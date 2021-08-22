İNG ve Akbank’tan maaşını taşıyan emeklilere 1.500-1.750 TL promosyon fırsatı! Hem de faizsiz para çekme fırsatıyla beraber...

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 5 Mayıs 2021 – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında Akbank'a taşıyanlar 1.750 TLi Maaşını ING'den alan emekliler de 1.500 TL nakit promosyondan yararlanabilecek. Akbank ve İNG ile yüksek promosyonlu emekliliğin tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar başvurularına başladı bile. Peki nasıl başvuru yapılır? Faizsiz para çekme kampanyasının detayları nasıl?
MAAŞINI AKBANK'TAN ALANLARA BÜYÜK
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 5 Mayıs 2021 – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı Akbank'tan almayı taahhüt edenlere 1.750 TL'ye varan promosyon imkanı sunuluyor.
AKBANK EMEKLİ MAAŞI TAŞIMA NASIL YAPILIR?
Maaşını Akbank'a taşımak isteyen emekliler şubeye gitmeden Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarını kolayca taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilir.
AKBANK'TAN BÜYÜK FIRSAT! MAAŞ YATMADAN ÖNCE ÖDENECEK
Akbank, SGK emekli maaşını Akbank'tan alan müşterilerine maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekme imkanı sunuyor.
Kampanya Koşulları:
SGK emekli maaşını Bankamızdan alan ve emekli maaş hesabında artı para kredisi limiti tanımlı tüm müşteriler kampanyadan yararlanabilecektir.
SGK emeklilerimiz, maaş tarihinden 2 gün öncesi ile maaş ödeme günü arasında mevcut artı para kredisi limitlerini %0 faiz ile kullanabilecek, maaş günü sonrasında Bankamızca geçerli güncel faiz oranları uygulanacaktır.
Çekilebilecek tutar artı para kredisi limiti ile sınırlı olup bu limit Banka tarafından belirlenmektedir.
Maaş gününden önceki 2 gün içinde emekli maaşını Bankamıza taşıyan, maaş hesabına artı para kredisi limiti tanımlanan müşteriler ile ilk kez maaş ödemesi alacak emekliler kampanyadan bir sonraki aydan itibaren yararlanabilir.
Aynı hesaba birden fazla maaş yatması durumunda kampanya ilgili ay içinde hesaba yatan ilk maaş ödemesi için geçerli olur.
İkramiye ve diğer ödemeler ile taksitli artı para kullanımı kapsam dışındadır.
Akbank T.A.Ş. dilediği zaman kampanyayı durdurma ve kampanya şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.