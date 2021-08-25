Başvurarak anında ATM'den gidip çekebilirsiniz! Sorgulamadan herkese 2.500-5.000 ve 10.000 bin TL veriliyor!

Faizsiz nakit avans veren bankalar müşteri miktarını çoğaltmak suretiyle detaylı kampanyalar ve faydalar düzenlenmektedir. Bu hal hem kredi alan amacıyla hem de kredi veren banka amacıyla son derece lehe olan bir durumdur. Ancak her kredide bulunduğu gibi faizsiz nakit avans üstünde de dikkatli ve şuurlu bir şekilde hareket etmek gerekmektedir. Peki, hangi banka faizsiz nakit avans verir? Nakit avans, kredi kartlarının limiti tarafında ve belirli şartlar altında istenen saat nakit gereksiniminin karşılanabildiği bir nevi kredi çeşididir.
Akbank Axess Taksitli Nakit Avans
Faiz nakit avans sağlayan diğer bankaların arasında Akbank yer almaktadır. Akbank müşterilerinin daime iyi bir şekilde hizmet alması adına ve müşteri sayısını artırmak adına çeşitli avantajları sunmaktadır. 9 aya varan vade seçeneği ile birlikte sizlerde çeşitli limitlerde Akbank tarafından sunulan taksitli nakit avansa sahip olabilirsiniz. Akbank tarafından sunulan nakit avans desteği ile ilgili kullanmadan önce kesinlikle bankanızdan bilgi almanızı öneririz.
Axess kartınızla Akbank ATM ve diğer banka ATM'lerinden 7/24 anında Nakit Avans çekebilirsiniz.
SMS'le Nakit Avans başvurusunda bulunmak için "NA" yazıp kartınızın son 6 hanesini ve dilediğiniz tutarı 5990'a gönderebilirsiniz.
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Garanti BBVA Nakit Avans
Garanti Bankası müşteri memnuniyetini sağlamak adına çeşitli kampanyalarını müşterilerine sunmaya devam etmektedir.
Nakit paraya ihtiyacınız olduğunda taksitli nakit avansınızı hiçbir formalite olmadan çekin, sabit taksitle ve uygun faiz oranıyla rahatça geri ödeyin.
Taksitli Nakit Avans Kullanabileceğiniz kanallar:
Garanti BBVA İnternet Bankacılığı
Garanti BBVA Mobil
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Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi /444 0 333
Garanti BBVA ATM'leri