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    • Ekonomi
    • 24.08.2021 10:48
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    • 24.08.2021 10:48
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    Son dakika: 5 nakdi sosyal yardım programıyla yaklaşık 93 milyon lira ödeme yapılacak

    Son dakika haberine göre Aile ve sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 5 nakdi sosyal yardım programıyla yaklaşık 93 milyon lira ödeme yapacaklarını bildirdi. Bakan Yanık, ödemelerin bugün itibarıyla başlayacağını belirtti.

    Bakan duyurdu: Ödemeler bugün hesaplarda

    Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, ağustos ayına ilişkin nakdi sosyal yardım programlarına yönelik bilgi verdi.

    Beş nakdi sosyal yardım programıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşık 93 milyon lira ödeme yapılacağını belirten Yanık, bu kapsamda Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım (EVEK), Muhtaç Asker Ailelerine Yardım (MAAY), Muhtaç Asker Çocuklarına Yardım (MAÇY), Öksüz Yetim Yardımı (ÖYY) ve Kronik Hastalık Yardımı kapsamında ödemelerin bugün itibarıyla başlayacağını belirtti.

    Eşi vefat eden ve yardıma muhtaç kadınların yanında olduklarını vurgulayan Yanık, şu bilgileri verdi:

    "İhtiyaç sahibi kadınlarımıza toplamda 52,6 milyon lira destek sağlıyoruz. Zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların aileleri ile çocuklarına 2 ayrı sosyal yardım programı ile destek veriyoruz. Bu kapsamda ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yaklaşık 25,4 milyon lira yatırılacak. İhtiyaç sahibi öksüz ve yetimler için yaklaşık 11,3 milyon lira ödeme yapacağız."

        Yanık, tüberküloz ve subakut sklerozan panensefalit (SSPE) kronik hastalığı olan ihtiyaç sahiplerine de 3,6 milyon lira destekte bulunulacağını ifade etti.

        Bakan Yanık, kronik hastalık yardım ödemelerinin yarın itibarıyla, diğer ödemelerin de 24-28 Ağustos'ta gerçekleşeceğini kaydetti.

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