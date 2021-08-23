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    • Ekonomi
    • 24.08.2021 00:57
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    • 24.08.2021 01:10
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    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: 6. Dönem Toplu Sözleşmemizi imzaladık

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 6. Dönem Toplu Sözleşmesi'nin imzalandığını bildirdi. Bilgin, "Tüm kamu çalışanlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

    6. Dönem Toplu Sözleşmemizi imzaladık

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından 6. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

    "GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ GÖSTERGESİ"
    Maaş artışlarına ilişkin tabloyu da paylaşan Bilgin, "6. Dönem Toplu Sözleşmemizi az önce gece saatlerinde imzaladık. Kamu çalışanlarımız için son yıllardaki en yüksek kazanımlar, istikrarla büyümeye devam eden güçlü Türkiye'nin en önemli göstergesidir." ifadelerine yer verdi.



    Sözleşmenin kamu çalışanlarına ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Bilgin, memur sendikalarıyla vardıkları anlaşmaya göre kamu personelinin 2022-2023 yılları maaşlarındaki kümülatif artış oranlarının yüzde 30 ile 35 arasında değiştiğini belirtti.



        "KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN TARİHİ DEĞİŞİM"
        Bakan Bilgin, salgının ekonomik etkilerine rağmen çalışanları enflasyona ezdirmeme sözünün arkasında olduklarını dile getirerek, "Kamu çalışanları için tarihi değişim. 3600 ek gösterge çalışmalarını bu sözleşme döneminde tamamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Haberler Ekonomi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: 6. Dönem Toplu Sözleşmemizi imzaladık
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