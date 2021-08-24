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    • Ekonomi
    • 24.08.2021 11:01
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    • 24.08.2021 11:01
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    Bu yılın ilk 7 ayında turist sayısı 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 50 arttı

    Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında turizm geliyordu. Aşılama süreci ve alınan tedbirlerle turizm sektöründe rahatlama yaşanırken bu yılın ilk 7 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre turist sayısında yüzde 50 artış yaşandı.

    DHA
    Yüzde 50 arttı

    2020-2021 yılında turizm, alınan tedbirler kapsamında COVID-19 salgınından en çok etkilenen sektörler arasında yer alırken, ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayıları da salgın ve yasaklardan dolayı ciddi oranda düşüş yaşadı. 2021 yılının ilk 7 ayında ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 50'ye yakın artış yaşandı.

    10 MİLYON 88 BİN
    Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde edilen bilgilere göre, turizm istatistikleri belli oldu. Böylelikle 2021 yılının ilk 7 ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı 10 milyon 88 bin 603 oldu.

    GEÇTİĞİMİZ YIL 5 MİLYONDU
    Bu rakam geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında rakamın 5 milyon 440 bin 406 olduğu saptandı.

        2020 yılının tamamında ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise 12 milyon 734 bin 297 olurken, bu rakam 2019 yılında 45 milyon 58 bin 286 olarak saptandı.

        TOPARLANMA VAR
        Yıllara göre bakıldığında son 1 yıl içerisinde ziyaretçilerde çok büyük düşüş yaşandığı kaydedilirken 2021 haziran ve temmuz ayları ile birlikte toparlanmaya başladığı gözlendi.

        Böylelikle sadece geçen ay ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı 4 milyon 360 bin 952 olarak kayıtlara geçti.
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