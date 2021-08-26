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    Sarıyer-Rumeli Hisarı, Beşiktaş-Vişnezade, Kadıköy-Fikirtepe: İstanbul'un kira artışında şampiyon mahalleleri belli oldu

    Sarıyer-Rumeli Hisarı, Beşiktaş-Vişnezade, Kadıköy-Fikirtepe... İstanbul’un kira artışında şampiyon mahalleleri belli oldu. İlk sırayı Rumeli Hisarı aldı. İlk 10 semtte kiralıklarda ortalama metrekare fiyatı artışı yüzde 115-290 aralığında oldu.

    Kiralıkta şampiyon

    İstanbul'da son 1 yıl içerisinde kira fiyatlarının en çok arttığı mahalleler açıklandı. Hepsiemlak verilerine göre; son 1 yıl içerisinde kiralık konut kategorisinde ortalama metrekare fiyatındaki en yüksek artış yüzde 290 ile Sarıyer'in Rumeli Hisarı semtinde gözlemlendi.

    Rumeli Hisarı'nı yüzde 238 ile Beşiktaş'ın Vişnezade semti, yüzde 218 ile Sarıyer'in Reşitpaşa semti, yüzde 171 ile Beşiktaş'ın Gayrettepe semti ve yüzde 150 ile Kadıköy'ün Fikirtepe semti takip etti. Listenin ilk 10'unda yer alan mahallelerdeki kiralık konutlarda ortalama metrekare fiyat artışı yüzde 115-290 aralığında gerçekleşti.

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    Haberler Ekonomi Sarıyer-Rumeli Hisarı, Beşiktaş-Vişnezade, Kadıköy-Fikirtepe: İstanbul'un kira artışında şampiyon mahalleleri belli oldu
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