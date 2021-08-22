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    • Ekonomi
    • 22.08.2021 11:02
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    • 22.08.2021 11:02
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    İş Bankası'ndan günde 13 TL taksitli 10.000 TL ihtiyaç kredisi! İhtiyaç kredisine SMS ile kolayca başvurun

    İş Bankası yine bir avantajlı kredi kampanyasıyla karşımıza çıkıyor. İş Bankası yeni kampanyasında acil nakit ihtiyacı olanlara günde 13 TL taksitli 10.000 TL ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu. Milyonlarca vatandaşın cebini rahatlatacak kampanyaya ise SMS ile başvurmak mümkün. Bu kaçırılmayacak ihtiyaç kredisi kampanyasına şimdiden kısa sürede binlerce başvuru geldi. İşte başvuru detayları...

    takvim.com.tr

    Milyonlarca vatandaş elektronik, beyaz eşya veya eğitim gibi farklı alanlar için ihtiyacı olan olan nakde İş Bankası ile kolayca ulaşabiliyor. İş Bankası günde 13 TL taksitle 10.000 TL'lik ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Banka, vatandaşların ihtiyaç kredisini geri öderken kolaylıklar da sağlıyor. İhtiyaç kredisini kişiye özel belirlenen faiz oranıyla aylık eşit taksitlerle ya da esnek taksitli ödeme planıyla kullanabilmek mümkün.

    İŞ BANKASI 10.000 İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU

    İş Bankası bireysel ihtiyaç kredisi başvurusu için bir çok alternatif yol bulunuyor. Vatandaşlar günde 13 TL ödeyerek 10.000 TL'lik ihtiyaç kredisine sahip olmak için başvuru detaylarını araştırıyor. Başvurular SMS ile alınabileceği gibi bankanın internet şubelerinden, bankamatiklerden alınabiliyor. İşte başvuru yapabileceğiniz yollar;

    İşCep'ten ihtiyaç kredisi başvurusu;
    "Krediler" > "Kredi Başvurusu Yap" > "Anında Kredi" veya
    "Başvurular" > "Kredi" > "Anında Kredi" adımları takip edilerek

    İnternet Şubesi'nden ihtiyaç kredisi başvurusu;
    "Kredilerim" > "Anında Kredi" veya
    "Başvuru-Ürünler" > "Anında Kredi Başvuru" adımları takip edilerek
    Bulunduğunuz sayfada sağ üst köşede yer alan "Hemen Başvur" butonu tıklanarak

    isbank.com.tr'den ihtiyaç kredisi başvurusu;
    isbank.com.tr üzerinden ihtiyaç kredisi başvurunuzu buradan yapabilirsiniz.

    Bankamatiklerden ihtiyaç kredisi başvurusu;
    Kartlı İşlem menüsünden "Diğer İşlemler" > "Başvurular" > "Anında Kredi" veya
    Kartsız İşlem menüsünden "Başvurular" > "İhtiyaç Kredisi" adımları takip edilerek,

        SMS*** ile ihtiyaç kredisi başvurusu
        NAKİT, TC KİMLİK NO, KREDİ TUTARI, AYLIK GELİR aralarında boşluk bırakılarak yazılıp 4402'ye gönderilerek,

        Telefon Şubesi'nden ihtiyaç kredisi başvurusu;
        0 850 724 0 724 Telefon Şubesi aranarak hızlı ve kolayca yapılabilir.

        İş Bankası müşterisi değilseniz;
        Hemen buraya tıklayarak
        Bankamatik'ten > Kartsız İşlem menüsünden "Başvurular" > "İhtiyaç Kredisi" adımlarını takip ederek,
        SMS*** ile kolayca ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz.

        İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

        Bireysel ihtiyaç kredisi için talep edilecek belgeler şöyle;

        Başvuru sahibi ve kefiller için

        Başvuru Formu
        Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi aslı ve fotokopisi
        Gelir durumunuzu gösterir belge
        * Kişiye özel uygulanacak faiz oranı müşteri özellikleri, kredi tutarı, kredi vadesi ve diğer kredi bilgilerine göre değişiklik gösterebilmektedir. İş Bankası'nın dilediği zaman faiz oranlarını değiştirme / uygulamayı sonlandırma hakkı saklıdır.

        ** Dijital temas noktalarından aylık eşit taksitlerle kredi kullanımı mümkündür.

        *** Gönderilen her bir SMS için GSM operatörleri tarafından 1 SMS karşılığı ücret tahsil edilmektedir.

        **** Henüz İş Bankası müşterisi değilseniz, Telefon Şubesi'ni cep telefonunuzdan aramalısınız.
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        Haberler Ekonomi İş Bankası'ndan günde 13 TL taksitli 10.000 TL ihtiyaç kredisi! İhtiyaç kredisine SMS ile kolayca başvurun
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