Aile yardımı ne kadar oldu? Memur ve emekli maaş zammı sonrası dikkat! 429 lirayı geçti! Ve belli oldu son dakika netleşti!

Memur sendikaları ile hükümet arasında imzalanan toplu sözleşmede maaş artışlarıyla birlikte sosyal kazanımlar da ilgi çekti. Kamuda çalışan hemşireden öğretmene bütün meslek gruplarında ek ücretten yardımlara kadar çoğu kalemde mühim iyileşmeler yapıldı. Aile bütçesi artarken, eşi çalışmayan kamu görevlilerine ödenen aile yardımı 429 Türk lirasına yükseltildi. Ayrıca emekli olan kamu görevlisine ödenen 2 bin 438 lira tazminat tutarı 2 bin 560 liraya çıktı. Eşi çalışmayan kamu görevlilerine ödenen aile yardımını 429.11 liraya yükseldi. Burs alan, devletçe okutulan çocuklar için çocuk yardımı verilmesi devam edecek.