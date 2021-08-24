Son dakika: 5 nakdi sosyal yardım programıyla yaklaşık 93 milyon lira ödeme yapılacak

"İhtiyaç sahibi kadınlarımıza toplamda 52,6 milyon lira destek sağlıyoruz. Zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların aileleri ile çocuklarına 2 ayrı sosyal yardım programı ile destek veriyoruz. Bu kapsamda ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yaklaşık 25,4 milyon lira yatırılacak. İhtiyaç sahibi öksüz ve yetimler için yaklaşık 11,3 milyon lira ödeme yapacağız."