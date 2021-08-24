BİM kırtasiye ürünleri fiyat listesi 2021! BİM kırtasiye malzemeleri nelerdir?

BİM kırtasiye ürünleri 2021! BİM kırtasiye ürünleri fiyat listesi yoğun şekilde araştırılıyor. BİM'de birbirinden hesaplı ürünlerin satışa çıktığı gibi, okul malzemeleri de çok uygun fiyatlarla satışta yer alıyor. Okulların açılmasına çok kısa bir süre kala BİM kırtasiye ürünleri 2021 yılında da sorgulanıyor. Haberimizden BİM'de satılan kırtasiye malzemelerine ulaşabilir ve ihtiyacınıza göre alışveriş yapabilirsiniz.
BİM KIRTASİYE ÜRÜNLERİ FİYATLARI!
BİM kırtasiye ürünleri kataloğunda; Katlanır Metal Çalışma Masası 199 TL, Studi Not Defteri 2,50 TL, Studi PP Kapak A5 60 Yaprak Dikişli Defter 2,25 TL, Studi A4 30 Yaprak Müzik Defteri 2,95 TL, Studi PP Kapak A5 40 Yaprak Dikişli Defter 1,50 TL, Studi 80 Yaprak Lastikli Not Defteri 7,90 TL,
Studi PP Kapak A4 72 Yaprak Spiralli Defter 4,50 TL, Studi 25 Yaprak Spiralli Resim Defteri 5,50 TL, Studi 25 Yaprak Spiralli Resim Defteri 8,90 TL, Studi PP Kapak A4 96 Yaprak Spiralli Defter 6,50 TL, Studi Karton kapak 160 Yaprak Spiralli Defter 11,90 TL, Studii PP Kapak A4 Spiralli 120 Yaprak Defter 9,90 TL, Studi Sert Kapak 110 Yaprak Spiralli Defter 8,90 TL,