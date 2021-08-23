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    • Ekonomi
    • 23.08.2021 15:22
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    • 23.08.2021 15:22
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    23 Ağustos Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    23 Ağustos Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu? Sorusu merak edilerek araştırılıyor. Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları paylaşıldı. Peki, 23 Ağustos 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    23 Ağustos Borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Vestel Beyaz Eşya 51,70 47,02 9,95
    Borusan Yatırım Pazarlama 432,70 397,00 8,99
    Esenboğa Elektrik 31,94 30,66 4,17
    Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,76 6,52 3,68
    Borusan Mannesmann 27,02 26,18 3,21
    Hedef Girişim 2,72 2,64 3,03
    TAV Havalimanları 23,40 22,80 2,63
    Sabancı Holding 10,27 10,01 2,60
    Akbank 5,72 5,59 2,33
    Petkim 6,08 5,95 2,18
    Şişe Cam 8,89 8,70 2,18
    Bim Mağazalar 72,80 71,30 2,10
    Vestel 29,92 29,32 2,05
    Net Holding 4,02 3,94 2,03
    Konya Çimento 863,00 846,00 2,01
    ASELSAN 15,68 15,38 1,95
    İpek Doğal Enerji 12,49 12,27 1,79
    İş Finansal Kiralama 3,02 2,97 1,68
    Türk Hava Yolları 12,46 12,26 1,63
    Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,33 1,31 1,53

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Aksa 19,20 19,81 -3,08
    Erbosan 141,00 144,50 -2,42
    RTA Laboratuvarları 21,42 21,88 -2,10
    Tofaş Oto Fabrikası 39,92 40,34 -1,04
    Aksa Enerji 13,57 13,70 -0,95
    Deva Holding 24,36 24,54 -0,73
    MLP Sağlık 24,68 24,78 -0,40
    Bera Holding 9,90 9,94 -0,40
    Kardemir (D) 7,58 7,61 -0,39
    Ereğli Demir Çelik 18,57 18,64 -0,38
    Logo Yazılım 38,54 38,68 -0,36
    Coca Cola İçecek 87,00 87,25 -0,29
    Koza Madencilik 15,48 15,52 -0,26

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