Jackson Hole toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Jackson Hole toplantısı nedir?

Ancak Fed'in 12'inci Başkanı Paul Walker'ın "Madem bizleri iki gün bir otele kapatıyorsunuz, tabiatı iyi olan bir yerde, balık tutabileceğimiz bir yörede bu toplantıları yapalım" önerisini getirmiş. Bunun üzerine sempozyum Wyoming Eyaleti'nin Jackson Hole kasabasına taşınmış.

Jackson Hole, Grand Teton ve Yellowstone milli parklarının köşesinde dünya harikası bir kasaba. Nüfusu 10 bin kişi. İçinden geçen Snake River da balık tutmaya elverişli. Sempozyumun bir öğleden sonrası katılanların zevkine göre yörenin sunduğu güzellikleri tatmaya ayrılıyor.