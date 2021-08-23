23 Ağustos Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel Beyaz Eşya
|51,70
|47,02
|9,95
|Borusan Yatırım Pazarlama
|432,70
|397,00
|8,99
|Esenboğa Elektrik
|31,94
|30,66
|4,17
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,76
|6,52
|3,68
|Borusan Mannesmann
|27,02
|26,18
|3,21
|Hedef Girişim
|2,72
|2,64
|3,03
|TAV Havalimanları
|23,40
|22,80
|2,63
|Sabancı Holding
|10,27
|10,01
|2,60
|Akbank
|5,72
|5,59
|2,33
|Petkim
|6,08
|5,95
|2,18
|Şişe Cam
|8,89
|8,70
|2,18
|Bim Mağazalar
|72,80
|71,30
|2,10
|Vestel
|29,92
|29,32
|2,05
|Net Holding
|4,02
|3,94
|2,03
|Konya Çimento
|863,00
|846,00
|2,01
|ASELSAN
|15,68
|15,38
|1,95
|İpek Doğal Enerji
|12,49
|12,27
|1,79
|İş Finansal Kiralama
|3,02
|2,97
|1,68
|Türk Hava Yolları
|12,46
|12,26
|1,63
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,33
|1,31
|1,53
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksa
|19,20
|19,81
|-3,08
|Erbosan
|141,00
|144,50
|-2,42
|RTA Laboratuvarları
|21,42
|21,88
|-2,10
|Tofaş Oto Fabrikası
|39,92
|40,34
|-1,04
|Aksa Enerji
|13,57
|13,70
|-0,95
|Deva Holding
|24,36
|24,54
|-0,73
|MLP Sağlık
|24,68
|24,78
|-0,40
|Bera Holding
|9,90
|9,94
|-0,40
|Kardemir (D)
|7,58
|7,61
|-0,39
|Ereğli Demir Çelik
|18,57
|18,64
|-0,38
|Logo Yazılım
|38,54
|38,68
|-0,36
|Coca Cola İçecek
|87,00
|87,25
|-0,29
|Koza Madencilik
|15,48
|15,52
|-0,26