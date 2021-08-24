En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2022-2023 en düşük memur maaşları ne kadar kaç TL?

En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2022-2023 en düşük memur maaşı ne kadar? Memur maaşlarının ne kadar olduğu merak edilen konulardan birisi oldu. Memurlar ve memur emeklisinin 2022 ve 2023 yıllarında ne kadar maaş alacağı araştırılan konulardan birisi oldu. 6 aylık dönemlerle yapılacak zamların ardından bekar, evli, çocuklu, 2 çocuklu memurların alacağı en düşük maaş da belli oldu. İşte memurların alacağı para tablosu!
Sendika Üyesi Bekar Kamu Görevlisi:
İHS'Lİ PERSONEL
2022 Ocak – Haziran Maaşı
4.580 TL
2022 Temmuz – Aralık Maaşı
4.900 TL
2023 Ocak – Haziran Maaşı
5.292 TL
2023 Temmuz – Aralık Maaşı
5.610 TL
HİZMETLİ 15/1
2022 Ocak – Haziran Maaşı
4.653 TL
2022 Temmuz – Aralık Maaşı
4.979 TL
2023 Ocak – Haziran Maaşı
5.377 TL
2023 Temmuz – Aralık Maaşı
5.700 TL