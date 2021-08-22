Altcoin’ler adeta uçtu! ETH, ADA, LTC, DOGE, XRP ve diğer Altcoin’lerde son durum! Fiyat tahminleri ve yorumları

En popüler, son zamanlarda en çok değer kazanan altcoinlerden bir kaç tanesi olan ETH, ADA, LTC, DOGE, XRP'ler hakkında analizler ve yorumlar mrak ediliyor. ETH, ADA, LTC, DOGE, XRP ve diğer Altcoin'le r2021'de iyi bir performans gösterecek mi? Cardano fiyat analizlerine baktığımızda 2 ila 5 dolar arasında değiştiğini görüyoruz Analistler ADA fiyatının yakında 10 dolara ulaşabileceğini belirtiyor. EHT ise yapılan analizlere göre 4.000 dolar olarak hedefleniyor. İşte ETH, ADA, LTC, DOGE, XRP ve diğer Altcoin'ler hakkında bilgiler...
EHT, ADA, LTC, DOĞA , XRP VE DİĞER ALTCOİNLER'DE SON DURUM!
EHT (ETHEREUM)
16 Ağustos'ta 3.335 dolardan düşen EHT ve ayıları 17 ve 18 Ağustos'ta 3.000 doları kırmaya çalıştı. Fiyat bu desteğin altına geriledi, ancak alıcı tarafı bölgeden hızlıca eklemeler yaptılar. Sonrasında, 19 Ağustos'ta 2.981 dolarda toparlanan ETH, boğaların bu desteği agresif bir şekilde savunduğunu gösteriyor ve fiyatı 3.335 dolar genel direncinin üzerine taşımaya çalışıyorlar. Başarılı olmaları durumunda, analiste göre 4.000 dolar hedeflenebilir. Tersi yönde, 3.335 dolar seviyesinin altında kalmak, 3.000 dolar için kapıları açabilir ve bu dar aralıkta fiyatı birkaç gün daha konsolide edebilir. 3.000 doların altında bir kırılma ve kapanış, boğaların kontrolünü kaybettiğinin ilk işareti olacak. Ethereum daha sonra 2.311 dolara düşebilir.
ADA (CARDANO)
Boğalar 17 ve 18 Ağustos'ta 1.94 dolarda daha fazla alım yaptı ve dün, Cardano (ADA)'yu ATH seviyesi olan 2.47 doların üzerine çıkardı. ADA şimdi hedefi 2.73 dolar ve burada yine ayılardan sert bir dirençle karşı karşıya kalabilir. Boğalar bu direnci alabilirse, ADA psikolojik direnci 3 doları hedefleyecek. Trend boğaları desteklese de, 80'e yakın RSI, kısa vadede rallinin aşırı uzadığını gösteriyor. Fiyat 2.47 doların altına düşer ve devam ederse, ayılar ADA'yı 2.20 dolara indirmeye çalışacaktır. Bu seviyenin altında bir kırılma, kısa vadede momentumun zayıfladığını gösterecektir. Analiste göre daha sonra 1.87 dolara gerileyebilir.
XRP (RİPPLE)
XRP, 13 Ağustos'ta alçalan kanalın düşüş trendi çizgisinin ve genel direnç seviyesi 1.07 doların üzerine çıktı ve bu da yuvarlanan bir dip modelini tamamladı. Ayıların fiyatı 1.07 dolar altına çekme çabaları başarısızla sonuçlandı. 18 Ağustos'ta 1.07 dolardan gelen güçlü toparlanma, boğaların bu seviyeyi başarıyla desteğe çevirdiğini gösteriyor. Analiste göre XRP şimdi 1.70 dolara yükselebilir. Bu seviye sert bir direnç olarak hareket edebilir ancak boğalar bu engeli aşarsa hedefi 1.96 dolar olacaktır. Alternatif olarak, fiyat 1.35 dolardan düşerse, ayılar 1.07 dolar ve 1.01 dolara deneme yapacaklar. Başarılı olurlarsa, 0.84 dolar görülebilir. Böyle bir hareket, trader'ların pozisyonlarını daha yüksek seviyelerde boşalttığını gösterecektir.