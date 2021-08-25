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    Yapılandırma için son hafta: Başvurular 3.5 milyona dayandı

    Kamuya olan borçlara yapılandırma fırsatında son haftaya girildi. Vergi dairelerine başvurular 3.5 milyona dayandı. Süre uyarısı geldi... Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi www.gib.gov. tr veya e-Devlet www.turkiye.gov. tr üzerinden, vergi dairesine giderek veya posta yoluyla da yapılabilecek.

    Yapılandırma için son hafta

    Milyonlarca vatandaşa, işletmeye nefes aldıran yapılandırma başvurularında son haftaya girildi. Başvurular 31 Ağustos'ta kadar sürecek.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre; vergi dairelerine bugüne kadar 3 milyon 480 bin başvuru geldi. 69.1 milyar lira alacak yapılandırıldı ve bu kapsamda 2.9 milyar lira tahsilat gerçekleştirildi.

    Yetkililer, vatandaşların son günü beklemeden başvurularını yapmaları, COVİD-19 nedeniyle başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirmeleri çağrısı yapıyor. Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi www.gib.gov. tr veya e-Devlet www.turkiye.gov. tr üzerinden, vergi dairesine giderek veya posta yoluyla da yapılabilecek.

        Yapılandırılan borçların ilk taksit ve peşin ödemeleri için verilen süre de 30 Eylül'de doluyor.

        MATRAH ARTIRAN İNCELEME YOK
        Yasa kapsamında, vergi-prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna olan borçlar bulunuyor. İhtilafların sonlandırılması amacıyla dava safhasındaki alacaklar da yapılandırılarak ödenebiliyor.

        Ayrıca beyan dışı bırakılmış vergiler pişmanlıkla beyan edilerek taksitle yatırılabilecek. Matrah ve vergi artırımı yapanlara vergi incelemesi olmayacak.

            İşletmede olup kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlara, kayıtlarda yer alıp işletmede olmayan kasa mevcudu ile ortaklardan alacaklara ilişkin kayıtlar düzeltilebilecek.
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            Haberler Ekonomi Yapılandırma için son hafta: Başvurular 3.5 milyona dayandı
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