İhtiyaç sahiplerine 93 milyon TL (Ekonomi haberleri)

JAMES BOND TURU

James Bond'un son filmi 'No Time to Die' vizyona girmek için gün sayarken; Tamandare Travel adlı seyahat firması, katılımcılarının kendilerini gizli ajan 007 gibi hissedecekleri bir tur tasarladı. Özel jet ile 21 gün sürecek bu turda, misafirler 4 Avrupa ülkesinde 7 farklı şehri gezecek. Turun katılımcılarına yaşatacağı deneyimler arasında lüks otomobillerle yapılacak kovalamacaya katılmak, bir silahlı çatışma simülasyonundan helikopterle tahliye edilmek, Norveç fiyortlarında hız teknesi kullanmak ve gizli bir sığınağa giriş yapmak gibi maceralar yer alıyor. Bond film çekim mekanlarını içeren turun en önemli bölümü 'No Time to Die'ın 25 Eylül'deki Londra prömiyerine katılma şansını sunması olacak. 50 kişi kapasiteli turun fiyatı ise 80 bin dolar.