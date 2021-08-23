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    • Ekonomi
    • 23.08.2021 15:48
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    • 23.08.2021 16:17
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    Öğretmen maaşı ne kadar oldu? Memur zammı ile öğretmen ve emekli öğretmen maaşları kaç TL oldu?

    Toplu sözleşme zammı ile öğretmen maaşı ne kadar oldu? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği gün gelip çattı. 4 milyon memur ve 2 milyonu aşkın memur emeklisini ilgilendiren zam oranları bugün belli oluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, memur ve memur emeklisinin 2022-2023 yıllarındaki maaşlarının ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucunu açıklayacak. Zam oranları sonrasında milyonlarca öğretmen maaşlarında ne kadar artış olacağına odaklandı. Peki, öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2022-2023 memur öğretmen yeni maaş zammı!

    takvim.com.tr
    Memur zammı ile öğretmen maaşları kaç TL oldu?

    Öğretmen maaşları ne kadar oldu? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. En yüksek ve en düşük öğretmen maaşı ne kadar sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Milyonlarca memur ve emeklisinin merakla ve heyecanla beklediği zamlar bugün açıklanıyor. Memurların alacağı zam oranlarının belli olmasıyla birlikte mesleklere göre maaş tablosu da ortaya çıkıyor. Peki; 2021 öğretmen maaşı ne kadar oldu? İşte 2022-2023 yeni zamlı öğretmen maaşları!

    MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU MU, NE KADAR OLDU?

    Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

    Memur ve emekli zammı yüzde kaç oldu? Ek gösterge, refah payı...

    İLK TEKLİFTE 2022'NİN İLK ALTI AYI İÇİN YÜZDE 5 TEKLİF EDİLMİŞTİ

    Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri 2 Ağustos'ta başlamıştı. Hükümet 12 Ağustos'ta ilk teklifini açıklamıştı. Teklifte 2022'nin ilk altı ayı için yüzde 5, ikinci altı için yüzde 6, 2023'ün ilk altı için yüzde 6, ikinci altı için yine yüzde 6 zam ve enflasyon farkı yer alıyordu.

        MEMURLAR SEYYANEN 600 TL VE İKRAMİYE TALEBİNDE BULUNMUŞTU

        Bu yıl, Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen ortak bir teklif metniyle toplu sözleşme masasına oturdu. İki konfederasyonun ortak teklifinde taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı bulunuyor. Vergi diliminde düzenleme, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması, görevde yükselme ve unvan değişikliği, bayram ikramiyesi, özel hizmet tazminatı, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması da talepler arasında bulunuyor.

        3600 EK GÖSTERGE

        Bu sözleşme süreci içerisinde çalışmayı tamamlayacağız.

        İLK TEKLİFTE 2022'NİN İLK ALTI AYI İÇİN YÜZDE 5 TEKLİF EDİLMİŞTİ

        Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri 2 Ağustos'ta başlamıştı. Hükümet 12 Ağustos'ta ilk teklifini açıklamıştı. Teklifte 2022'nin ilk altı ayı için yüzde 5, ikinci altı için yüzde 6, 2023'ün ilk altı için yüzde 6, ikinci altı için yine yüzde 6 zam ve enflasyon farkı yer alıyordu.

        MEMURLAR SEYYANEN 600 TL VE İKRAMİYE TALEBİNDE BULUNMUŞTU

        Bu yıl, Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen ortak bir teklif metniyle toplu sözleşme masasına oturdu. İki konfederasyonun ortak teklifinde taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı bulunuyor. Vergi diliminde düzenleme, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması, görevde yükselme ve unvan değişikliği, bayram ikramiyesi, özel hizmet tazminatı, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması da talepler arasında bulunuyor.
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        Haberler Ekonomi Öğretmen maaşı ne kadar oldu? Memur zammı ile öğretmen ve emekli öğretmen maaşları kaç TL oldu?
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