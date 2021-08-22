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    Okullar açılırken kırtasiye alışverişi yapanlar mutsuz: Okul çantaları 420-bin 500 liraya dolacak

    İlk ders zili zamlı çalacak. Okul çantaları 420-bin 500 liraya dolacak. Özel okullarda okuyanları ise kitap dahil 5 bin liraya varan fiyatlar bekliyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Kırtasiye ve Kağıt Meclisi Üyesi Ender Karvar, okul çantalarının bu yılki maliyetini açıkladı.

    Okul çantası zamlı dolacak

    Okullarda yüz yüze eğitim için geri sayım başladı. Yeni eğitim-öğretim yılı 6 Eylül'de başlayacak. Hazırlık telaşına düşen velileri ise zamlı fiyatlar bekliyor. Sektör yetkilileri, fiyatlarda geçtiğimiz yıla göre yüzde 25-30 seviyesinde artış olduğunu belirtiyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Kırtasiye ve Kağıt Meclisi Üyesi Ender Karvar, okul çantalarının bu yılki maliyetini açıkladı. Buna göre;

    İLKÖĞRETİM 420 TL'DEN BAŞLIYOR:
    Bu yıl ilköğretim için okul çantası; 27 kalem kırtasiye ürünüyle minimum 420 liraya dolacak. Bu malzemeler çanta dahil lisanslı ürünlerden oluşursa fiyat 850 liraya kadar çıkacak.

    ORTAÖĞRETİMDE ARTIYOR:
    Ortaöğretim için ise kırtasiye faturası 550 ile bin 500 lira arasında değişiyor.

        ÖZEL FARKI:
        Özel okullarda kırtasiye seti fiyatı 850 ile 2 bin lira arasında değişiyor. Kitap dahil maliyet ise 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında değişiyor.

        KIRTASİYE ALIRKEN DİKKAT!
        Kırtasiye         ürünlerinde 'CE' (Avrupa Birliği kalite işareti) yazmalı, kimyasal testler, yanma, zararlı maddelerden korunma vb. testlerden geçtiğini gösteren N71-1-2-3 standartları olmalı.

        KAYIT PARASI ALINMAYACAK
        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen "2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" konulu yazıya göre, okullarda kayıt parası veya başka ad altında zorunlu olarak herhangi bir ücret alınmayacak.
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        Haberler Ekonomi Okullar açılırken kırtasiye alışverişi yapanlar mutsuz: Okul çantaları 420-bin 500 liraya dolacak
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