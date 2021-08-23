Memur enflasyon farkı nasıl hesaplanır? Enflasyon farkı ile yeni memur ve emekli memur maaşları hesaplama! Toplu sözleşme...

ENFLASYONA GÖRE MAAŞ HESAPLAMA

Maaş zammı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı resmi oranlar doğrultusunda yapılabilir. Bu noktada farklı endeksler doğrultusunda hesaplama yapılabileceğini de belirtmekte fayda var.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI NE KADAR OLDU?



Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Toplu sözleşme ikramiyesi 400 TL olacak.

3600 EK GÖSTERGE



Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge sorunun bu sözleşme döneminde çözüleceğini açıkladı. Bakan Bilgin "Bu sözleşme kapsamında 3600 meselesi, Memur-Sen'in de katıldığı bir çalışma grubu ile tamamlanacaktır. Sözleşme süreci içinde tamamlanacaktır. O kanun gerektiriyor. Biz çalışmamızı yapınca TBMM inisiyatifinde olması gerekiyor. Biz çalışmayı yapacağız ve TBMM'ye taşıyacağız." açıklamasını yaptı.