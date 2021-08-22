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    • Ekonomi
    • 22.08.2021 11:56
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    • 22.08.2021 12:01
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    Ve aniden değişti! Migros, Carrefour, ŞOK, A101, BİM ve tüm marketlerde bundan sonra... Denk gelenin eli ayağına dolaşabilir!

    Migros, Carrefour, ŞOK, A101, BİM ve tüm AVM'lerde yeni dönem başlıyor. Buna göre bundan sonra kağıt, plastik, cam ve metal kullanılarak imal edilen ambalajlar bundan sonra alış-veriş oluşturulan yere geri getirildiğinde ücreti geri alınabilecek. Çevre kirliliğini ve doğanın yükünü azaltmak amacıyla getirilen ücretli poşet uygulamasının sonrasında şimdi de kağıt, plastik ve metal kullanılarak oluşturulan ambalajlarda depozito sistemi market ve AVM'lerde geçerli olacak. Buna göre ambalaj iade edildiği takdirde ücreti geri verilecek.

    takvim.com.tr
    Ve aniden değişti! Migros, Carrefour, ŞOK, A101, BİM ve tüm marketlerde bundan sonra...

    Kağıt, plastik, cam ve metal kullanılarak imal edilen ambalajlarda depozito devresi başlıyor. Bu ambalajlar markete iade edildiğinde ücreti geri alınabilecek. Peki bu düzenin ne gibi faydaları var? A Haber'de yayına katılan PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu bu soruyu yanıtlayarak, 'Depozito sistemi' konusu ile ilgili mühim açıklamalarda bulundu.

    AMBALAJLARIN İADESİNDE ÜCRET GERİ ALINACAK

    Türkiye'de 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yeni bir dönem başlıyor. Çevre kirliliğini ve doğanın yükünü azaltmak için getirilen ücretli poşet uygulamasının ardından şimdi de kağıt, plastik ve metal kullanılarak yapılan ambalajlarda depozito sistemi market ve AVM'lerde geçerli olacak. Buna göre ambalaj iade edildiği takdirde ücreti geri verilecek.

    Hem doğa dostu hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak 'Depozito İade Sistemi'ni A Haber'de yayına katılan Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu değerlendirdi.


    '1 OCAK 2022'DE DEVREYE GİRECEK'

    Türkiye'nin senede 20 milyar içeçek ambalajı tüketimi olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Bu rakamın 2030 yılında 30 milyara çıkması bekleniyor. Dolayısıyla bunların geri dönüşümü çok önemli bir konu olarak gündemimizde. 1 Ocak 2022'de devreye girecek depozito sisteminin ciddi katkıları olacak.

    Depozito sisteminin rakamlarla faydalarını sıralayan Eroğlu şu ifadeleri kullandı:

    1 milyon ton ilave atığın çevreye dökülmesi engellenecek

    Bununla beraber ekonomiye 1.4 milyar TL katkısı olacak.

    Atıklar çöpe girmeden temiz bir şekilde endüstrinin ham madde ihtiyacını karşılayacak. Dış ticaret açığının azalmasına katkı verecek.

    Vatandaşlar aynı anda hem ekonomiye hem de çevre temizliğine katkı sağlayacak
    263 bin ton karbon emisyonunun azalmasına katkı verecek

        VE ARTIK DEĞİŞTİ

        Buna göre, bazı sebze ve meyveler sadece kapalı alanlarda satılacak, seçmece olmayacak. Çilek, incir, kayısı, kiraz, kuşkonmaz, mango, mantar, üzüm, yenidünya gibi ürünler marketlerin sadece kapalı yerlerinde satılacak ve seçmece şekilde alışveriş yapılamayacak.

        Birçok üründe üretim yerinden başlayarak soğutularak muhafaza sıcaklığına ulaştırılması ve nihai tüketiciye ulaşana kadar geçen tüm aşamalarda korunması sağlanacak.

        AMBALAJLAR DEZENFEKTE EDİLECEK

        Ticaret Bakanlığı tebliğiyle sebze ve meyvelerin ambalajlanarak taşınmasında, depolanmasında ve perakende satışa sunulmasında uyulması gereken standartlar belirlendi.

        Buna göre, malların ambalajlanmasında tek kullanımlık veya tekrar kullanılabilir ambalajlardan yararlanılabilecek. Mallar, uygun şartlarda korunup taşınması sağlanacak şekilde ambalajlanacak.

        Ambalajlar bütün yabancı maddelerden arındırılacak. Tekrar kullanılabilir ambalajlar her kullanımda gıda güvenilirliğine uygun olarak dezenfekte edilecek.

        Dolu ambalajlar en fazla 30 kilogram ağırlığında olacak. Tebliğ, 1 Temmuz 2022'de yürürlüğe girdi.

        Soğuk zincire tabi ürünler ahududu, böğürtlen, çilek, dut, erik, Frenk üzümü, incir, kabak çiçeği, kayısı, kızılcık, kiraz, kuşkonmaz, mango, mangostan, mantar, yaban mersini, nektarin, çarkıfelek, ejder meyvesi, soya filizi, şeftali, Trabzon hurması, üzüm, vişne, yenidünya ve zerdali olarak belirlendi.

        Soğuk zincire tabi bu ürünler alışveriş merkezleri, büyük mağaza, zincir marketlerde perakende satış yerlerinin kapalı alanlarının dışında açık yerde satılmayacak. Bu ürünlerin seçilmesine izin verilmeden satış yapılacak.

        BU ÜRÜNLER AÇIK ALANDA SATILABİLECEK

        Büyük mağaza ve zincir mağazalarda yıl boyu açık alanda satılabilecek ürünler balkabağı, beyaz lahana, karpuz, kavun, kestane, taze mısır, muz, taze nohut, patates, kuru sarımsak, kuru soğan, tatlı patates, üvez, yer elması, yeşil kabuklu fındık, zencefil ve badem olarak listelendi.

        Greyfurt, limon, mandalina, nar, portakal, turunç, elma, armut ve ayva ise ekim-mart döneminde açık alanda satılabilecek.

            UYGUN ARAÇLARLA TAŞINACAK

            Soğuk zincire tabi ürünler, soğutulduktan sonra paket kullanımına uygun frigorifik araçlarla taşınacak ve büyük mağaza ve zincir mağazalarda kapalı alanların dışında satılamayacak.

            Diğer mallar ise belirtilen aylarda olumsuz hava koşullarından etkilenmeyecek şekilde gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla kapalı alanların dışında da satılabilecek.
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            Haberler Ekonomi Ve aniden değişti! Migros, Carrefour, ŞOK, A101, BİM ve tüm marketlerde bundan sonra... Denk gelenin eli ayağına dolaşabilir!
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