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    • Ekonomi
    • 23.08.2021 16:57
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    • 23.08.2021 16:57
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    Memur enflasyon farkı nasıl hesaplanır? Enflasyon farkı ile yeni memur ve emekli memur maaşları hesaplama! Toplu sözleşme...

    Memur enflasyon farkı nasıl hesaplanır? Sorusu toplu sözleşme görüşmelerinin ardından merak edilip araştırılmaya başlandı. Bugün milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2022 ve 2023 yıllarında maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Bu gelişmelerin ardından memur enflasyon farkı hesaplama işlemleri merak edilip araştırılıyor. Peki, Memur enflasyon farkı nasıl hesaplanır? Toplu sözleşme ikramiyesi ne kadar oldu? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Memur enflasyon farkı nasıl hesaplanır?

    Memur enflasyon farkı nasıl hesaplanır? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. Bugün milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranları belli oldu. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığını açıkladı. Bu haber sonrası memur enflasyon farkı nasıl hesaplanır? Sorusu gündeme geldi. İşte enflasyon farkı ile yeni memur maaşları hesaplama!

    TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

    135 lira olan toplu sözleşme ikramiyesi 400 lira oldu.

    Toplu sözleşme ikramiyesi nedir, kimlere verilir, nasıl hesaplanır?

    Mevcutta alınan İlave tediye ikramiyelerin dışında Mart ve Eylül aylarında ödenen 30' ar günlük sendika toplu sözleşme ikramiyesi ödenir.

    Toplu sözleşme ikramiyesi, 375 Sayılı KHK'nın ek 4.maddesinde şu şeklide düzenlenmiştir; "25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte kırk beş Türk Lirası toplu sözleşme ikramiyesi ödenir. Bu madde uyarınca yapılan ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzer ödemelerin hesabında dikkate alınmaz." Bu düzenlemeye göre, herhangi bir sendikaya üye olan memurlara ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında, en son imzalanmış toplu sözleşmede belirlenen tutarda toplu sözleşme ikramiyesi ödenmektedir.

        ENFLASYONA GÖRE MAAŞ HESAPLAMA

        Maaş zammı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı resmi oranlar doğrultusunda yapılabilir. Bu noktada farklı endeksler doğrultusunda hesaplama yapılabileceğini de belirtmekte fayda var.

        MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

        Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Toplu sözleşme ikramiyesi 400 TL olacak.

        3600 EK GÖSTERGE

        Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge sorunun bu sözleşme döneminde çözüleceğini açıkladı. Bakan Bilgin "Bu sözleşme kapsamında 3600 meselesi, Memur-Sen'in de katıldığı bir çalışma grubu ile tamamlanacaktır. Sözleşme süreci içinde tamamlanacaktır. O kanun gerektiriyor. Biz çalışmamızı yapınca TBMM inisiyatifinde olması gerekiyor. Biz çalışmayı yapacağız ve TBMM'ye taşıyacağız." açıklamasını yaptı.

        İLK TEKLİFTE 2022'NİN İLK ALTI AYI İÇİN YÜZDE 5 TEKLİF EDİLMİŞTİ

        Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri 2 Ağustos'ta başlamıştı. Hükümet 12 Ağustos'ta ilk teklifini açıklamıştı. Teklifte 2022'nin ilk altı ayı için yüzde 5, ikinci altı için yüzde 6, 2023'ün ilk altı için yüzde 6, ikinci altı için yine yüzde 6 zam ve enflasyon farkı yer alıyordu.

        MEMURLAR SEYYANEN 600 TL VE İKRAMİYE TALEBİNDE BULUNMUŞTU

        Bu yıl, Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen ortak bir teklif metniyle toplu sözleşme masasına oturdu. İki konfederasyonun ortak teklifinde taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı bulunuyor. Vergi diliminde düzenleme, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması, görevde yükselme ve unvan değişikliği, bayram ikramiyesi, özel hizmet tazminatı, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması da talepler arasında bulunuyor.
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        Haberler Ekonomi Memur enflasyon farkı nasıl hesaplanır? Enflasyon farkı ile yeni memur ve emekli memur maaşları hesaplama! Toplu sözleşme...
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