Ve aniden değişti! Migros, Carrefour, ŞOK, A101, BİM ve tüm marketlerde bundan sonra... Denk gelenin eli ayağına dolaşabilir!

Kağıt, plastik, cam ve metal kullanılarak imal edilen ambalajlarda depozito devresi başlıyor. Bu ambalajlar markete iade edildiğinde ücreti geri alınabilecek. Peki bu düzenin ne gibi faydaları var? A Haber'de yayına katılan PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu bu soruyu yanıtlayarak, 'Depozito sistemi' konusu ile ilgili mühim açıklamalarda bulundu.
AMBALAJLARIN İADESİNDE ÜCRET GERİ ALINACAK
Türkiye'de 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yeni bir dönem başlıyor. Çevre kirliliğini ve doğanın yükünü azaltmak için getirilen ücretli poşet uygulamasının ardından şimdi de kağıt, plastik ve metal kullanılarak yapılan ambalajlarda depozito sistemi market ve AVM'lerde geçerli olacak. Buna göre ambalaj iade edildiği takdirde ücreti geri verilecek.
Hem doğa dostu hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak 'Depozito İade Sistemi'ni A Haber'de yayına katılan Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu değerlendirdi.
'1 OCAK 2022'DE DEVREYE GİRECEK'
Türkiye'nin senede 20 milyar içeçek ambalajı tüketimi olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Bu rakamın 2030 yılında 30 milyara çıkması bekleniyor. Dolayısıyla bunların geri dönüşümü çok önemli bir konu olarak gündemimizde. 1 Ocak 2022'de devreye girecek depozito sisteminin ciddi katkıları olacak.
Depozito sisteminin rakamlarla faydalarını sıralayan Eroğlu şu ifadeleri kullandı:
1 milyon ton ilave atığın çevreye dökülmesi engellenecek
Bununla beraber ekonomiye 1.4 milyar TL katkısı olacak.
Atıklar çöpe girmeden temiz bir şekilde endüstrinin ham madde ihtiyacını karşılayacak. Dış ticaret açığının azalmasına katkı verecek.
Vatandaşlar aynı anda hem ekonomiye hem de çevre temizliğine katkı sağlayacak
263 bin ton karbon emisyonunun azalmasına katkı verecek