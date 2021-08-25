25 Ağustos Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Net Holding 4,38 4,10 6,83 Erbosan 142,40 136,60 4,25 Esenboğa Elektrik 33,48 32,66 2,51 İhlas Holding 0,57 0,56 1,79 Gözde Girişim 5,72 5,64 1,42 Odaş Elektrik 1,45 1,43 1,40 Galatasaray Sportif 3,71 3,66 1,37 Aksa 18,96 18,74 1,17 Kervan Gıda 16,89 16,70 1,14 İş GMYO 1,89 1,87 1,07 Brisa 21,90 21,68 1,01 Vestel Beyaz Eşya 50,45 50,00 0,90 Netaş Telekomünikasyon 17,47 17,33 0,81 Fenerbahçe Futbol 34,42 34,18 0,70 Petkim 6,08 6,04 0,66 RTA Laboratuvarları 21,74 21,60 0,65 Ereğli Demir Çelik 18,73 18,63 0,54 Kardemir (D) 7,73 7,69 0,52 ASELSAN 15,73 15,66 0,45 Garanti Bankası 9,58 9,55 0,31

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: