
|-1,30
|İpek Doğal Enerji
|12,16
|12,32
|-1,30