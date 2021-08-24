Bakan Varank: 2025'te yapay zeka alanındaki istihdam hedefi en az 50 bin!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Tanıtım Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan açıkladı: En az 50 bin kişi istihdam edilecek
EN AZ 50 BİN İSTİHDAM
Bakan Varank, "2025'te yapay zeka alanındaki istihdamın en az 50 bine ulaşmasını hedefliyoruz. Bu nedenle nitelikli insan kaynağının yetişmesi için çok önemli tedbirler belirledik" dedi.
Bakan Varank, "Yapay Zeka Stratejimizde belirlenen tedbirlerle desteklerimizi daha da etkinleştireceğiz ve bu alanda da yeni 'unicorn'lar çıkaracağız." şeklinde konuştu.