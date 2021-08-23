Öğretmen maaşı ne kadar oldu? Memur zammı ile öğretmen ve emekli öğretmen maaşları kaç TL oldu?

Öğretmen maaşları ne kadar oldu? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. En yüksek ve en düşük öğretmen maaşı ne kadar sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Milyonlarca memur ve emeklisinin merakla ve heyecanla beklediği zamlar bugün açıklanıyor. Memurların alacağı zam oranlarının belli olmasıyla birlikte mesleklere göre maaş tablosu da ortaya çıkıyor. Peki; 2021 öğretmen maaşı ne kadar oldu? İşte 2022-2023 yeni zamlı öğretmen maaşları!
MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU MU, NE KADAR OLDU?
Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.
Memur ve emekli zammı yüzde kaç oldu? Ek gösterge, refah payı...
İLK TEKLİFTE 2022'NİN İLK ALTI AYI İÇİN YÜZDE 5 TEKLİF EDİLMİŞTİ
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri 2 Ağustos'ta başlamıştı. Hükümet 12 Ağustos'ta ilk teklifini açıklamıştı. Teklifte 2022'nin ilk altı ayı için yüzde 5, ikinci altı için yüzde 6, 2023'ün ilk altı için yüzde 6, ikinci altı için yine yüzde 6 zam ve enflasyon farkı yer alıyordu.