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    • Ekonomi
    • 25.08.2021 14:05
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    • 25.08.2021 14:05
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    25 Ağustos Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    25 Ağustos Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu? Sorusu merak edilerek araştırılıyor. Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları paylaşıldı. Peki, 25 Ağustos 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    25 Ağustos Borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Net Holding 4,38 4,10 6,83
    Erbosan 142,40 136,60 4,25
    Esenboğa Elektrik 33,48 32,66 2,51
    İhlas Holding 0,57 0,56 1,79
    Gözde Girişim 5,72 5,64 1,42
    Odaş Elektrik 1,45 1,43 1,40
    Galatasaray Sportif 3,71 3,66 1,37
    Aksa 18,96 18,74 1,17
    Kervan Gıda 16,89 16,70 1,14
    İş GMYO 1,89 1,87 1,07
    Brisa 21,90 21,68 1,01
    Vestel Beyaz Eşya 50,45 50,00 0,90
    Netaş Telekomünikasyon 17,47 17,33 0,81
    Fenerbahçe Futbol 34,42 34,18 0,70
    Petkim 6,08 6,04 0,66
    RTA Laboratuvarları 21,74 21,60 0,65
    Ereğli Demir Çelik 18,73 18,63 0,54
    Kardemir (D) 7,73 7,69 0,52
    ASELSAN 15,73 15,66 0,45
    Garanti Bankası 9,58 9,55

    0,31

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Hektaş 8,30 8,51 -2,47
    Koza Madencilik 15,18 15,51 -2,13
    Gübre Fabrikaları 52,10 53,10 -1,88
    Turkcell 16,02 16,32 -1,84
    İndeks Bilgisayar 6,15 6,26 -1,76
    Ege Endüstri 1.231,00 1.252,10 -1,69
    Çemaş Döküm 1,20 1,22 -1,64
    Enka İnşaat 10,33 10,50 -1,62
    Emlak Konut GMYO 1,84 1,87 -1,60
    Arçelik 32,20 32,72 -1,59
    Koç Holding 23,72 24,10 -1,58
    Oyak Çimento 6,79 6,89 -1,45
    Doğuş Otomotiv 25,98 26,36 -1,44
    Selçuk Ecza Deposu 8,90 9,03 -1,44
    Parsan 26,90 27,28 -1,39
    MLP Sağlık 24,80 25,14 -1,35
    Türk Telekom 7,32 7,42 -1,35
    Albaraka Türk 1,48 1,50 -1,33
    Global Yatırım Holding 2,28 2,31 -1,30
    İpek Doğal Enerji 12,16 12,32 -1,30

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