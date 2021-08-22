İş Bankası'ndan günde 13 TL taksitli 10.000 TL ihtiyaç kredisi! İhtiyaç kredisine SMS ile kolayca başvurun

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Bireysel ihtiyaç kredisi için talep edilecek belgeler şöyle;

Başvuru sahibi ve kefiller için

Başvuru Formu

Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi aslı ve fotokopisi

Gelir durumunuzu gösterir belge

* Kişiye özel uygulanacak faiz oranı müşteri özellikleri, kredi tutarı, kredi vadesi ve diğer kredi bilgilerine göre değişiklik gösterebilmektedir. İş Bankası'nın dilediği zaman faiz oranlarını değiştirme / uygulamayı sonlandırma hakkı saklıdır.

** Dijital temas noktalarından aylık eşit taksitlerle kredi kullanımı mümkündür.

*** Gönderilen her bir SMS için GSM operatörleri tarafından 1 SMS karşılığı ücret tahsil edilmektedir.

**** Henüz İş Bankası müşterisi değilseniz, Telefon Şubesi'ni cep telefonunuzdan aramalısınız.