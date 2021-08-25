Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 26.08.2021 08:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.08.2021 08:40
    ABONE OL

    Başvurarak anında ATM'den gidip çekebilirsiniz! Sorgulamadan herkese 2.500-5.000 ve 10.000 bin TL veriliyor!

    Sorgulamadan herkese 2.500-5.000 ve 10.000 bin TL veriliyor bu haber büyük bir keyif yarattı! Günümüzde çoğu vatandaş parasal anlamda gereksinimlerini karşılamak amacıyla bankalara başvurmaktadır. Faizsiz olarak verilmesi gerçekleştirilen kredilerden ya da nakit avanslardan faydalanarak bir nebze olsun ekonomik halini düzeltmek isteyenlerin bu mevzuya son derece çok yoğunlaştığını ve incelemelerde bulunduğunu bilmekteyiz. Sizlerde faizsiz nakit avans veren bankalar üstünde inceleme yapıyorsanız, yazımızdan detaylara ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Sorgulamadan herkese 2.500-5.000 ve 10.000 bin TL veriliyor!

    Faizsiz nakit avans veren bankalar müşteri miktarını çoğaltmak suretiyle detaylı kampanyalar ve faydalar düzenlenmektedir. Bu hal hem kredi alan amacıyla hem de kredi veren banka amacıyla son derece lehe olan bir durumdur. Ancak her kredide bulunduğu gibi faizsiz nakit avans üstünde de dikkatli ve şuurlu bir şekilde hareket etmek gerekmektedir. Peki, hangi banka faizsiz nakit avans verir? Nakit avans, kredi kartlarının limiti tarafında ve belirli şartlar altında istenen saat nakit gereksiniminin karşılanabildiği bir nevi kredi çeşididir.

    Akbank Axess Taksitli Nakit Avans

    Faiz nakit avans sağlayan diğer bankaların arasında Akbank yer almaktadır. Akbank müşterilerinin daime iyi bir şekilde hizmet alması adına ve müşteri sayısını artırmak adına çeşitli avantajları sunmaktadır. 9 aya varan vade seçeneği ile birlikte sizlerde çeşitli limitlerde Akbank tarafından sunulan taksitli nakit avansa sahip olabilirsiniz. Akbank tarafından sunulan nakit avans desteği ile ilgili kullanmadan önce kesinlikle bankanızdan bilgi almanızı öneririz.

    Axess kartınızla Akbank ATM ve diğer banka ATM'lerinden 7/24 anında Nakit Avans çekebilirsiniz.

    SMS'le Nakit Avans başvurusunda bulunmak için "NA" yazıp kartınızın son 6 hanesini ve dilediğiniz tutarı 5990'a gönderebilirsiniz.

    Takvim.com.tr'yi son dakika haberler, gündem haber ve tüm haberler için okumaya devam edin.

    Garanti BBVA Nakit Avans

    Garanti Bankası müşteri memnuniyetini sağlamak adına çeşitli kampanyalarını müşterilerine sunmaya devam etmektedir.

    Nakit paraya ihtiyacınız olduğunda taksitli nakit avansınızı hiçbir formalite olmadan çekin, sabit taksitle ve uygun faiz oranıyla rahatça geri ödeyin.

    Taksitli Nakit Avans Kullanabileceğiniz kanallar:

    Garanti BBVA İnternet Bankacılığı

    Garanti BBVA Mobil

    BonusFlaş

    Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi /444 0 333

    Garanti BBVA ATM'leri

        QNB FinansbankTaksitli Nakit Avans

        Finansbank sağlamış olduğu müşteri desteği ile birlikte son dönemlerin en ön plana çıkan bankaları arasında yer almaktadır. Nakit ihtiyaçlarınızda, CardFinans'ınız ile ücretsiz olarak 7 gün / 24 saat nakit çekebilir, çektiğiniz tutarı 6, 9 ya da 12 taksitte ödeyebilirsiniz. Üstelik önceden belirlenmiş uygun faiz oranıyla, her ay ekstra faiz ödemeden nakit ihtiyacınızı karşılayabilir, sabit taksitli ödemelerinizi CardFinans hesap özetinizden rahatlıkla takip edebilirsiniz.

        Ziraat Bankası Faizsiz Nakit Avans

        Bankkart ile, 12 aya varan vade seçenekleri ile ücretsiz taksitli nakit avans çekebilir, nakit ihtiyaçlarınızı anında karşılayabilirsiniz.

        Özellikleri

        Taksitli nakit avans işlemi kart hamilinin işlem anındaki kullanılabilir nakit çekim limiti ile sınırlı olup, günlük minimum işlem tutarı 100 TL, maksimum işlem tutarı ise 10.000 TL'dir. ATM'den taksitli nakit avans çekim işlemlerinde işlem tutarı ATM günlük para çekme limiti ile sınırlıdır.

        Taksitli nakit çekim işlemi kredi kartına tanımlı nakit çekim limitinden düşülmektedir.

        Faiz tutarı üzerinden %5 BSMV ve %15 KKDF alınmaktadır.

        Bankkart Ücretsiz Kredi Kartı aracılığıyla taksitli nakit avans işlemi yapılamamaktadır.

        Taksitli nakit avans işlemlerinde Bankkart Lira kazanılmamaktadır.

        Taksitli nakit avans işlemi için erken kapama ve bir taksitten az olamamak koşuluyla kısmi ödeme yapılabilmektedir. Erken kapama yapılması durumunda vadesi gelmemiş taksitler için ödeme tarihine göre faiz indirimi uygulanır. Kısmi ödeme yapılması durumunda ise, ödeme tarihine ve

        miktarına göre faiz indirimi yapılarak yeni ödeme planı oluşturulmaktadır.

        Taksitler dönem borcuna eklenmektedir.

        Taksitli nakit avans işleminin iptal ve iadesi yapılamamaktadır.

        Taksitli nakit avans geri ödeme süresi boyunca kredi kartı hesap kesim tarihi değişikliği yapılamamaktadır.

        T.C. Ziraat Bankası A.Ş. gerektiğinde kredi kartlarının nakit çekme özelliğini engelleyebilir.

        Nakit çekme özelliği engellenmiş kartlar, taksitli nakit avans kullanamamaktadır.

            Bankaların Faizsiz Nakit Avanstaki Çekim Limitleri

            Her banka müşterilerine çeşitli sözleşmeler sunmakta ve bu sözleşmeler neticesinde belirli prosedürleri uygulamaktadır. Bundan dolayı nakit avans çekim işleminizi gerçekleştirirken oldukça dikkatli davranmanız gerekmektedir. Bilinçli bir tüketici olarak davranmanız sizlerin ilerleyen dönemlerde maddi anlamda daha iyi bir şekilde hareket edebilmenizi sağlayacaktır. Ayrıca nakit avans kullanırken dikkat etmeniz gereken bir hususa değinecek olursak, bu da çekim limitleridir.

            Nakit Avans Nedir?

            Nakit avans, kredi kartlarının limiti tarafında ve belirli şartlar altında istenen saat nakit gereksiniminin karşılanabildiği bir nevi kredi çeşididir. Nakit avans amacıyla kredi ile kredi kartının birleştirilmesi ile meydana çıkan bir hizmet biçimi açıklaması da sık sık kullanılmaktadır. Burada ilgi edilmesi gereken husus, kredi kartından nakit çekim uygulanabilmesi amacıyla birtakım uygulamaların yerine getirilmesi gerekliliğidir. Nakit avans uygulamasının birtakım hallerde son derece avantajlı bulunduğu görülmektedir. Nakit avansa dair olarak bankaların tanıttığı seçeneklerinde karşılaştırılarak çeşitli bir değerlendirme yapılması lehedir.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Fazıl Say Başkan Erdoğan’ın çizgisine geldi
            Haberler Ekonomi Başvurarak anında ATM'den gidip çekebilirsiniz! Sorgulamadan herkese 2.500-5.000 ve 10.000 bin TL veriliyor!
                SON DAKİKA