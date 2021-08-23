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    • Ekonomi
    • 23.08.2021 16:06
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    • 23.08.2021 16:17
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    Hemşire maaşı kaç TL oldu? 2022-2023 Memur zammı ile en düşük ve en yüksek hemşire maaşı ne kadar oldu?

    Hemşire maaşı kaç TL oldu? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin zam oranları belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "(6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri) Genel hususlar konuşunda uzlaşmaya vardık." açıklamasında bulundu. Taraflar arasında birçok konuda büyük ölçüde uzlaşmanın sağlandığı belirtilirken, sözleşmenin bugün imzalanması bekleniyor. Zam oranlarının belli olmasıyla birlikte milyonlarca hemşire ve emekli hemşireler yeni maaşlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Hemşire maaşı kaç TL oldu? Memur zammı ile en düşük ve en yüksek hemşire maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Hemşire maaşı kaç TL oldu?

    Hemşire maaşları ne kadar oldu? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. En yüksek ve en düşük hemşire maaşı ne kadar sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Milyonlarca memur ve emeklisinin merakla ve heyecanla beklediği zamlar bugün açıklandı. Memurların alacağı zam oranlarının belli olmasıyla birlikte mesleklere göre maaş tablosu da ortaya çıkıyor. Peki; 2022-2023 hemşire maaşı ne kadar oldu? İşte yeni zamlı hemşire maaşları!

    HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLDU?

    Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

    2023'ün ilk 6 ayında yüzde 8, ikinci 6 ayında yüzde 6 zam yapılacak.

    Memur ve emekli zammı yüzde kaç oldu? Ek gösterge, refah payı...

    İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar
    Bir uzlaşmaya vardık. Bu uzlaşmanın sonuçlarını açıklayacağız. Ülkemize hayırlı olsun.

        İLK TEKLİFTE 2022'NİN İLK ALTI AYI İÇİN YÜZDE 5 TEKLİF EDİLMİŞTİ

        Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri 2 Ağustos'ta başlamıştı. Hükümet 12 Ağustos'ta ilk teklifini açıklamıştı. Teklifte 2022'nin ilk altı ayı için yüzde 5, ikinci altı için yüzde 6, 2023'ün ilk altı için yüzde 6, ikinci altı için yine yüzde 6 zam ve enflasyon farkı yer alıyordu.

        MEMURLAR SEYYANEN 600 TL VE İKRAMİYE TALEBİNDE BULUNMUŞTU

        Bu yıl, Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen ortak bir teklif metniyle toplu sözleşme masasına oturdu. İki konfederasyonun ortak teklifinde taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı bulunuyor. Vergi diliminde düzenleme, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması, görevde yükselme ve unvan değişikliği, bayram ikramiyesi, özel hizmet tazminatı, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması da talepler arasında bulunuyor.

        3600 EK GÖSTERGE
        Bu sözleşme süreci içerisinde çalışmayı tamamlayacağız.

        İLK TEKLİFTE 2022'NİN İLK ALTI AYI İÇİN YÜZDE 5 TEKLİF EDİLMİŞTİ

        Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri 2 Ağustos'ta başlamıştı. Hükümet 12 Ağustos'ta ilk teklifini açıklamıştı. Teklifte 2022'nin ilk altı ayı için yüzde 5, ikinci altı için yüzde 6, 2023'ün ilk altı için yüzde 6, ikinci altı için yine yüzde 6 zam ve enflasyon farkı yer alıyordu.

            MEMURLAR SEYYANEN 600 TL VE İKRAMİYE TALEBİNDE BULUNMUŞTU

            Bu yıl, Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen ortak bir teklif metniyle toplu sözleşme masasına oturdu. İki konfederasyonun ortak teklifinde taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı bulunuyor. Vergi diliminde düzenleme, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması, görevde yükselme ve unvan değişikliği, bayram ikramiyesi, özel hizmet tazminatı, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması da talepler arasında bulunuyor.
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            Haberler Ekonomi Hemşire maaşı kaç TL oldu? 2022-2023 Memur zammı ile en düşük ve en yüksek hemşire maaşı ne kadar oldu?
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