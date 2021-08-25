İhtiyaç sahiplerine 93 milyon TL (Ekonomi haberleri)

Eşi vefat eden ve yardıma muhtaç kadınların yanında olduklarını vurgulayan Yanık, "52.6 milyon lira destek sağlıyoruz. Muhtaç er ve erbaşların aileleri ile çocuklarına 2 ayrı sosyal yardım programı ile destek veriyoruz. Bu kapsamda 36.7 milyon lira ödenecek. Tüberküloz ve SSPE olan ihtiyaç sahiplerine de 3.6 milyon lira destekte bulunacağız" diye konuştu.