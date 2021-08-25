İhtiyaç sahiplerine 93 milyon TL (Ekonomi haberleri)

5 nakdi yardım programı kapsamında ihtiyaç sahiplerine 93 milyon lira ödeme yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yardım, Muhtaç Asker Çocuklarına Yardım, Öksüz Yetim Yardımı ve Kronik Hastalık Yardımı kapsamında Ağustos ayı ödemelerinin dün itibarıyla başladığını duyurdu.
Eşi vefat eden ve yardıma muhtaç kadınların yanında olduklarını vurgulayan Yanık, "52.6 milyon lira destek sağlıyoruz. Muhtaç er ve erbaşların aileleri ile çocuklarına 2 ayrı sosyal yardım programı ile destek veriyoruz. Bu kapsamda 36.7 milyon lira ödenecek. Tüberküloz ve SSPE olan ihtiyaç sahiplerine de 3.6 milyon lira destekte bulunacağız" diye konuştu.
YAPAY ZEKADA HEDEF 50 BİN İSTİHDAM
'Ulusal Yapay Zeka Stratejisi' Bilişim Vadisi'nde kamuoyuna tanıtıldı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, 2025'te yapay zeka alanının ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'na yaptığı katkıyı yüzde 5'e yükseltmeyi hedeflediklerini bildirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da "2025'te yapay zeka alanındaki istihdamın en az 50 bine ulaşmasını hedefliyoruz. Bu nedenle nitelikli insan kaynağının yetişmesi için çok önemli tedbirler belirledik" dedi.