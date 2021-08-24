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    • Ekonomi
    • 24.08.2021 08:58
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    • 24.08.2021 09:00
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    24 Ağustos CANLI döviz kuru: Bugün dolar, euro ve sterlin ne kadar? Direnç kırıldı, gerileme başladı!

    24 Ağustos Salı dolar ve euro fiyatları ne kadar oldu? Sorusu ekonomi gündemini takip edenler tarafından sorgulanmaya başladı. Dolar kuru geçtiğimiz haftra boyu anlık olarak değişimler göstererek inişli çıkışlı bir grafik izlemişti. Dolar/TL, dün güne düşüşle başlamasının ardından 8,46 seviyelerinde işlem gördü. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatı kaç TL? 24 Ağustos Salı döviz kurlarında son durum!

    takvim.com.tr
    Bugün dolar, euro ve sterlin ne kadar?

    24 Ağustos dolar ve euro ne kadar? Yatırımcılar sabah saatlerinden itibaren dolar ve euro kurunda yaşanan son gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Haftanın ikinci işlem gününde döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Peki, 24 Ağustos dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    24 AĞUSTOS GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,4049

    Dolar satış: 8,4129

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 9,8734

    Euro Satış: 9,8850
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        Haberler Ekonomi 24 Ağustos CANLI döviz kuru: Bugün dolar, euro ve sterlin ne kadar? Direnç kırıldı, gerileme başladı!
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