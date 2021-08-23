Sözleşmelilere kadro müjdesi son dakika çıktı mı 2021? 4/B sözleşmeli personele kadro gelecek mi?

Sözleşmelilere kadro müjdesi son dakika çıktı mı 2021? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Memur ve memur emeklilerinin merakla beklediği zam oranı belli oldu. Memurların talepleri arasında sözleşmeli çalışanların kadroya geçmesi de bulunuyordu. Peki, sözleşmelilere kadro müjdesi çıktı mı? Sözleşmeli çalışanlar ne zaman kadroya geçiyor? İşte detaylar!

SÖZLEŞMELİLERE KADRO MÜJDESİ ÇIKTI MI 2021?

Edinilen son dakika bilgisine göre geçici personel (4C) kapsamında olup sözleşmeli statüye (4B) geçen personelin ek ödeme mağduriyeti sona eriyor. Mevcut ek ödeme oranları ile sözleşme ücretleri unvanları yeniden düzenlenecek. Bu kapsamda olanlara tek ödemede 15 puanlık artış konusunda da uzlaşma sağlandı.

Sözleşmeli personel ek ödemeler, iyileştirmeler yapılacak.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "Diğer bir mesele sözleşmeli personel meselesidir, sözleşmeli personel konusunda haklarının yeniden düzenlenmesi, kamu personelinin haklarına sahip olmasına ilişkin bir teklif vardır, bu teklif konusunda da benzer bir yaklaşıma sahip olduğumuzun altını çizmek isterim" açıklamasında bulunmuştu.