İş Bankası'ndan günde 13 TL taksitli 10.000 TL ihtiyaç kredisi! İhtiyaç kredisine SMS ile kolayca başvurun

Milyonlarca vatandaş elektronik, beyaz eşya veya eğitim gibi farklı alanlar için ihtiyacı olan olan nakde İş Bankası ile kolayca ulaşabiliyor. İş Bankası günde 13 TL taksitle 10.000 TL'lik ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Banka, vatandaşların ihtiyaç kredisini geri öderken kolaylıklar da sağlıyor. İhtiyaç kredisini kişiye özel belirlenen faiz oranıyla aylık eşit taksitlerle ya da esnek taksitli ödeme planıyla kullanabilmek mümkün.
İŞ BANKASI 10.000 İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU
İş Bankası bireysel ihtiyaç kredisi başvurusu için bir çok alternatif yol bulunuyor. Vatandaşlar günde 13 TL ödeyerek 10.000 TL'lik ihtiyaç kredisine sahip olmak için başvuru detaylarını araştırıyor. Başvurular SMS ile alınabileceği gibi bankanın internet şubelerinden, bankamatiklerden alınabiliyor. İşte başvuru yapabileceğiniz yollar;
İşCep'ten ihtiyaç kredisi başvurusu;
"Krediler" > "Kredi Başvurusu Yap" > "Anında Kredi" veya
"Başvurular" > "Kredi" > "Anında Kredi" adımları takip edilerek
İnternet Şubesi'nden ihtiyaç kredisi başvurusu;
"Kredilerim" > "Anında Kredi" veya
"Başvuru-Ürünler" > "Anında Kredi Başvuru" adımları takip edilerek
Bulunduğunuz sayfada sağ üst köşede yer alan "Hemen Başvur" butonu tıklanarak
isbank.com.tr'den ihtiyaç kredisi başvurusu;
isbank.com.tr üzerinden ihtiyaç kredisi başvurunuzu buradan yapabilirsiniz.
Bankamatiklerden ihtiyaç kredisi başvurusu;
Kartlı İşlem menüsünden "Diğer İşlemler" > "Başvurular" > "Anında Kredi" veya
Kartsız İşlem menüsünden "Başvurular" > "İhtiyaç Kredisi" adımları takip edilerek,