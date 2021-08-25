Aile yardımı ne kadar oldu? Memur ve emekli maaş zammı sonrası dikkat! 429 lirayı geçti! Ve belli oldu son dakika netleşti!

Memur sendikaları ile hükümet arasında imzalanan toplu sözleşmede maaş artışlarıyla birlikte sosyal kazanımlar da ilgi çekti. Kamuda çalışan hemşireden öğretmene bütün meslek gruplarında ek ücretten yardımlara kadar çoğu kalemde mühim iyileşmeler yapıldı. Aile bütçesi artarken, eşi çalışmayan kamu görevlilerine ödenen aile yardımı 429 Türk lirasına yükseltildi. Ayrıca emekli olan kamu görevlisine ödenen 2 bin 438 lira tazminat tutarı 2 bin 560 liraya çıktı. Eşi çalışmayan kamu görevlilerine ödenen aile yardımını 429.11 liraya yükseldi. Burs alan, devletçe okutulan çocuklar için çocuk yardımı verilmesi devam edecek.
HEMŞİRELERE 300 TL
Binlerce uzman hemşire ve ebenin, özel hizmet tazminatı ilaveleri yüzde 40 oranında arttı. Hemşirelerin ücretlerinde 300 TL ek artış gerçekleşti. Özel hizmet tazminatı ilavelerinin yüzde 40 oranında artırılması sağlandı. Dini bayramlarda verilen artırımlı nöbet ücreti uygulaması milli bayramlarda da verilecek.
EMEKLİYE TAZMİNAT
Emekli olan kamu görevlisine ödenen 2 bin 438 lira tazminat tutarı 2 bin 560 liraya çıktı. Eşi çalışmayan kamu görevlilerine ödenen aile yardımını 429.11 liraya yükseldi. Burs alan, devletçe okutulan çocuklar için çocuk yardımı verilmesi devam edecek. Kamu görevlilerinin çocuklarına yönelik kreş hizmeti uygulaması konusunda çalışma başlatılacak.
ENGELLİ ÇOCUĞU OLANA 189 LİRA
Engelli çocuğu olan kamu görevlilerine 189 lira çocuk yardımı ödenecek. Sınav ya da zorunlu staj nedeniyle misafirhanede kalacak kamu görevlilerinin çocuklarına indirim yapılacak. Engelli kamu görevlilerinin kamu konutlarından öncelikli yararlanmalarına yönelik tedbirlerin alınması uygulaması sürecek.
HAVACILIK TAZMİNATI ARTTI
Devlet Hava Meydanları'nda havacılık tazminatları yüzde 50 artırıldı. Fazla mesai ücretleri 4 katına çıkarıldı. Din görevlilerinin ek ödeme oranları 5 puan arttı. Ramazan'da 3 günlük fazla çalışma ücreti ödenmesi sağlandı. Mahkemeler, vergi dairesi, sosyal güvenlik kurumlarında fazla çalışma ücreti 4 katına çıktı.