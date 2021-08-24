Jackson Hole toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Jackson Hole toplantısı nedir?

Jackson Hole toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak sorusuna arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı. Jackson Hole toplantısı nedir sorusunun cevabı son günlerde sıkça gündeme geliyor. Para politikalarını etkileyecek toplantı sonrasında döviz kurlarının yönünün de değişmesi bekleniyor. Her sene düzenlenen Jackson Hole toplantısının 2021 yılında ne zaman yapılacağı ise araştırılıyor.
JACKSON HOLE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Merakla beklenen Jackson Hole toplantısı 26-28 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılacak. Analistler, yatırımcıların gelecek hafta yapılacak olan Jackson Hole toplantısına odaklandığını ifade ederek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantıda yapacağı konuşmada varlık alımlarının azaltılmasında izlenecek yol ile ilgili daha fazla netlik aranacağını belirtti.
JACKSON HOLE TOPLANTISI NEDİR?
Her yıl dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinin merkez bankacıları Jackson Hole toplantısına katılıyor.
Her yıl ağustos ayında dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinin merkez bankacıları ABD'nin Wyoming Eyaleti'nde yer alan Jackson Hole Vadisi'nde bir araya geliyorlar.
ABD Merkez Bankası Fed'in Kansas şubesi'nin düzenlediği sempozyumun orijinal adı 'Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'. Aslında Kansas Fed 1970'li yıllarda benzer bir toplantıyı Kansas'ta gerçekleştiriyordu.