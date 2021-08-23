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    • Ekonomi
    • 23.08.2021 16:37
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    • 23.08.2021 16:41
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    Sözleşmelilere kadro müjdesi son dakika çıktı mı 2021? 4/B sözleşmeli personele kadro gelecek mi?

    Sözleşmelilere kadro müjdesi son dakika çıktı mı 2021? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. Memurların 2022 ve 2023 yıllarında alacağı maaş zammı bugün belli oldu. Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Memurların talepleri arasında sözleşmeli çalışanların kadroya geçmesi de bulunuyordu. Peki, sözleşmelilere kadro müjdesi çıktı mı? Sözleşmeli çalışanlar ne zaman kadroya geçiyor? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    takvim.com.tr
    Sözleşmelilere kadro müjdesi son dakika çıktı mı?

    Sözleşmelilere kadro müjdesi son dakika çıktı mı 2021? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Memur ve memur emeklilerinin merakla beklediği zam oranı belli oldu. Memurların talepleri arasında sözleşmeli çalışanların kadroya geçmesi de bulunuyordu. Peki, sözleşmelilere kadro müjdesi çıktı mı? Sözleşmeli çalışanlar ne zaman kadroya geçiyor? İşte detaylar!

    SÖZLEŞMELİLERE KADRO MÜJDESİ ÇIKTI MI 2021?

    Edinilen son dakika bilgisine göre geçici personel (4C) kapsamında olup sözleşmeli statüye (4B) geçen personelin ek ödeme mağduriyeti sona eriyor. Mevcut ek ödeme oranları ile sözleşme ücretleri unvanları yeniden düzenlenecek. Bu kapsamda olanlara tek ödemede 15 puanlık artış konusunda da uzlaşma sağlandı.

    Sözleşmeli personel ek ödemeler, iyileştirmeler yapılacak.

    Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "Diğer bir mesele sözleşmeli personel meselesidir, sözleşmeli personel konusunda haklarının yeniden düzenlenmesi, kamu personelinin haklarına sahip olmasına ilişkin bir teklif vardır, bu teklif konusunda da benzer bir yaklaşıma sahip olduğumuzun altını çizmek isterim" açıklamasında bulunmuştu.

    MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

    Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Toplu sözleşme ikramiyesi 400 TL olacak.

    Memur ve emekli zammı yüzde kaç oldu? Ek gösterge, refah payı...

    3600 EK GÖSTERGE

    Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge sorunun bu sözleşme döneminde çözüleceğini açıkladı. Bakan Bilgin "Bu sözleşme kapsamında 3600 meselesi, Memur-Sen'in de katıldığı bir çalışma grubu ile tamamlanacaktır. Sözleşme süreci içinde tamamlanacaktır. O kanun gerektiriyor. Biz çalışmamızı yapınca TBMM inisiyatifinde olması gerekiyor. Biz çalışmayı yapacağız ve TBMM'ye taşıyacağız." açıklamasını yaptı.

        İLK TEKLİFTE 2022'NİN İLK ALTI AYI İÇİN YÜZDE 5 TEKLİF EDİLMİŞTİ

        Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri 2 Ağustos'ta başlamıştı. Hükümet 12 Ağustos'ta ilk teklifini açıklamıştı. Teklifte 2022'nin ilk altı ayı için yüzde 5, ikinci altı için yüzde 6, 2023'ün ilk altı için yüzde 6, ikinci altı için yine yüzde 6 zam ve enflasyon farkı yer alıyordu.

        MEMURLAR SEYYANEN 600 TL VE İKRAMİYE TALEBİNDE BULUNMUŞTU

        Bu yıl, Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen ortak bir teklif metniyle toplu sözleşme masasına oturdu. İki konfederasyonun ortak teklifinde taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı bulunuyor. Vergi diliminde düzenleme, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması, görevde yükselme ve unvan değişikliği, bayram ikramiyesi, özel hizmet tazminatı, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması da talepler arasında bulunuyor.
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        Haberler Ekonomi Sözleşmelilere kadro müjdesi son dakika çıktı mı 2021? 4/B sözleşmeli personele kadro gelecek mi?
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