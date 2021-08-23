3600 ek gösterge hangi memurları kapsayacak? Ek gösterge maaş ve tazminatı nasıl etkileyecek? İşte detaylar...

BAKAN BİLGİN: BÜYÜK BİR UZLAŞMAYLA BURAYA GELDİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin toplantı sonrası zam oranına ilişkin açıklama yaptı. Bilgin, "Sendikalarla uzlaşmak kolay bir iş değil. Büyük bir uzlaşmayla buraya geldik. Genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık" dedi.

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI BELLİ OLDU: İŞTE MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANLARI

Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.