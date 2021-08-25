Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 25.08.2021 08:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.08.2021 08:37
    ABONE OL

    CANLI Dolar kuru: 25 Ağustos dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL?

    25 Ağustos Çarşamba dolar ve euro fiyatları ne kadar oldu? Sorusu ekonomi gündemini takip edenler tarafından sorgulanmaya başladı. Dolar kuru geçtiğimiz haftra boyu anlık olarak değişimler göstererek inişli çıkışlı bir grafik izlemişti. Dolar/TL, dün güne düşüşle başlamasının ardından 8,40 seviyelerinde işlem gördü. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatı kaç TL? 25 Ağustos Çarşamba döviz kurlarında son durum!

    takvim.com.tr
    CANLI Dolar kuru: 25 Ağustos dolar ne kadar oldu?

    25 Ağustos dolar ve euro ne kadar? Yatırımcılar sabah saatlerinden itibaren dolar ve euro kurunda yaşanan son gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Haftanın üçüncü işlem gününde döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Peki, 25 Ağustos dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    25 AĞUSTOS GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,4107

    Dolar satış: 8,4146

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 9,8867

    Euro Satış: 9,9009
        İmamoğlu ittifak içinde ittifaklar kuruyor
        Haberler Ekonomi CANLI Dolar kuru: 25 Ağustos dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL?
            SON DAKİKA