Polis maaşı ne kadar oldu? 2021 memur zammı yeni zamlı polis maaşı kaç TL? En yüksek en düşük polis maaşı!

Polis maaşı ne kadar oldu? En yüksek en düşük polis maaşı ne kadar? 2021 memur zammı açıklaması sonrası yeni zamlı polis maaşı ne kadar kaç TL? soruları gündemde merak edilen konuların başında geliyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin kazançlarını etkileyecek maaş zammı görüşmesinde sona gelindi. Toplu sözleşme görüşmelerinde sendikalar ve hükümet karşılıklı taleplerini dile getirmişti. Peki; zam açıklaması sonrası polis maaşı ne kadar oldu? İşte yanıtı!
POLİS MAAŞI NE KADAR OLDU?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022 ve 2023'teki memur zam oranlarını açıkladı.
Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar:
Tabii sendikalarla uzlaşmak, sözleşme yapmak takdir edeceğiniz gibi kolay bir iş değil. Büyük bir uzlaşmayla buraya geldik. Memur-Sen ailesine teşekkür ediyorum.
Genel çerçevede yürüttüğümüz genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık. bu uzlaşma zeminini şimdiden bütün memurlara, çalışanlara, kamu görevlilerine, Türkiye'mize hayırlı olmasını diliyorum.
Türk ekonomisi geçtiğimiz çeyrekte yüzde 7 büyüdü. Bu Türkiye'nin üretim gücünü ifade eden bir göstergedir. Enflasyon altında yurttaşımı, çalışanlarımızı, kamu görevlilerimizi ezdirmeyeceğiz.
2022'de yüzde 12, 2023'te yüzde 14 zam
2022 ilk 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon, ikinci yarısı için yüzde 7 artı enflasyon toplamda yüzde 12'lik bir artışı önerdiğimizi belirtmek isterim.