3600 ek gösterge hangi memurları kapsayacak? Ek gösterge maaş ve tazminatı nasıl etkileyecek? İşte detaylar...

Milyonlarca memur ve memur emeklisi tarafından merakla beklenen 3600 ek gösterge ile ilgili resmi açıklama geldi. 6. Toplu Sözleşme görüşmesi sonrası açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin zam açıklamasının yanında 3600 ek gösterge ile ilgili de konuştu.
3600 EK GÖSTERGE HANGİ MEMURLARA VERİLECEK?
3600 ek gösterge öğretmen, polis, hemşire, doktor, din görevlileri gibi birçok memuru kapsayacak. Yasalaşması durumunda verileceği tarih ve diğer detaylar da ortaya çıkmış olacak.
"3600 EK GÖSTERGE MESELESİ BU SÖZLEŞME DÖNEMİNDE ÇÖZÜLECEK"
Konuya ilişkin bugün son dakika açıklamalarında bulunan Bakan Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmalarının sözleşme içerisinde devam edeceğini ve bu konunun kanun gerektirdiğini belirtti.
"3600 EK GÖSTERGE KONUSUNDA KANUN ÇIKARILMASI GEREKİYOR"
Bakan Bilgin açıklamasında "Sözleşme kapsamında 3600 ek gösterge meselesi çalışma grubuyla tamamlanacak. Sözleşme kapsamı içinde tamamlanacaktır. Çalışmamızı yaptıktan sonra, kanun çıkarılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDE ANLAŞMA
4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki maaş artışlarının belirlendiği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sona erdi.