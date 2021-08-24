2021 yaş çay fiyatları: Yaş çay alım fiyatı belli oldu! Çay fiyatları ne kadar, kaç TL?

2021 yılında çay kilogram fiyatları çay hasadı yapanlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Kabine toplantısının ardından millete sesleniş konuşması yapan Başkan Erdoğan, Çay fiyatları ne kadar, kaç TL? sorularının yanıtlarını verdi. Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte yaş çay alım fiyatı belli oldu. Esnaf ve tarım ekonomisinin unutulmadığı Kabine Toplantısında yaş çay alım fiyatları yeniden düzenlendi. İşte 2021 yaş çay fiyatları...
ÇAY FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen bakliyat, yaş çay ve ekmeklik buğdayın alım fiyatlarını açıkladı. Erdoğan, "Çay üreticilerimiz için alım fiyatını açıklıyorum. Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 liraya, destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltilmiştir." diye konuştu.
Erdoğan açıklamasının devamında, "İki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz." sözlerini kullandı.