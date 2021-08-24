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    • Ekonomi
    • 24.08.2021 17:12
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    • 24.08.2021 17:12
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    BİM kırtasiye ürünleri fiyat listesi 2021! BİM kırtasiye malzemeleri nelerdir?

    2021 BİM kırtasiye ürünleri! BİM kırtasiye ürünleri fiyat listesi arama motorlarında sorgulanıyor. BİM kırtasiye malzemeleri nelerdir? BİM marketlerinde her hafta birbirinden hesaplı ürünler satışta oluyor. Okulların açılacak olması ve BİM’de kırtasiye malzemelerinin satışa çıkmasıyla birlikte BİM kırtasiye ürünleri fiyat listesi arama motorlarında araştırılıyor. Peki; BİM kırtasiye ürünleri 2021 nelerdir? İşte BİM’de satışta olan ürünler…

    takvim.com.tr
    BİM kırtasiye ürünleri fiyat listesi 2021! BİM kırtasiye malzemeleri nelerdir?

    BİM kırtasiye ürünleri 2021! BİM kırtasiye ürünleri fiyat listesi yoğun şekilde araştırılıyor. BİM'de birbirinden hesaplı ürünlerin satışa çıktığı gibi, okul malzemeleri de çok uygun fiyatlarla satışta yer alıyor. Okulların açılmasına çok kısa bir süre kala BİM kırtasiye ürünleri 2021 yılında da sorgulanıyor. Haberimizden BİM'de satılan kırtasiye malzemelerine ulaşabilir ve ihtiyacınıza göre alışveriş yapabilirsiniz.

    BİM KIRTASİYE ÜRÜNLERİ FİYATLARI!

    BİM kırtasiye ürünleri kataloğunda; Katlanır Metal Çalışma Masası 199 TL, Studi Not Defteri 2,50 TL, Studi PP Kapak A5 60 Yaprak Dikişli Defter 2,25 TL, Studi A4 30 Yaprak Müzik Defteri 2,95 TL, Studi PP Kapak A5 40 Yaprak Dikişli Defter 1,50 TL, Studi 80 Yaprak Lastikli Not Defteri 7,90 TL,

    Studi PP Kapak A4 72 Yaprak Spiralli Defter 4,50 TL, Studi 25 Yaprak Spiralli Resim Defteri 5,50 TL, Studi 25 Yaprak Spiralli Resim Defteri 8,90 TL, Studi PP Kapak A4 96 Yaprak Spiralli Defter 6,50 TL, Studi Karton kapak 160 Yaprak Spiralli Defter 11,90 TL, Studii PP Kapak A4 Spiralli 120 Yaprak Defter 9,90 TL, Studi Sert Kapak 110 Yaprak Spiralli Defter 8,90 TL,

        Studi A4 Sert Kapak 140 Yaprak Bloknot 14,90 TL, Çocuk Havlusu 9,90 TL, Studi Metal Kalemlik 6,90 TL, Farklı desen seçenekleri ile satışa sunulan, 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş Studi Çelik Matara 29,90 TL, Farklı desenlerde Studi Beslenme Kabı 7,50 TL, 500ml hazneli Studi Matara 29,90 TL.

        3 adet fermuarlı bölmeli Sırt Çantası 49,90 TL, 4 adet fermuarlı bölme ile 2 adet yan bölmeye sahip, farklı renklerde Taşlı Ponponlu İlkokul Çantası 59,90 TL. Farklı renk ve desenlerde Peluş Kalem Çantası 6,90 TL. Tsudi Ponponlu Figürlü Kalem Çantası 18,50 TL. TRT Çocuk Lisanslı Kalem Kutusu 19,50 TL,

        Peluş Pullu Ponponlu Kalemlik 9,90 TL, Studi Desenli Proje Çantası 14,90 TL. Casio Masa Üstü Hesap Makinesi 49,90 TL. Casio Bilimsel Hesap Makinesi 89,90 TL. Studi Metal Kalemlik 29,90 TL, Studi Sticker çeşitleri 3,95 TL. Studi 24'lü Etiket 2,50 TL. Studi Yetişkin Kalem Kutusu 5,90 TL.

            Studi 3'lü Beyaz Tahta Kalemi 2,95 TL, Studi Pergel Seti 4,95 TL. Studi 40'lı Renkli Ataş 2,50 TL. Studi 3'lü Stick Yapıştırıcı 6,50 TL. Studi Beyaz Tutkal 4,50 TL. Studi 3'lü Yapıştırıcı Bant 3,95 TL. Studi Sıvı Yapıştırıcı 1,95 TL. Studi Şekilli ataşlar 5,90 TL fiyatla müşteriye sunulacak.

            BİM kırtasiye ürünleri kataloğunu incelediğimizde çok sayıda boya çeşidi ile karşılaşıyoruz. Studi 12'li Pastel Boya 3,95 TL. Studi Sulu Boya Kabı 3,95 TL. Studi 12'li Üçgen Jumbo Kuru Boya Kalemi 15,90 TL. Studi 24'lü Kuru Boya Kalemi 13,50 TL. Studi 12'li Tüp Kuru Boya Kalemi 13,90 TL. Studi Sulu Boya Fırçası 8,90 TL. Studi 12'li Sulu Boya 4,95 TL.

            BİM KIRTASİYE ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 2021!
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                Haberler Ekonomi BİM kırtasiye ürünleri fiyat listesi 2021! BİM kırtasiye malzemeleri nelerdir?
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