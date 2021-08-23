Memur maaşına yüzde kaç zam yapıldı? 23 Ağustos memur ve emekli maaşları toplu sözleşme son dakika refah payı seyyanen zam kaç TL oldu?

Son dakika haberler... Bugün milyonları ilgilendiren bir haber verildi. Bu anlamda memur ve memur emeklisi için dananın kuyruğu koptu.
23 Ağustos memur ve emekli maaşları toplu sözleşme son dakika refah payı ve seyyanen zam miktarları merak ediliyordu. Memur ve memur emeklisi zammı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından açıklandı. Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.
MEMUR MAAŞ ZAMLARI AÇIKLANDI
Memur ve memur emeklisi zammı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından açıklandı.
2022'de yüzde 12, 2023'te yüzde 14 zam
2022 ilk 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon, ikinci yarısı için yüzde 7 artı enflasyon toplamda yüzde 12'lik bir artışı önerdiğimizi belirtmek isterim.
2023'ün ilk 6 ayında yüzde 8, ikinci altı ayında yüzde 6 zam yapılacak. Zam oranlarına enflasyon farkları da uygulanacak.
3600 Ek Gösterge'de son durum
3600 Ek Gösterge meselesi bu sözleşme döneminde tamamlanacaktır.
Sözleşmeli çalışanlar için 3+1 ilkesini benimsedik. Onun da teknik ayrıntısını arkadaşlar hazırladılar.
ÖĞRETMEN VE POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Bugün yaklaşık 4300 TL maaş almakta olan bir öğretmen ve polisin geliri 950 TL daha artmış olacak ve 5250 TL olacak. Ek gösterge yenilenmesi sonrası zor koşullarda çalışmakta olan personelin de daha yüksek ücret almasının önü açılmış olacak.
Düzenleme sonrası ek göstergede statünün mü ya da eğitimin mi dikkate alınacağı ve kapsanacak meslek grupları Meclis'e sunulacak yasal düzenleme sonrası netleşecek. Önceki yapılan çalışmalarda polis, öğretmen, hemşire, din görevlileri olmak üzere toplamda 4 grup gündeme gelmişti. Eğer düzenlenme statüye göre yapılırsa eğitim durumu dikkate alınmadan lise mezunu polis, hemşire, din görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanabilmiş olacak. Eğer eğitime bakılırsa ek göstergeden yalnızca 4 senelik üniversite, yüksek lisans mezunları faydalanabilecek.