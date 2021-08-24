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    • Ekonomi
    • 24.08.2021 23:47
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    • 24.08.2021 23:47
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    Jackson Hole toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Jackson Hole toplantısı nedir?

    Jackson Hole toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Jackson Hole toplantısı nedir? Ekonomi politikalarını yakından etkileyecek toplantının ne zaman yapılacağı yatırımcıların merak konusu oldu. Her sene dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinin merkez bankacılarının katıldığı toplantı para politikalarını doğrudan etkiliyor. Peki; Jackson Hole toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

    takvim.com.tr
    Jackson Hole toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Jackson Hole toplantısı nedir?

    Jackson Hole toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak sorusuna arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı. Jackson Hole toplantısı nedir sorusunun cevabı son günlerde sıkça gündeme geliyor. Para politikalarını etkileyecek toplantı sonrasında döviz kurlarının yönünün de değişmesi bekleniyor. Her sene düzenlenen Jackson Hole toplantısının 2021 yılında ne zaman yapılacağı ise araştırılıyor.

    JACKSON HOLE TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Merakla beklenen Jackson Hole toplantısı 26-28 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılacak. Analistler, yatırımcıların gelecek hafta yapılacak olan Jackson Hole toplantısına odaklandığını ifade ederek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantıda yapacağı konuşmada varlık alımlarının azaltılmasında izlenecek yol ile ilgili daha fazla netlik aranacağını belirtti.

    JACKSON HOLE TOPLANTISI NEDİR?

    Her yıl dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinin merkez bankacıları Jackson Hole toplantısına katılıyor.

    Her yıl ağustos ayında dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinin merkez bankacıları ABD'nin Wyoming Eyaleti'nde yer alan Jackson Hole Vadisi'nde bir araya geliyorlar.

    ABD Merkez Bankası Fed'in Kansas şubesi'nin düzenlediği sempozyumun orijinal adı 'Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'. Aslında Kansas Fed 1970'li yıllarda benzer bir toplantıyı Kansas'ta gerçekleştiriyordu.

        Ancak Fed'in 12'inci Başkanı Paul Walker'ın "Madem bizleri iki gün bir otele kapatıyorsunuz, tabiatı iyi olan bir yerde, balık tutabileceğimiz bir yörede bu toplantıları yapalım" önerisini getirmiş. Bunun üzerine sempozyum Wyoming Eyaleti'nin Jackson Hole kasabasına taşınmış.

        Jackson Hole, Grand Teton ve Yellowstone milli parklarının köşesinde dünya harikası bir kasaba. Nüfusu 10 bin kişi. İçinden geçen Snake River da balık tutmaya elverişli. Sempozyumun bir öğleden sonrası katılanların zevkine göre yörenin sunduğu güzellikleri tatmaya ayrılıyor.
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        Haberler Ekonomi Jackson Hole toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Jackson Hole toplantısı nedir?
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