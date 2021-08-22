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    • Ekonomi
    • 22.08.2021 15:07
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    • 22.08.2021 15:08
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    Altcoin'ler adeta uçtu! ETH, ADA, LTC, DOGE, XRP ve diğer Altcoin'lerde son durum! Fiyat tahminleri ve yorumları

    Bitcoin fiyatı 49.700 dolara ulaşırken, bu hafta bir çok altcoin projesi de yukarı yönlü hareket etti. Kripto para Ağustos'un ilk günlerinden itibaren %20 arttı ve bu artış da büyük kazançlar gören altcoinler için güzel sonuçlandı. Son dönemde kripto para birimlerine artan ilgiyle birlikte ETH, ADA, LTC, DOGE, XRP ve diğer Altcoinlerin fiyat tahminleri de yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Popüler bir hal alan altcoinler hakkında yapılan yorumlar yakından takip ediliyor. Gelin hep birlikte ETH, ADA, LTC, DOGE, XRP ve Altcoin'lerde son duruma bakalım...

    takvim.com.tr
    Altcoin’ler adeta uçtu! ETH, ADA, LTC, DOGE, XRP ve diğer Altcoin’lerde son durum! Fiyat tahminleri ve yorumları

    En popüler, son zamanlarda en çok değer kazanan altcoinlerden bir kaç tanesi olan ETH, ADA, LTC, DOGE, XRP'ler hakkında analizler ve yorumlar mrak ediliyor. ETH, ADA, LTC, DOGE, XRP ve diğer Altcoin'le r2021'de iyi bir performans gösterecek mi? Cardano fiyat analizlerine baktığımızda 2 ila 5 dolar arasında değiştiğini görüyoruz Analistler ADA fiyatının yakında 10 dolara ulaşabileceğini belirtiyor. EHT ise yapılan analizlere göre 4.000 dolar olarak hedefleniyor. İşte ETH, ADA, LTC, DOGE, XRP ve diğer Altcoin'ler hakkında bilgiler...

    EHT, ADA, LTC, DOĞA , XRP VE DİĞER ALTCOİNLER'DE SON DURUM!

    EHT (ETHEREUM)

    16 Ağustos'ta 3.335 dolardan düşen EHT ve ayıları 17 ve 18 Ağustos'ta 3.000 doları kırmaya çalıştı. Fiyat bu desteğin altına geriledi, ancak alıcı tarafı bölgeden hızlıca eklemeler yaptılar. Sonrasında, 19 Ağustos'ta 2.981 dolarda toparlanan ETH, boğaların bu desteği agresif bir şekilde savunduğunu gösteriyor ve fiyatı 3.335 dolar genel direncinin üzerine taşımaya çalışıyorlar. Başarılı olmaları durumunda, analiste göre 4.000 dolar hedeflenebilir. Tersi yönde, 3.335 dolar seviyesinin altında kalmak, 3.000 dolar için kapıları açabilir ve bu dar aralıkta fiyatı birkaç gün daha konsolide edebilir. 3.000 doların altında bir kırılma ve kapanış, boğaların kontrolünü kaybettiğinin ilk işareti olacak. Ethereum daha sonra 2.311 dolara düşebilir.

    ADA (CARDANO)

    Boğalar 17 ve 18 Ağustos'ta 1.94 dolarda daha fazla alım yaptı ve dün, Cardano (ADA)'yu ATH seviyesi olan 2.47 doların üzerine çıkardı. ADA şimdi hedefi 2.73 dolar ve burada yine ayılardan sert bir dirençle karşı karşıya kalabilir. Boğalar bu direnci alabilirse, ADA psikolojik direnci 3 doları hedefleyecek. Trend boğaları desteklese de, 80'e yakın RSI, kısa vadede rallinin aşırı uzadığını gösteriyor. Fiyat 2.47 doların altına düşer ve devam ederse, ayılar ADA'yı 2.20 dolara indirmeye çalışacaktır. Bu seviyenin altında bir kırılma, kısa vadede momentumun zayıfladığını gösterecektir. Analiste göre daha sonra 1.87 dolara gerileyebilir.

    XRP (RİPPLE)

    XRP, 13 Ağustos'ta alçalan kanalın düşüş trendi çizgisinin ve genel direnç seviyesi 1.07 doların üzerine çıktı ve bu da yuvarlanan bir dip modelini tamamladı. Ayıların fiyatı 1.07 dolar altına çekme çabaları başarısızla sonuçlandı. 18 Ağustos'ta 1.07 dolardan gelen güçlü toparlanma, boğaların bu seviyeyi başarıyla desteğe çevirdiğini gösteriyor. Analiste göre XRP şimdi 1.70 dolara yükselebilir. Bu seviye sert bir direnç olarak hareket edebilir ancak boğalar bu engeli aşarsa hedefi 1.96 dolar olacaktır. Alternatif olarak, fiyat 1.35 dolardan düşerse, ayılar 1.07 dolar ve 1.01 dolara deneme yapacaklar. Başarılı olurlarsa, 0.84 dolar görülebilir. Böyle bir hareket, trader'ların pozisyonlarını daha yüksek seviyelerde boşalttığını gösterecektir.

        DOGE (DOGECOİN)

        Dogecoin (DOGE), 14 Ağustos'ta 0.29 dolar direncini aştı ve üzerinde kapandı. Bu da 0.35 dolara doğru bir rallinin yolunu açtı. Ayılar, 16 Ağustos'ta bu seviyede sert bir direnç oluşturdu ve fiyatı 0.29 dolardaki kırılım seviyesine geri çektiler. Boğalar, 21 Ağustos'ta 0.29 dolarda kırılma seviyesini başarıyla savundu ve hissiyatın olumlu olduğunu gösterdi. Alıcılar fiyatı 0.35 doların üzerine çıkarsa, analiste göre DOGE bir sonraki genel direnci olan 0.45 dolara yükselebilir. Tersine, fiyat mevcut seviyeden veya 0.35 dolardan düşerse, ayılar DOGE'yi tekrar 0.27 doların altına düşürmeye çalışacak. Bunu başarırlarsa, DOGE'nin beklenen desteği 0.21 dolarda bulunuyor.

        LTC (LİTECOİN)

        Coinbase'in verilerine göre Litecoin'in fiyatı şu an 159 folar civarlarında dolaşıyor. İlk gösterge olan hacme baktığımız zaman, 1 aylık grafik bize satışların alışlardan daha fazla olduğunu gösteriyor. İkinci gösterge olan RSI göstergesine baktığımız zaman, son zamanlarda 18 seviyelerinden 40 seviyesine çıkması yüzümüzü güldüren gelişmelerden birisi olabilir. Trading stratejilerinde kullanılan Stokastik RSI'da ise aşırı alım bölgesinde dolaştığını söyleyebiliriz. Ayrıca, 200, 100 ve 50 günlük üstel hareketli ortalama fiyat seviyelerinin üstünde olduğunu söyleyebiliriz. O nedenle belli bir oranda düşüş bekleyebiliriz. MACD seviyelerine baktığımız zaman, uzun vadede kısa çizginin uzun çizgiyi geçmek için hazırlandığını söyleyebiliriz.

        Fibonacci çizgisine baktığımız zaman, Litecoin'in en fazla 152 dolar seviyelerine kadar düşebileceği, ardından 159.6 dolar, 164.56 dolara, 170.89 dolara, 175.86 dolara, 182.19 dolara, 200.46 dolara, 230.03 dolara, 259.6 dolara ve son olarak üst limit olarak belirlenmiş 277.88 dolara kadar ulaşabileceğini gösteriyor.

        Litecoin direnç desteklerine geldiği zaman aylık direncin 413.91 dolar olduğu ve aylık desteğin şu an 117.58 olduğunu söyleyebiliriz. Haftalık direnç şu an 176.38 dolar gösterirken destek seviyesinin 163.7 dolar seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Ama günlük destek direnç seviyelerine geldiğimiz zaman, direnç seviyelerinin 182.25 dolar ve destek seviyesinin şu an 160.25 dolar olduğunu söyleyebiliriz.

        Son 1 aylık grafiğe baktığımız zaman, LTCUSD grafiğinde Bollinger bantlarını uyguladığımız zaman en düşük seviyenin 153.11 dolar ve en yüksek seviyenin 164.34 dolar seviyelerine çıkabileceğini söyleyebiliriz.

        Yani Litecoin yılın sonunda 413.91 dolarlık direnci uzun vadede kırabilir ama ilk önce 182.25 doları geçmesi gerektiğini söyleyebiliriz.
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        Haberler Ekonomi Altcoin'ler adeta uçtu! ETH, ADA, LTC, DOGE, XRP ve diğer Altcoin'lerde son durum! Fiyat tahminleri ve yorumları
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