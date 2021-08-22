Okullar açılırken kırtasiye alışverişi yapanlar mutsuz: Okul çantaları 420-bin 500 liraya dolacak

Okullarda yüz yüze eğitim için geri sayım başladı. Yeni eğitim-öğretim yılı 6 Eylül'de başlayacak. Hazırlık telaşına düşen velileri ise zamlı fiyatlar bekliyor. Sektör yetkilileri, fiyatlarda geçtiğimiz yıla göre yüzde 25-30 seviyesinde artış olduğunu belirtiyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Kırtasiye ve Kağıt Meclisi Üyesi Ender Karvar, okul çantalarının bu yılki maliyetini açıkladı. Buna göre;