En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2022-2023 en düşük memur maaşları ne kadar kaç TL?

En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2022-2023 en düşük memur maaşı ne kadar? Memur maaşlarının ne kadar olduğu merak edilen konulardan birisi oldu. Memurlar ve memur emeklisinin 2022 ve 2023 yıllarında ne kadar maaş alacağı araştırılan konulardan birisi oldu. 6 aylık dönemlerle yapılacak zamların ardından bekar, evli, çocuklu, 2 çocuklu memurların alacağı en düşük maaş da belli oldu. İşte memurların alacağı para tablosu!