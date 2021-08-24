Bakan Varank: 2025'te yapay zeka alanındaki istihdam hedefi en az 50 bin!





Varank, "Ulusal Yapay Zeka Stratejimizde deneyen, keşfeden, öğrenen ve bu doğrultuda kendisini sürekli güncelleyen bir ekosistemin oluşturulmasını hedefledik." ifadelerini kullandı.







BAKAN VARANK, YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİ İLE YARATILAN BİLGİN VE BİLGE ADLI KARAKTERLER İLE KONUŞTU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Tanıtım Programı'na katıldı. Bakan Varank, yapay zeka teknolojisi ile yaratılan Bilgin ve Bilge adlı karakterler ile konuştu.

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