Bu yılın ilk 7 ayında turist sayısı 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 50 arttı

2020-2021 yılında turizm, alınan tedbirler kapsamında COVID-19 salgınından en çok etkilenen sektörler arasında yer alırken, ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayıları da salgın ve yasaklardan dolayı ciddi oranda düşüş yaşadı. 2021 yılının ilk 7 ayında ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 50'ye yakın artış yaşandı.
10 MİLYON 88 BİN
Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde edilen bilgilere göre, turizm istatistikleri belli oldu. Böylelikle 2021 yılının ilk 7 ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı 10 milyon 88 bin 603 oldu.
GEÇTİĞİMİZ YIL 5 MİLYONDU
Bu rakam geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında rakamın 5 milyon 440 bin 406 olduğu saptandı.