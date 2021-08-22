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    • Ekonomi
    • 22.08.2021 11:38
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    • 22.08.2021 11:38
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    İNG ve Akbank'tan maaşını taşıyan emeklilere 1.500-1.750 TL promosyon fırsatı! Hem de faizsiz para çekme fırsatıyla beraber...

    İNG ve Akbank'tan milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama yapıldı. İNG ve Akbank çıldırdı, maaşını taşıyan emeklilere 1.750 TL'ye varan promosyon sunuyor. Her iki banka da SGK emekli maaşını taşıyanlara 1.500-1.750 arasında ödeme yapıyor. Akbank ayrıca maaşlar yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatından yararlanmalarını sağlıyor.

    takvim.com.tr
    İNG ve Akbank’tan maaşını taşıyan emeklilere 1.500-1.750 TL promosyon fırsatı! Hem de faizsiz para çekme fırsatıyla beraber...

    SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 5 Mayıs 2021 – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında Akbank'a taşıyanlar 1.750 TLi Maaşını ING'den alan emekliler de 1.500 TL nakit promosyondan yararlanabilecek. Akbank ve İNG ile yüksek promosyonlu emekliliğin tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar başvurularına başladı bile. Peki nasıl başvuru yapılır? Faizsiz para çekme kampanyasının detayları nasıl?

    MAAŞINI AKBANK'TAN ALANLARA BÜYÜK

    SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 5 Mayıs 2021 – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı Akbank'tan almayı taahhüt edenlere 1.750 TL'ye varan promosyon imkanı sunuluyor.

    AKBANK EMEKLİ MAAŞI TAŞIMA NASIL YAPILIR?

    Maaşını Akbank'a taşımak isteyen emekliler şubeye gitmeden Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarını kolayca taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilir.

    AKBANK'TAN BÜYÜK FIRSAT! MAAŞ YATMADAN ÖNCE ÖDENECEK

    Akbank, SGK emekli maaşını Akbank'tan alan müşterilerine maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekme imkanı sunuyor.

    Kampanya Koşulları:

    SGK emekli maaşını Bankamızdan alan ve emekli maaş hesabında artı para kredisi limiti tanımlı tüm müşteriler kampanyadan yararlanabilecektir.
    SGK emeklilerimiz, maaş tarihinden 2 gün öncesi ile maaş ödeme günü arasında mevcut artı para kredisi limitlerini %0 faiz ile kullanabilecek, maaş günü sonrasında Bankamızca geçerli güncel faiz oranları uygulanacaktır.
    Çekilebilecek tutar artı para kredisi limiti ile sınırlı olup bu limit Banka tarafından belirlenmektedir.
    Maaş gününden önceki 2 gün içinde emekli maaşını Bankamıza taşıyan, maaş hesabına artı para kredisi limiti tanımlanan müşteriler ile ilk kez maaş ödemesi alacak emekliler kampanyadan bir sonraki aydan itibaren yararlanabilir.
    Aynı hesaba birden fazla maaş yatması durumunda kampanya ilgili ay içinde hesaba yatan ilk maaş ödemesi için geçerli olur.
    İkramiye ve diğer ödemeler ile taksitli artı para kullanımı kapsam dışındadır.
    Akbank T.A.Ş. dilediği zaman kampanyayı durdurma ve kampanya şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

        EMEKLİLİĞİN TADI İNG'DE ÇIKARTILIR

        Maaşını ING'e taşıyan emekliler, koşulsuz şartsız 1.000 TL'ye varan nakit promosyon ve 2 Otomatik Fatura talimatı ile 500 TL ek promosyon toplamda 1.500 TL'ye varan nakit promosyondan yararlanabiliyor.

        Emekli maaşını İNG'den alanlara, %1,39'dan başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisi de yine ING'de... Üstelik, kredi tahsis ücreti alınmayacak.

        İNG EMEKLİ NAKİT PROMOSYONU ÖDEME DETAYLARI

        Emekli maaşınızı ING'den almaya başlayarak 1000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz!

        1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,
        1500 TL'ye (1.500 TL hariç) kadar ise 675 TL,
        1.500 TL – 2.500 TL (2.500 TL hariç) arası ise 850 TL,
        2.500 TL ve üzeri ise 1000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.
        Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankamızdan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterilerimiz yararlanabilir.
        Promosyon ödemesinden faydalanmak için herhangi bir ürün koşulu bulunmamaktadır.
        Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1500 TL'ye kadarsa 675 TL, 1500 TL-2500 TL arasındaysa 850 TL, 2500 TL'nin üzerindeyse 1000 TL nakit promosyon ödenir.
        Kampanya 25 Şubat 2021 – 30 Eylül 2021 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamaz.
        Nakit promosyon başvuru işlemleri ING Telefon Bankacılığı ve ING Şubeleri aracılığı ile yapılabilir.
        Bankamızdan birden fazla emekli maaş alınıyor olması durumunda, ödenecek promosyon tutarı maaş tutarlarının toplamı dikkate alınarak hesaplanır ve tek bir promosyon ödemesi yapılır.
        Nakit promosyon ödemesi 3 yıl için peşin olarak yapılır ve 3 yıllık taahhüt süresinin başlangıcı olarak nakit promosyonun hesaba yatırıldığı tarih esas alınır.
        Nakit promosyon ödemesi yapıldıktan sonra 3 yıllık taahhüt süresi içerisinde gelir/aylığın artması halinde ilave promosyon ödemesi yapılmaz.
        3 yıllık taahhüde aykırılık olması halinde, tarafınıza ödenen promosyon bedeli, taahhüdün kalan süresi dikkate alınarak kıstelyevm esasa göre geri alınır.
        Aynı anda birden fazla ek promosyon kampanyasından yararlanılamaz.
        ING belirtilen hizmetleri sonlandırma ya da koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
        1 Mart 2020 tarihi sonrasında Bankamız diğer ek promosyonlarından dahil olmuş, yararlanmış ya da talepte bulunan müşterilerimiz, 25 Şubat 2021 tarihi itibariyle koşulsuz nakit promosyon alması durumunda mevcut kampanya/talepleri iptal edilerek kıstelyevm usulü iade alınacak ve 1.000 TL'ye varan nakit promosyondan yararlanır.
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        Haberler Ekonomi İNG ve Akbank'tan maaşını taşıyan emeklilere 1.500-1.750 TL promosyon fırsatı! Hem de faizsiz para çekme fırsatıyla beraber...
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