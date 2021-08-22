Ve aniden değişti! Migros, Carrefour, ŞOK, A101, BİM ve tüm marketlerde bundan sonra... Denk gelenin eli ayağına dolaşabilir!

AMBALAJLARIN İADESİNDE ÜCRET GERİ ALINACAK

Türkiye'de 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yeni bir dönem başlıyor. Çevre kirliliğini ve doğanın yükünü azaltmak için getirilen ücretli poşet uygulamasının ardından şimdi de kağıt, plastik ve metal kullanılarak yapılan ambalajlarda depozito sistemi market ve AVM'lerde geçerli olacak. Buna göre ambalaj iade edildiği takdirde ücreti geri verilecek.

Hem doğa dostu hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak 'Depozito İade Sistemi'ni A Haber'de yayına katılan Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu değerlendirdi.