Altcoin’ler adeta uçtu! ETH, ADA, LTC, DOGE, XRP ve diğer Altcoin’lerde son durum! Fiyat tahminleri ve yorumları

LTC (LİTECOİN)

Coinbase'in verilerine göre Litecoin'in fiyatı şu an 159 folar civarlarında dolaşıyor. İlk gösterge olan hacme baktığımız zaman, 1 aylık grafik bize satışların alışlardan daha fazla olduğunu gösteriyor. İkinci gösterge olan RSI göstergesine baktığımız zaman, son zamanlarda 18 seviyelerinden 40 seviyesine çıkması yüzümüzü güldüren gelişmelerden birisi olabilir. Trading stratejilerinde kullanılan Stokastik RSI'da ise aşırı alım bölgesinde dolaştığını söyleyebiliriz. Ayrıca, 200, 100 ve 50 günlük üstel hareketli ortalama fiyat seviyelerinin üstünde olduğunu söyleyebiliriz. O nedenle belli bir oranda düşüş bekleyebiliriz. MACD seviyelerine baktığımız zaman, uzun vadede kısa çizginin uzun çizgiyi geçmek için hazırlandığını söyleyebiliriz.

Fibonacci çizgisine baktığımız zaman, Litecoin'in en fazla 152 dolar seviyelerine kadar düşebileceği, ardından 159.6 dolar, 164.56 dolara, 170.89 dolara, 175.86 dolara, 182.19 dolara, 200.46 dolara, 230.03 dolara, 259.6 dolara ve son olarak üst limit olarak belirlenmiş 277.88 dolara kadar ulaşabileceğini gösteriyor.

Litecoin direnç desteklerine geldiği zaman aylık direncin 413.91 dolar olduğu ve aylık desteğin şu an 117.58 olduğunu söyleyebiliriz. Haftalık direnç şu an 176.38 dolar gösterirken destek seviyesinin 163.7 dolar seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Ama günlük destek direnç seviyelerine geldiğimiz zaman, direnç seviyelerinin 182.25 dolar ve destek seviyesinin şu an 160.25 dolar olduğunu söyleyebiliriz.

Son 1 aylık grafiğe baktığımız zaman, LTCUSD grafiğinde Bollinger bantlarını uyguladığımız zaman en düşük seviyenin 153.11 dolar ve en yüksek seviyenin 164.34 dolar seviyelerine çıkabileceğini söyleyebiliriz.

Yani Litecoin yılın sonunda 413.91 dolarlık direnci uzun vadede kırabilir ama ilk önce 182.25 doları geçmesi gerektiğini söyleyebiliriz.