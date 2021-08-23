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    • Ekonomi
    • 23.08.2021 15:59
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    • 23.08.2021 16:31
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    İmam vaiz maaşı ne kadar oldu? 2021-2022-2023 imam vaiz maaşı ne kadar kaç TL? En düşük yüksek imam vaiz maaşları!

    2021 imam vaiz maaşı ne kadar oldu? İmam vaiz maaşı ne kadar kaç TL? En düşük en yüksek imam vaiz maaşları arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Milyonlarca memur için zam dönemi başlıyor! 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme zammının ne kadar olacağı araştırılıyor. İşte; imam vaiz maaşı ne kadar oldu sorunun cevabı!

    takvim.com.tr
    İmam vaiz maaşı ne kadar oldu? 2021-2022-2023 imam vaiz maaşı ne kadar kaç TL?

    İmam vaiz maaşı ne kadar kaç TL? İmam vaiz maaşı ne kadar oldu? En düşük yüksek imam vaiz maaşları arama motorlarında sorgulanıyor. İmam ve vaizlerin alacağı maaş belli oluyor. İmam vaiz maaşı ne kadar oldu sorusunun cevabı yoğun şekilde araştırılıyor. 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde 2 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci yasal takvim gereği dün itibarıyla sona ermişti. İşte en güncel imam vaiz maaşları hakkında bilgi edilenler!

    İMAM VAİZ MAAŞI NE KADAR OLDU?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022 ve 2023'teki memur zam oranlarını açıkladı.

    Memur ve emekli zammı yüzde kaç oldu? Ek gösterge, refah payı...

    Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar:

    Tabii sendikalarla uzlaşmak, sözleşme yapmak takdir edeceğiniz gibi kolay bir iş değil. Büyük bir uzlaşmayla buraya geldik. Memur-Sen ailesine teşekkür ediyorum.

    Genel çerçevede yürüttüğümüz genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık. bu uzlaşma zeminini şimdiden bütün memurlara, çalışanlara, kamu görevlilerine, Türkiye'mize hayırlı olmasını diliyorum.

    Türk ekonomisi geçtiğimiz çeyrekte yüzde 7 büyüdü. Bu Türkiye'nin üretim gücünü ifade eden bir göstergedir. Enflasyon altında yurttaşımı, çalışanlarımızı, kamu görevlilerimizi ezdirmeyeceğiz.

    2022'de yüzde 12, 2023'te yüzde 14 zam

    2022 ilk 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon, ikinci yarısı için yüzde 7 artı enflasyon toplamda yüzde 12'lik bir artışı önerdiğimizi belirtmek isterim.

        2023'ün ilk 6 ayında yüzde 8, ikinci altı ayında yüzde 6 zam yapılacak. Zam oranlarına enflasyon farkları da uygulanacak.

        3600 Ek Gösterge'de son durum

        3600 Ek Gösterge meselesi bu sözleşme döneminde tamamlanacaktır.

        Sözleşmeli çalışanlar için 3+1 ilkesini benimsedik. Onun da teknik ayrıntısını arkadaşlar hazırladılar.

        MEMUR MAAŞLARI (Net / TL)

        UNVAN VE DERECE Ocak Temmuz

        Vali 14.835 16.089

        Genel müdür (1/4) 14.917 16.177

        Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.862 8.526

        Memur (Lisans - 9/1) 4.866 5.277

        Öğretmen (1/4) 6.074 6.587

        Kaymakam 1. sınıf (1/4) 13.671 14.826

        Başkomiser (3/1) 7.858 8.522

        Polis memuru (8/1) 6.883 7.465

        Uzman doktor (1/4) 9.337 10.126

            Hemşire (Lisans - 5/1) 5.893 6.391

            Mühendis (1/4) 8.025 8.703

            Teknisyen (Lise - 11/1) 5.063 5.491

            Araştırma görevlisi (7/1) 7.621 8.265

            Vaiz (1/4) 6.311 6.844

            Avukat (1/4) 7.663 8.311

            En düşük memur maaşı 4.500 4.880

            Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır.

            EK GÖSTERGE NEDİR?

            Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.

            Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.

            Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinde belirleyici unsurlardan biridir. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.

            ZAM PAZARLIĞINDA KARAR GÜNÜ

            4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucu 14.30'da açıklanacak.

            Memurların maaş ve memur emeklisinin aylıklarına gelecek iki yılda yapılacak zam miktarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde 2 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci yasal takvim gereği dün itibarıyla sona erdi.

                Hükümet ile memur sendikaları arasında hafta sonu süren görüşmelerde, kamu görevlilerinin tamamını ilgilendiren ve 11 hizmet koluna ilişkin talepler son kez değerlendirilip, sözleşmenin en kritik ayağı olan maaş artışları da müzakere edildi.

                Taraflar arasında birçok konuda büyük ölçüde uzlaşının sağlandığı öğrenilirken, sözleşmenin bugün imzalanması bekleniyor.

                Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından dün yapılan paylaşımda, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucunun 14.30'da açıklanacağı duyurulmuştu.

                Sözleşme görüşmelerinde bu dönem birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, iki yılda yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunmuştu.

                Hükümet ise ilk resmi teklifinde 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enflasyon farkları önermişti.
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