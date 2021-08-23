Memur maaşına yüzde kaç zam yapıldı? 23 Ağustos memur ve emekli maaşları toplu sözleşme son dakika refah payı seyyanen zam kaç TL oldu?

ÖĞRETMEN VE POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Bugün yaklaşık 4300 TL maaş almakta olan bir öğretmen ve polisin geliri 950 TL daha artmış olacak ve 5250 TL olacak. Ek gösterge yenilenmesi sonrası zor koşullarda çalışmakta olan personelin de daha yüksek ücret almasının önü açılmış olacak.

Düzenleme sonrası ek göstergede statünün mü ya da eğitimin mi dikkate alınacağı ve kapsanacak meslek grupları Meclis'e sunulacak yasal düzenleme sonrası netleşecek. Önceki yapılan çalışmalarda polis, öğretmen, hemşire, din görevlileri olmak üzere toplamda 4 grup gündeme gelmişti. Eğer düzenlenme statüye göre yapılırsa eğitim durumu dikkate alınmadan lise mezunu polis, hemşire, din görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanabilmiş olacak. Eğer eğitime bakılırsa ek göstergeden yalnızca 4 senelik üniversite, yüksek lisans mezunları faydalanabilecek.