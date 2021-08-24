Milyonları yakından ilgilendiriyor! 2022'de asgari ücret zammı ne kadar olur? 2022 asgari ücret zam oranında ilk rakamlar netleşti!

Bilindiği gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından açıklanmıştı. Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapılmıştı. Bu anlamda şimdi sorulan soru ise 2022'de asgari ücret ne kadar olur? Ülkemizde milyonlarca vatandaş asgari ücret alıyor. Ev kirası, market ve piyasa pahalılığı derken asgari ücretlinin cebinde ay sonucunda para kalmıyor. Geçim sorunu çeken asgari ücretliler şuandan 2022 senesinde asgari ücrete yapılacak zammı düşünmeye başladı. 2021 senesinde asgari ücrete yüzde 21,56 oranında zam yapılmıştı. 2022 senesinde asgari ücretin ne kadar olacağı ise şuandan merak hususu olmaya başladı.