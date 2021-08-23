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    • Ekonomi
    • 23.08.2021 16:23
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    • 23.08.2021 16:46
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    Memur maaşına yüzde kaç zam yapıldı? 23 Ağustos memur ve emekli maaşları toplu sözleşme son dakika refah payı seyyanen zam kaç TL oldu?

    Son dakika haberler... Milyonlarca memur ve emekli 3600 ek göstergeyi beklerken, ilk kez toplu sözleşme mutabakat metnine girdi. Meslek kümeleri ile birlikte başka bütün ayrıntılar meclis adımında netleştirilmiş oldu. Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen tarafından taban aylığa 600 TL seyyanen zam, 2022 yılında yüzde 21, 2023'te yüzde 17, iki yılda yüzde 6 refah payı artışı talep edilmişti. Ayrıca hükümet de, 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklifi yapmıştı.

    Memur ve emekli maaşları ne kadar oldu? Memur maaşına yüzde kaç zam yapıldı?

    Son dakika haberler... Bugün milyonları ilgilendiren bir haber verildi. Bu anlamda memur ve memur emeklisi için dananın kuyruğu koptu.
    23 Ağustos memur ve emekli maaşları toplu sözleşme son dakika refah payı ve seyyanen zam miktarları merak ediliyordu. Memur ve memur emeklisi zammı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından açıklandı. Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

    MEMUR MAAŞ ZAMLARI AÇIKLANDI

    Memur ve memur emeklisi zammı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından açıklandı.

    2022'de yüzde 12, 2023'te yüzde 14 zam

    2022 ilk 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon, ikinci yarısı için yüzde 7 artı enflasyon toplamda yüzde 12'lik bir artışı önerdiğimizi belirtmek isterim.

    2023'ün ilk 6 ayında yüzde 8, ikinci altı ayında yüzde 6 zam yapılacak. Zam oranlarına enflasyon farkları da uygulanacak.

    3600 Ek Gösterge'de son durum

    3600 Ek Gösterge meselesi bu sözleşme döneminde tamamlanacaktır.

    Sözleşmeli çalışanlar için 3+1 ilkesini benimsedik. Onun da teknik ayrıntısını arkadaşlar hazırladılar.

    ÖĞRETMEN VE POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

    Bugün yaklaşık 4300 TL maaş almakta olan bir öğretmen ve polisin geliri 950 TL daha artmış olacak ve 5250 TL olacak. Ek gösterge yenilenmesi sonrası zor koşullarda çalışmakta olan personelin de daha yüksek ücret almasının önü açılmış olacak.

    Düzenleme sonrası ek göstergede statünün mü ya da eğitimin mi dikkate alınacağı ve kapsanacak meslek grupları Meclis'e sunulacak yasal düzenleme sonrası netleşecek. Önceki yapılan çalışmalarda polis, öğretmen, hemşire, din görevlileri olmak üzere toplamda 4 grup gündeme gelmişti. Eğer düzenlenme statüye göre yapılırsa eğitim durumu dikkate alınmadan lise mezunu polis, hemşire, din görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanabilmiş olacak. Eğer eğitime bakılırsa ek göstergeden yalnızca 4 senelik üniversite, yüksek lisans mezunları faydalanabilecek.

        SÖZLEŞMELİ STATÜYE GEÇENE MÜJDE

        Edinilen son dakika bilgisine göre geçici personel (4C) kapsamında olup sözleşmeli statüye (4B) geçen personelin ek ödeme mağduriyeti sona eriyor. Mevcut ek ödeme oranları ile sözleşme ücretleri unvanları yeniden düzenlenecek. Bu kapsamda olanlara tek ödemede 15 puanlık artış konusunda da uzlaşma sağlandı.


        EMEKLİLİK DİLEKÇELERİNİ BEKLETİYORLAR

        Masadaki en kritik başlık olan 3600 ek gösterge anlaşma sağlandı. Müjdesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği ek gösterge düzenlemesi ilk defa yazılı bir vaade dönüştü. Edinilen bilgiye göre metinde belirlenen takvime kadar çalışmaların tamamlanarak Meclis'e gönderilmesi yer alıyor. Ek gösterge düşük kaldığından öğretmen, polisler hem emekli olamıyor hem de yüksek emekli maaşı alamıyor. Binlerce memur ek gösterge düzenlemesi konusundaki beklenti nedeniyle 65 yaş haddini doldurmayan memurlar emeklilik dilekçesini bekletiyor.

        STATÜ MÜ EĞİTİM Mİ BELİRLEYİCİ OLACAK?

        Ek göstergede statü mü eğitimin mi dikkate alınacağı, hangi meslek gruplarını kapsayacağı Meclis'e sunulacak yasal düzenlemede netleştirilecek. Daha önceki çalışmalarda öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri olmak üzere 4 grup gündeme gelmişti. Statüye göre belirlenirse eğitim durumu dikkate alınmadan lise mezunu polis, hemşire, din görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanacak. Eğitime bakılırsa ek göstergeden sadece 4 yıllık üniversite, yüksek lisans mezunları yararlanabilecek.

        LİYAKATLA YÜKSELMEYİ SAĞLAYACAK

        Ek gösterge düzenlemesi aynı zamanda kumada liyakate göre göre yükselmeyi de sağlayacak. Bazı kurumlarda müdür, şube müdürü unvanlı kadrolardaki personel ek göstergenin düşük olması nedeniyle alt kadrodakilerden düşük gelir elde ediyor. Müdür ve şube müdürü kadrosunda birinci derece kadro, aylık derecesi ile görev yapan yükseköğrenim mezunu devlet memurları en çok 2200 ek göstergeden yararlanabiliyor.

        HEM GELİR HEM İKRAMİYE ARTACAK

        Yasal düzenlemenin ardından memurların hem aylığı hem de aldıkları ikramiye artacak. Otuz yıllık hizmeti bulunan öğretmen, polis, hemşirenin aylık geliri yaklaşık 950 lira artacak. Ayrıca emekli ikramiyeleri de yaklaşık 34 bin lira daha fazla olacak. Sendikalar, ek göstergelerin eşit oranda yükseltilmesini sınıf, kadro unvan ayırımı yapılmadan (daha üst ek göstergeden yararlananlar hariç olmak üzere) 3600'e yükseltilmesini istiyor.

        4C'LİLERE 260 TL EK ÖDEME

        Öte yandan, aile yardımlarında da iyileştirme oldu. 4C'lilere yapılacak ek ödemenin 260 TL seviyesinde olacağı belirtildi.

            4A-4B VE 4C NEDİR?

            SGK sistemine bağlı olarak çalışanlar için 3 farklı sistem bulunur. Bu sistemler Türkiye'de emekli olacak kişilerin kontrol edebilmeleri amacı ile kurulmuştur. Bu sistem dahilinde çalışmalarını sürdüren kişilerin hakları da saklı tutulur. 4A, 4B, 4C ismini almış olan bu sistemler birbirinden farklı konuları ifade etmektedir.

            EK GÖSTERGE NEDİR?

            Ek gösterge memurun maaşını yükselten bir parametre. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor. Ek gösterge arttıkça maaş da artıyor. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor. Bu nedenle de memurlar, emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istiyor. Dört yıl önce yapılan düzenlemeyle polis, uzman jandarma ve erbaşların ek göstergeleri 3000'e çıkartılmıştı. Polis ve öğretmenlerin ek göstergeleri; 1. derece için 3000, 2. derece için 2200, 3. derece için 1600, 4. derece için 1100, 5. derece için 900, 6. derece için 800, 7. derece için 500 ve 8. derece için 450 oldu.
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            Haberler Ekonomi Memur maaşına yüzde kaç zam yapıldı? 23 Ağustos memur ve emekli maaşları toplu sözleşme son dakika refah payı seyyanen zam kaç TL oldu?
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