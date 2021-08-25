Yapılandırma için son hafta: Başvurular 3.5 milyona dayandı

Milyonlarca vatandaşa, işletmeye nefes aldıran yapılandırma başvurularında son haftaya girildi. Başvurular 31 Ağustos'ta kadar sürecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre; vergi dairelerine bugüne kadar 3 milyon 480 bin başvuru geldi. 69.1 milyar lira alacak yapılandırıldı ve bu kapsamda 2.9 milyar lira tahsilat gerçekleştirildi.
Yetkililer, vatandaşların son günü beklemeden başvurularını yapmaları, COVİD-19 nedeniyle başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirmeleri çağrısı yapıyor. Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi www.gib.gov. tr veya e-Devlet www.turkiye.gov. tr üzerinden, vergi dairesine giderek veya posta yoluyla da yapılabilecek.