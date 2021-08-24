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    • Ekonomi
    • 24.08.2021 17:38
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    • 24.08.2021 17:38
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    En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2022-2023 en düşük memur maaşları ne kadar kaç TL?

    2022-2023 en düşük memur maaşı ne kadar oldu? En düşük memur maaşları ne kadar kaç TL? Memur maaşlarının ne kadar olduğu arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin önümüzdeki yıllarda ne kadar maaş alacağı beli oldu. Temmuz ayında açıklanan enflasyon oranın ardından memur ve memur emeklilerinin maaşlarına zam yapılmıştı. Memur ve memur emeklisinin maaşına 6 aylık dönemlerle ne kadar zam yapıldığı ve maaş miktarı sorgulanıyor. Peki; en düşük memur maaşı ne kadar oldu?

    takvim.com.tr
    En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2022-2023 en düşük memur maaşları ne kadar kaç TL?

    En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2022-2023 en düşük memur maaşı ne kadar? Memur maaşlarının ne kadar olduğu merak edilen konulardan birisi oldu. Memurlar ve memur emeklisinin 2022 ve 2023 yıllarında ne kadar maaş alacağı araştırılan konulardan birisi oldu. 6 aylık dönemlerle yapılacak zamların ardından bekar, evli, çocuklu, 2 çocuklu memurların alacağı en düşük maaş da belli oldu. İşte memurların alacağı para tablosu!

    Sendika Üyesi Bekar Kamu Görevlisi:

    İHS'Lİ PERSONEL

    2022 Ocak – Haziran Maaşı

    4.580 TL

    2022 Temmuz – Aralık Maaşı

    4.900 TL

    2023 Ocak – Haziran Maaşı

    5.292 TL

    2023 Temmuz – Aralık Maaşı

    5.610 TL

    HİZMETLİ 15/1

    2022 Ocak – Haziran Maaşı

    4.653 TL

    2022 Temmuz – Aralık Maaşı

    4.979 TL

    2023 Ocak – Haziran Maaşı

    5.377 TL

    2023 Temmuz – Aralık Maaşı

    5.700 TL

        İMAM-HATİP 9/1

        2022 Ocak – Haziran Maaşı

        5.361 TL

        2022 Temmuz – Aralık Maaşı

        5.736 TL

        2023 Ocak – Haziran Maaşı

        6.195 TL

        2023 Temmuz – Aralık Maaşı

        6.567 TL

        ÖĞRETMEN 9/1

        2022 Ocak – Haziran Maaşı

        5.553 TL

        2022 Temmuz – Aralık Maaşı

        5.941 TL

        2023 Ocak – Haziran Maaşı

        6.417 TL

        2023 Temmuz – Aralık Maaşı

        6.802 TL

        ÖĞRETMEN 1/4

        2022 Ocak – Haziran Maaşı

        6.253 TL

        2022 Temmuz – Aralık Maaşı

        6.691 TL

        2023 Ocak – Haziran Maaşı

        7.226 TL

        2023 Temmuz – Aralık Maaşı

        7.760 TL

            ŞEF 4/1

            2022 Ocak – Haziran Maaşı

            5.871 TL

            2022 Temmuz – Aralık Maaşı

            6.282 TL

            2023 Ocak – Haziran Maaşı

            6.784 TL

            2023 Temmuz – Aralık Maaşı

            7.192 TL

            MÜHENDİS 8/1

            2022 Ocak – Haziran Maaşı

            7.814 TL

            2022 Temmuz – Aralık Maaşı

            8.361 TL

            2023 Ocak – Haziran Maaşı

            9.030 TL

            2023 Temmuz – Aralık Maaşı

            9.572 TL

            TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ

            2022 Ocak – Haziran Maaşı

            400 TL

            2022 Temmuz – Aralık Maaşı

            428 TL

            2023 Ocak – Haziran Maaşı

            462 TL

            2023 Temmuz – Aralık Maaşı

            489 TL
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            Haberler Ekonomi En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2022-2023 en düşük memur maaşları ne kadar kaç TL?
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