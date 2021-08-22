Talih kuşu vatandaşların başına kondu! İpler koptu faizler alev atıyor! 32 günlük 15.000 bin TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?



VADELİ MEVDUAT HESABI

Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.

VADE ÇEŞİTLERİ

Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır.