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    İhtiyaç sahiplerine 93 milyon TL (Ekonomi haberleri)

    5 nakdi yardım programı kapsamında ihtiyaç sahiplerine 93 milyon lira ödeme yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yardım, Muhtaç Asker Çocuklarına Yardım, Öksüz Yetim Yardımı ve Kronik Hastalık Yardımı kapsamında Ağustos ayı ödemelerinin dün itibarıyla başladığını duyurdu.

    İhtiyaç sahiplerine 93 milyon TL

    5 nakdi yardım programı kapsamında ihtiyaç sahiplerine 93 milyon lira ödeme yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yardım, Muhtaç Asker Çocuklarına Yardım, Öksüz Yetim Yardımı ve Kronik Hastalık Yardımı kapsamında Ağustos ayı ödemelerinin dün itibarıyla başladığını duyurdu.

    Eşi vefat eden ve yardıma muhtaç kadınların yanında olduklarını vurgulayan Yanık, "52.6 milyon lira destek sağlıyoruz. Muhtaç er ve erbaşların aileleri ile çocuklarına 2 ayrı sosyal yardım programı ile destek veriyoruz. Bu kapsamda 36.7 milyon lira ödenecek. Tüberküloz ve SSPE olan ihtiyaç sahiplerine de 3.6 milyon lira destekte bulunacağız" diye konuştu.

    YAPAY ZEKADA HEDEF 50 BİN İSTİHDAM
    'Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'     Bilişim Vadisi'nde kamuoyuna tanıtıldı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, 2025'te yapay zeka alanının ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'na yaptığı katkıyı yüzde 5'e yükseltmeyi hedeflediklerini bildirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da "2025'te yapay zeka alanındaki istihdamın en az 50 bine ulaşmasını hedefliyoruz. Bu nedenle nitelikli insan kaynağının yetişmesi için çok önemli tedbirler belirledik" dedi.

        78.2 MİLYARLIK KâR
        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi altında işlem gören şirketlerin net kârı, ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 121.9 artarak 78 milyar 246 milyon liraya yükseldi. BIST 100 endeksi altında işlem gören ve finansal sonuçlarını yayımlayan şirketlerden 85'i kâr, 12'si zarar açıkladı.

        KIRTASİYE ALIŞVERİŞİYLE EĞİTİME DESTEK
        Migros, 26 Ağustos-22 Eylül tarihleri arasında yapılan 200 lira ve üzeri kırtasiye alışverişlerinin bir kısmını Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağışlayacağını açıkladı. Migros Ticaret A.Ş İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, "Bu şekilde çocuklarımızın eğitimine destek vereceğiz" dedi.

        HACKKATEN İADE ETTİ
        Siber hırsızlık dünyası garip bir olaya sahne oldu. Poly Network adındaki finans platformu hacklendi. Siber saldırgan, platformdan 610 milyon dolar değerinde kripto para çaldı. Şimdi ise çalınan bütün paraların iade edildiği bildirildi. Mr. White Hat adındaki hacker sistemdeki açıkları ortaya çıkardığını söyledi, "Garip olarak algılanabilir ama davranışlarım Poly projesinin güvenliğine kendimce katkıda bulunmamı sağladı" dedi.

            JAMES BOND TURU
            James Bond'un son filmi 'No Time to Die' vizyona girmek için gün sayarken; Tamandare Travel adlı seyahat firması, katılımcılarının kendilerini gizli ajan 007 gibi hissedecekleri bir tur tasarladı. Özel jet ile 21 gün sürecek bu turda, misafirler 4 Avrupa ülkesinde 7 farklı şehri gezecek. Turun katılımcılarına yaşatacağı deneyimler arasında lüks otomobillerle yapılacak kovalamacaya katılmak, bir silahlı çatışma simülasyonundan helikopterle tahliye edilmek, Norveç fiyortlarında hız teknesi kullanmak ve gizli bir sığınağa giriş yapmak gibi maceralar yer alıyor. Bond film çekim mekanlarını içeren turun en önemli bölümü 'No Time to Die'ın 25 Eylül'deki Londra prömiyerine katılma şansını sunması olacak. 50 kişi kapasiteli turun fiyatı ise 80 bin dolar.
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            Haberler Ekonomi İhtiyaç sahiplerine 93 milyon TL (Ekonomi haberleri)
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