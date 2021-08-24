2021 yaş çay fiyatları: Yaş çay alım fiyatı belli oldu! Çay fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇAY FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen bakliyat, yaş çay ve ekmeklik buğdayın alım fiyatlarını açıkladı. Erdoğan, "Çay üreticilerimiz için alım fiyatını açıklıyorum. Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 liraya, destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltilmiştir." diye konuştu.