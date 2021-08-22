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    • Ekonomi
    • 22.08.2021 15:32
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    • 22.08.2021 15:32
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    Talih kuşu vatandaşların başına kondu! İpler koptu faizler alev atıyor! 32 günlük 15.000 bin TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?

    İpler koptu faizler alev atıyor! Talih kuşu başınıza kondu. Büyük ve ufak ölçekteki yatırımcılar mevduat hesapları son dönemde yatırım gerçekleştirmek isteyenler doğrultusundan sık sık tercih edilmektedir. Elindeki sahip olunan parasını mevduat hesaplarına yatırarak değerlendirmek isteyen şahıs sayısında artış yaşanıyor. Para biriktiren pek çok risksiz yatırım yollarını araştırırken mevduat hesapları akıllara geliyor. Hem de bankaların bu konudaki yarışı da tam gaz devam ediyor. Müşteri kazanmak isteyen bankalar ayrıntılı avantajlı tekliflerini tek tek sunuyor. Peki 32 günlük 15.000 bin TL mevduat faizi kaç TL kazandırır? 32 günlük faizle hangi bankanın ne kadar mevduat faizi verdiğine haberimizde.

    takvim.com.tr
    32 günlük 15.000 bin TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?

    Mevduat hesaplarıyla hesaplara yatırılan paralar her ay giderek artmaya devam ediyor ve cüzdanlar kazançlarla doluyor. Mevduat hesaplarıyla parayı değerlendirme tekniği pek çok şahıs doğrultusundan tercih ediliyor. Büyük ve ufak ölçekteki yatırımcılar mevduat faizini itimat edilir olarak görüyor ve yatırımlarını hesaplarına aktarıyor. Bu tarafta da para birikimi yapan yurttaşların sık sık tercih ettiği yatırım yöntemlerinden birisi de mevduat hesapları olarak karşımıza çıkıyor. Mevduat hesabı olanlar ya da yeni bir hesap açmak isteyenler bankaların son oranlarını öğrenerek ona göre şubelere gidecek ya da talep çevrimiçi talep oluşturacak. Bankalar bu süreçte müşteri miktarını çoğaltmak amacıyla pek çok cazip öneri sunuyor.

    32 günlük 15.000 bin TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?

    32 günlük 15.000 bin TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?

        32 günlük 15.000 bin TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?


        VADELİ MEVDUAT HESABI

        Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.

        VADE ÇEŞİTLERİ

        Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır.
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        Haberler Ekonomi Talih kuşu vatandaşların başına kondu! İpler koptu faizler alev atıyor! 32 günlük 15.000 bin TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?
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