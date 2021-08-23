Hemşire maaşı kaç TL oldu? 2022-2023 Memur zammı ile en düşük ve en yüksek hemşire maaşı ne kadar oldu?

Hemşire maaşları ne kadar oldu? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. En yüksek ve en düşük hemşire maaşı ne kadar sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Milyonlarca memur ve emeklisinin merakla ve heyecanla beklediği zamlar bugün açıklandı. Memurların alacağı zam oranlarının belli olmasıyla birlikte mesleklere göre maaş tablosu da ortaya çıkıyor. Peki; 2022-2023 hemşire maaşı ne kadar oldu? İşte yeni zamlı hemşire maaşları!
HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLDU?
Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.
2023'ün ilk 6 ayında yüzde 8, ikinci 6 ayında yüzde 6 zam yapılacak.
Memur ve emekli zammı yüzde kaç oldu? Ek gösterge, refah payı...
İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar
Bir uzlaşmaya vardık. Bu uzlaşmanın sonuçlarını açıklayacağız. Ülkemize hayırlı olsun.