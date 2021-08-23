Öğretmen maaşı ne kadar oldu? Memur zammı ile öğretmen ve emekli öğretmen maaşları kaç TL oldu?

Öğretmen maaşları ne kadar oldu? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. En yüksek ve en düşük öğretmen maaşı ne kadar sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Milyonlarca memur ve emeklisinin merakla ve heyecanla beklediği zamlar bugün açıklanıyor. Memurların alacağı zam oranlarının belli olmasıyla birlikte mesleklere göre maaş tablosu da ortaya çıkıyor. Peki; 2021 öğretmen maaşı ne kadar oldu? İşte 2022-2023 yeni zamlı öğretmen maaşları!