İmam vaiz maaşı ne kadar oldu? 2021-2022-2023 imam vaiz maaşı ne kadar kaç TL? En düşük yüksek imam vaiz maaşları!

İmam vaiz maaşı ne kadar kaç TL? İmam vaiz maaşı ne kadar oldu? En düşük yüksek imam vaiz maaşları arama motorlarında sorgulanıyor. İmam ve vaizlerin alacağı maaş belli oluyor. İmam vaiz maaşı ne kadar oldu sorusunun cevabı yoğun şekilde araştırılıyor. 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde 2 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci yasal takvim gereği dün itibarıyla sona ermişti. İşte en güncel imam vaiz maaşları hakkında bilgi edilenler!
İMAM VAİZ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022 ve 2023'teki memur zam oranlarını açıkladı.
Memur ve emekli zammı yüzde kaç oldu? Ek gösterge, refah payı...
Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar:
Tabii sendikalarla uzlaşmak, sözleşme yapmak takdir edeceğiniz gibi kolay bir iş değil. Büyük bir uzlaşmayla buraya geldik. Memur-Sen ailesine teşekkür ediyorum.
Genel çerçevede yürüttüğümüz genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık. bu uzlaşma zeminini şimdiden bütün memurlara, çalışanlara, kamu görevlilerine, Türkiye'mize hayırlı olmasını diliyorum.
Türk ekonomisi geçtiğimiz çeyrekte yüzde 7 büyüdü. Bu Türkiye'nin üretim gücünü ifade eden bir göstergedir. Enflasyon altında yurttaşımı, çalışanlarımızı, kamu görevlilerimizi ezdirmeyeceğiz.
2022'de yüzde 12, 2023'te yüzde 14 zam
2022 ilk 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon, ikinci yarısı için yüzde 7 artı enflasyon toplamda yüzde 12'lik bir artışı önerdiğimizi belirtmek isterim.